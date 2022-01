Za smrt 39 Vietnamců v kontejneru uložil belgický soud muži 15 let ve vězení

Belgický soud ve středu uložil 15 let vězení pětačtyřicetiletému Vietnamci za jeho roli při pašování migrantů do Anglie, při kterém v roce 2019 zemřelo v dopravním kontejneru 39 jeho krajanů. Soud považuje Vo Van Honga za vůdce organizace, která se v Belgii starala o nejméně 15 z 39 migrantů předtím, než se vydali do Velké Británie. Síť pašeráků měla dva úkryty v bruselské obci Anderlecht, poznamenala agentura AFP. Brusel 13:13 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion, ve kterém záchranáři nalezli těla 39 lidí | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října 2019 v kontejneru s tahačem zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen.

Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru. Podle expertů dosáhla teplota uvnitř kontejneru až 38,5 stupně Celsia.

Soud v Bruggách podrobně popsal roli 23 osob, převážně Vietnamců nebo Belgičanů vietnamského původu. Slyšení zahájil případem Vo Van Honga, kterého odsoudil za vedení „zločinecké organizace“ v Belgii.

Skupina podle něj převedla 115 identifikovaných osob od září 2018 do května 2020, kdy byl zatčen. Vietnamcovi uložil 15 let vězení, což je v Belgii maximální možný trest za tyto činy. Soud muži rovněž udělil pokutu ve výši téměř jednoho milionu eur, tedy 24 milionů korun.

Během procesu obžaloba uvedla, že je „přesvědčená“ o jeho roli „vůdce belgické buňky“. Vietnamec tvrdil, že je obětí této organizace. Podle obžaloby muž dohlížel na dočasný pobyt migrantů v Bruselu a dával jim například „pokyny, kdy si mají zapnout nebo vypnout mobilní telefony“ během další cesty.

Soud ve středu uložil celkem 19 trestů vězení od jednoho do deseti let a čtyři obžalované zprostil viny. Mezi odsouzenými byli pomocníci Vo Van Honga, majitelé úkrytů, správci, kteří měli na starost každodenní potřeby migrantů, či taxikáři.

Ve Spojeném království bylo v roce 2021 odsouzeno již sedm mužů k trestům odnětí svobody od tří do 27 let.

Případ smrti 39 Vietnamců vyvolal velkou pozornost a upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakých pašeráci převážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.