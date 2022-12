Propuštěný obchodník But prohlásil, že je hrdý na Putina. Nechápe, proč Rusko nezahájilo agresi dříve

Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But, který ve čtvrtek opustil americké vězení výměnou za propuštění americké basketbalistky Brittney Grinerové z ruské trestanecké kolonie, prohlásil, že je hrdý na ruského prezidenta Vladimira Putina a že podporuje ruskou ofenzivu na Ukrajině. Uvedl to v sobotním rozhovoru s ruskou státní televizi RT. Moskva 19:35 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii či Jižní Americe si Viktor But vysloužil přezdívku „obchodník se smrtí“ | Zdroj: Reuters

„Jsem hrdý na to, že jsem Rus a že náš prezident je Putin,“ řekl But. Také poznamenal, že „plně“ podporuje aktivity Kremlu na Ukrajině. „Kdybych měl možnost a potřebné schopnosti, šel bych dobrovolně (bojovat na Ukrajinu),“ řekl a dodal, že „nechápe“, proč se masivní ruská ofenziva neuskutečnila už v roce 2014.

Pětapadesátiletý But strávil v americké věznici téměř 15 let. Svého času byl jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa. Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii či Jižní Americe si vysloužil přezdívku „obchodník se smrtí“.

Předání obou vězňů se odehrálo ve čtvrtek na letišti v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo v únoru těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA.

Basketbalistku ruské úřady obvinily kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

Ruská tajná služba FSB zveřejnila sestříhané záběry, na nichž jsou But a Grinerová zachyceni během výměny na letištní ploše v Abú Zabí. Video se však přeruší v okamžiku, kdy se míjejí, a není na něm vidět, že by spolu komunikovali.

„Popřál jsem jí štěstí, dokonce ke mně tak trochu natáhla ruku,“ řekl But o Grinerové. „Je to naše tradice. Člověk by měl každému popřát hodně štěstí a spokojenosti,“ dodal s tím, že Grinerová k němu byla vstřícná.