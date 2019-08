Přehled událostí: Střelba v USA, zatýkání demonstrantů v Moskvě i MotoGP v Brně

Co se stalo od pátku do neděle v Česku i ve světě? Ve víkendovém přehledu událostí se dozvíte o hlavních událostech, které by vám neměly uniknout. Tentokrát mezi ně patří i konec protiraketové smlouvy mezi USA a Ruskem nebo potlačování demonstrací v Hongkongu a v Moskvě. Praha 17:56 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Události prvního srpnového víkendu: demonstrace v Moskvě, MotoGP na Masarykově okruhu, střelba v USA i překonání La Manche na flyboardu. | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia/ČTK

Těžké chvíle zažívají lidé v amerických městech El Paso a Dayton. Nejprve v sobotu večer zaútočil v texaském nákupním centru muž, který začal střílet do lidí. V noci na neděli se podobný incident stal také u baru ve městě Dayton v Ohiu. První incident si vyžádal 20 obětí, druhý devět. Desítky zraněných skončily v nemocnicích. Události vyvolaly demonstrace před Bílým domem, lidé požadují hlavně přísnější kontroly vlastnictví zbraní.

Mezi Ruskem a USA v pátek skončila smlouva likvidaci raket středního a krátkého doletu. Co to znamená, si můžete přečíst v komentáři Jana Fingerlanda. Hned následující den americký ministr obrany Mark Esper uvedl, že by uvítal umístění konvenčních raket v Asii, nejlépe v řádu měsíců.

Fotogalerie (10)







A abychom ještě chvíli zůstali v Asii, připomínáme i další ne zrovna příjemnou událost v Perském zálivu. Tam v neděli Írán zadržel zahraniční tanker, který podle velitele revolučních gardy převážel 700 tisíc litrů ropy a pašoval ji do arabských států. Pod vlajkou jaké země plul, není zatím známo. Na palubě byli námořníci více národností.

Násilí a slzný plyn

V Moskvě i v Hongkongu se o víkendu demonstrovalo. Při protivládních demonstracích v Hongkongu došlo i na násilné střety a slzný plyn. Protestující původně požadovali stopnutí chystaného zákona o vydávání podezřelých do Číny, postupně se ale zesílil tón proti správkyni Carrie Lamové. Na pondělí je navíc plánovaná stávka.

Hlavní město Ruska se připravuje na zářijové volby, ve kterých nebudou moci kandidovat zástupci opozičních stran. Právě proto vyšlo do ulic několik tisíc lidí. Policie proti nim brutálně zakročila, například opoziční aktivistku a právničku Ljubov Sobolovou vytáhla z taxíku a naložila do policejního autobusu. Podobně si policisté počínali i u dalších lidí, jak ukazují i videozáběry z místa. Počínání policie odsoudilo i české ministerstvo zahraničí, které upozornilo, že „svoboda shromažďování je garantována mezinárodněprávními závazky.“

Itálie, Česko, Německo. Kremelské dezinformace už podle experta zasáhly 16 voleb v Evropě. Zde je seznam Číst článek

V souvislosti s Ruskem upozorňujeme také na článek o současném postavení této velmoci, která je podle analýzy Wall Street Journal státem se stagnující ekonomikou střední velikosti, který má jen málo skutečných spojenců.

Zpátky do Česka

Z dění na domácí scéně by vám neměly uniknout podrobnosti o případu k smrti ubitého afghánského vojáka. V souvislosti s ním byli obviněni čtyři Češi. Redakci iROZHLAS.cz se podařilo zjistit podrobnosti o tom, co se mu stalo i z čeho jsou podezřelí čeští vojáci.

„Ústav by na ni dostal 70 tisíc, já mám 13,“ vylíčil v rozhovoru otec dívky, která se narodila s těžkým postižením. Vystihl tak závažnou situaci, které čelí v Česku rodiny, které se rozhodly o vlastní dítě pečovat, než aby ho „odložily“ do ústavu.

Způsobilo pochybení lékařů u porodu postižení dítěte? Olomoucký soud podruhé zamítl žalobu na nemocnici Číst článek

Případ rodiny Blaťákových má ale ještě jednu smutnou nitku. Manželé se totiž domnívají, že jejich dcera mohla být zdravá, kdyby lékaři při porodu postupovali jinak. Soud v tomto ohledu ale rodině za pravdu nedal, i když jeho verdikt zatím není pravomocný.

Brno o víkendu žilo sportem. Na Masarykově okruhu se ve Velké ceně České republiky utkali i čeští borci. Největší naděje v třídě Moto3 vzbuzoval Jakub Kornfeil, který nakonec vyjel deváté místo. Jeho týmový kolega Filip Salač upadl hned v úvodu a závod nedokončil. Kategorii MotoGP vyhrál Španěl Márquez. Na Grand Prix se přišlo podívat skoro 187 tisíc diváků.

Léto přeje vynálezům

Muže létajícího ve vzpřímené poloze a bez křídel mohli obdivovat fanoušci flyboardu, zařízení, které si Franky Zapata sám sestavil. Francouz se s ním už jednou pokoušel přeletět kanál La Manche, ale nepodařilo se mu to. Tuto neděli to zkusil znovu - a úspěšně. Za zhruba 20 minut po startu ze severofrancouzské pláže přistál u britského Doveru.

Francouz Zapata nezvládl přeletět Lamanšský průliv na flyboardu. Po deseti minutách se zřítil do moře Číst článek

Příjemnou zprávou je vynález, se kterým na Expo do Dubaje přijeli čeští vědci. Představili přístroj, který dokáže ze vzduchu „vychytat“ vodu. Hodit se může nejen v arabské poušti, jak ukazují stále větší problémy se suchem. V Česku například hynou ryby v řekách a třeba pěstitelé na Valašsku si stěžují, že pálenek letos kvůli malé úrodě moc nebude.

Na druhé straně milovníci letního počasí se můžou radovat, začátek srpna nabídne teploty až kolem 25 stupňů Celsia, výrazněji se ochladí až od 19. dne v měsíci.