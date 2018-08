Vlastizrada a útok na jednotu Ukrajiny. Žalobce požaduje pro exprezidenta Janukovyče 15 let vězení

Ukrajinská prokuratura žádá 15 let vězení pro bývalého prezidenta Viktora Janukovyče obviněného z vlastizrady, z útoku na územní celistvost země a z vedení agresivní války. Oznámil to ve čtvrtek na svých webových stránkách kyjevský soud. Janukovyče soudí v nepřítomnosti, exprezident se po svém svržení v roce 2014 uchýlil do Ruska.

