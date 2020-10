Kdo vyhraje volby v okrese Vigo, stane se prezidentem. Oblasti se přezdívá ‚Křižovatka Ameriky‘

Pokud chcete dřív než ostatní vědět, jak dopadnou volby prezidenta Spojených států, nepotřebujete věštit z kávové sedliny. Od roku 1956 pokaždé platilo, že kdo z kandidátů získá nejvíc hlasů v okrese Vigo ve státě Indiana, stane se i celkově vítězem a ovládne Bílý dům. Do oblasti, které se přezdívá „Křižovatka Ameriky“, se necelý týden před koncem souboje republikána Trumpa s demokratem Bidenem vydal stálý zpravodaj Jan Kaliba. Od stálého zpravodaje Terre Haute (Indiana) 16:13 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přívěs, který slouží jako pódium. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Na louce ve městě Terre Haute se do rytmu pohupují desítky lidí v rouškách a s rozestupy. A z přívěsu, který slouží jako pódium, na ně šéf zdejších demokratů Joe Etling volá, ať vytáhnou osly. Tohle zvíře mají američtí demokrati ve znaku, ale vidíme tu i spoustu dalších transparentů. Víc než 60 let trvající pravidlo, že koho zvolí tento okres, ten vyhraje prezidentské volby i v celé Americe, berou místní jako velkou zodpovědnost.

Poslechněte si celou reportáž stálého zpravodaje Jana Kaliby z oblasti zvané ‚Křižovatka Ameriky'

„Povzbuzuje nás to, abychom o to víc pracovali pro Joea Bidena. Obzvlášť ve státě, který se bohužel tradičně kloní spíš k republikánům. Chceme změnu v Bílém domě a věříme, že tomu můžeme napomoci. Naši kandidáti se snaží agitovat usilovně,“ říká předseda Etling a totéž platí i pro republikány.

Chris Switzer kandiduje na jednu z lokálních funkcí, rozváží po okrese republikánské zahradní cedule a může voliče strhnout i k hlasu pro prezidenta Trumpa. Jeho vítězství minule většinu světa překvapilo. Tady na západě Indiany se dá vystopovat nálada Ameriky už s předstihem.

Rekordní počet voličů

Teď bije do očí hlavně rekordních 1500 voličů denně, kteří přicházejí k předčasnému hlasování, upozorňuje demokrat Elting. „To je tady bezprecedentní. Ale nevím, pro koho ti lidé chodí hlasovat. Každopádně nadšení pro naši kampaň je jiné než před čtyřmi lety. Hillary Clintonová v našem městě na rozdíl od Bidena neměla žádné billboardy, bylo složité opatřit si její zahradní transparenty, které teď máme. Bidena tu lidi podporují víc. Jestli jsou to hlasy pro něj, nebo spíš proti Trumpovi, těžko určit,“ doplňuje Elting.

Demograficky se okres Vigo v Indianě od celonárodních ukazatelů liší, žije tu třeba větší poměr bělochů a jsou tu nižší příjmy. I proto experti na politickou vědu každé čtyři roky varují, že tentokrát už se barometr Ameriky pokazí. Zatím ale stále odolává a dál to budí pozornost daleko za hranicemi zdejšího zemědělského kraje, že kdo vyhraje zdejší okres, vyhraje i Bílý dům.

„Funguje to tak celý můj život, a to je mi 57 let. V našem okrese žije hodně lidí, kteří jsou na národní úrovni ochotní naslouchat a vyhodnocují informace. Uspěli tady Carter, Reagan, Obama nebo Trump. Není potřeba říkat, jak rozdílné jsou to osobnosti a jak rozdílný program představují. Svědčí to o tom, že naši lidé jsou vnímaví a nevolí slepě jednu, či druhou stranu. Osloví je vždycky ta kampaň, která je úspěšná i celoamericky. Tak si to vysvětluji. Může to být i štěstí. Ale trvá to už tak dlouho, že jenom štěstím to asi nebude,“ filosofuje šéf zdejších demokratů Joe Etling.

Indiana i sama sobě přezdívá „Křižovatka Ameriky“, tady ve městě Terre Haute se křižuje několik historických cest i železničních tratí a už přes půl století tu spolehlivě určují, kudy se vydají celé Spojené státy.