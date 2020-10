Vietnam zasáhl nejsilnější tajfun za posledních 20 let. Zemřelo 35 lidí přes 50 dalších se pohřešuje

Pozornost záchranářů se nyní soustřeďuje na tři vesnice v centrální části Vietnamu, kde sesuvy bahna připravily o život nejméně 19 lidí a desítky dalších zavalily. Na místo byla vyslána armáda.

Mezi mrtvými je také 12 rybářů, jejichž čluny se potopily, když se tajfun ve středu blížil k vietnamským břehům s vichrem dosahujícím 150 kilometrů v hodině. Dalších 14 rybářů je nezvěstných.

Tajfun Molave ve středu zasáhl pevninu poblíž města Danang. Školy, úřady a továrny zůstaly v ohrožené oblasti mimo provoz, na 40 tisíc lidí bylo evakuováno.

Živel o víkendu zasáhl i Filipíny, kde způsobil záplavy a vyžádal si životy 16 lidí.

Na Vietnam za poslední měsíc udeřily tři další tajfuny, které způsobily záplavy a sesuvy půdy. V jejich důsledku zemřelo ve střední části země 130 lidí, dalších 20 osob je pohřešováno a více než 310 tisíc domů bylo částečně či úplně zničeno.

VIDEO: Typhoon Molave slams into Vietnam



Heavy winds and rain batter Quang Ngai province as Typhoon Molave slams into central Vietnam pic.twitter.com/5mktCJGl9m