‚Víte lépe, co chce Maďar?‘ Orbán odmítl výtky europoslanců kvůli porušování unijních hodnot

Maďarský premiér Viktor Orbán v úterý v Evropském parlamentu odmítl všechny výtky ohledně porušování základních hodnot Evropské unie, právního státu a lidských práv. Prohlásil, že při středečním hlasování o doporučení spustit kvůli tomu proti Budapešti sankční řízení neodsoudí většina europoslanců jeho vládu, ale jeho zemi a její lid. Maďarsko se ale podle Orbána nepodvolí.

„Odsoudíte Maďarsko, které je už tisíc let součástí křesťanské Evropy a i svou krví bojovalo za svobodu a demokracii,“ prohlásil.

„Chcete většinou hlasů rozhodovat, co je pro Maďary správné. Víte lépe než Maďar, co chce Maďar?“ uštěpačně se ptal Orbán, jehož strana v dubnu vyhrála třetí parlamentní volby za sebou, a to jasnou většinou.

Teď se ale EP podle Orbána chystá umlčet ty, co nemají stejný názor, například na migrační politiku, a potrestat Maďary za to, že nevolili opoziční socialisty. A ptal se také, zda snad má pykat Maďarsko za to, že se nechce stát „zemí přistěhovalců“.

Pochyby o nezávislosti justice a dodržování práv

Kritiku europoslanců na Orbánovu adresu ale podpořila Evropská komise. „Bohužel, musíme sdílet znepokojení ohledně nezávislosti soudnictví, korupce a dodržování základních práv, včetně akademických svobod a svobod médií. Opatření maďarské vlády omezují občanskou společnost,“ prohlásil místopředseda EK Frans Timmermans.

Za neslučitelné s unijním právem označil Timmermans i politiku maďarské vlády vůči migrantům a zacházení s žadateli o azyl, které podle komisaře „není zrovna křesťanské“.

Varoval také, že nelze ani tolerovat pochybení v zacházení s unijními penězi. Komise bude Maďarsko dále sledovat a „přijme potřebné kroky, pokud to bude nutné“.

Do „klubu brexit“ pak Orbána při debatě pozval britský euroskeptický poslanec Nigel Farage. „Bude se vám tu líbit,“ prohlásil.

Předseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Guy Verhofstadt zdůraznil, že nelze klást rovnítko mezi Orbánem a Maďarskem. Navrhovaná rezoluce podle něj není protimaďarská.