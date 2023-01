Zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg. Na Rudém náměstí protestoval proti okupaci Československa

Ve věku 91 let zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg - jeden z „osmi statečných“, kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené SSSR do Československa. Na svém webu to v úterý napsala stanice Rádio Svoboda, která se odvolává na jeho děti. České ministerstvo zahraničí v reakci na zprávu o Fajnbergově úmrtí vyjádřilo „hluboký zármutek“.

Paříž/Praha 21:09 3. ledna 2023