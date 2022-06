Vietnam navzdory válce na Ukrajině udržuje blízké vztahy s Ruskem. Zároveň je spojencem USA

Vietnam - jeden z ekonomicky a politicky nejdůležitějších států jihovýchodní Asie - stále váhá, na jakou stranu se přiklonit v otázce války na Ukrajině. Země je sice v posledních deseti letech v podstatě nejpevnějším spojencem Spojených států v jihovýchodní Asii, ale současně má zájem udržovat přátelské vztahy s Ruskem. Saigon 20:55 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vietnam se sám rozhodne, na čí stranu se postaví,“ řekla při návštěvě země americká náměstkyně ministra zahraničí Shermanová (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Když na začátku března hlasovaly členské státy OSN, zda útok ruské armády na Ukrajinu je nebo není aktem mezinárodní agrese, Vietnam se zdržel hlasování. Západ ani Spojené státy za to ale stomilionové zemi nevyhrožují ani mezinárodními sankcemi, ani zaškrcením investic tak, jako to dělají směrem do Číny.

„Dostáváme se do pozice, která nám náleží. Pracně jsme si ji vybudovali a vlastně i vyválčili. Máme pořád levnou pracovní sílu, plníme mezinárodní závazky a umíme ochránit zahraniční investice. Představte si, že 70 procent současného vietnamského exportu pokrývají firmy se zahraniční majetkovou účastí,“ vysvětluje Radiožurnálu hlavní lákadla své země vietnamský podnikatel pan Duoc.

Reakce Spojených států

Řadovému malopodnikateli z pobřežního města Danang dává za pravdu čerstvá návštěva americké náměstkyně ministra zahraničí Wendy Ruth Shermanové. Nepřijela Vietnamcům ani vyhrožovat, ani slibovat.

Volí opatrná slova, ze kterých je jasné, že Washingtonu na Vietnamu záleží. „Válku na Ukrajině začalo Rusko. Začal ji prezident Putin. My chceme využít všechny diplomatické možnosti, aby s ní okamžitě skončil. A Vietnam se sám rozhodne, na čí stranu se postaví.“

Rusko má s Vietnamem podobně specifické vztahy, jako s Indií. Můžou za to hlavně ruské zbraně, které tolik pomohly Vietnamcům obrátit průběh války s Američany v 60. a na začátku 70. let. Rusko by se znovu rádo do Vietnamu vrátilo.

A sice cestou dlouhodobého pronájmu – například námořní základny Cam Ranh Bay nebo letecké základny Vung Tau v deltě Mekongu. V tom případě by do vojenského přetahování v Jihočínském moři vstoupil další silný hráč – tentokrát až z daleké Moskvy.