,Uvidíme, kam budou směřovat.‘ Podle Orbána může jeho strana odejít od evropských lidovců

Pokud nebude členství strany Fidesz v Evropské lidové straně v souladu s maďarskými národními zájmy, pak přejde do nové politické formace. Ve státním rozhlasu to v pátek řekl maďarský premiér a předseda Fideszu Viktor Orbán. Neuvedl ale, k jaké skupině by se Fidesz mohl připojit. Budapešť 10:56 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán během svého projevu | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

„V současnosti jsme členy Evropské lidové strany a uvidíme, jakým směrem bude směřovat (...), jestli to budeme moci ovlivnit a jestli to bude v zájmu Maďarska a Maďarů,“ řekl Orbán. „Pokud ano, pak zůstaneme, pokud ne, pak zasedneme v nové formaci,“ dodal Orbán.

Evropská lidová strana (EPP) v březnu pozastavila Fideszu členství kvůli údajnému porušování zásad právního státu v Maďarsku. Orbán politiky z ostatních evropských konzervativních stran rozzlobil příklonem k lídrům krajně pravicových uskupení, jako je třeba italský vicepremiér Matteo Salvini z protiimigrační a euroskeptické Ligy.

Nadpoloviční většina pro Fidesz? ‚Orbán mobilizoval voliče, pořád zabírá migrace,‘ vysvětluje politolog Číst článek

Klíčové posty

Orbán také připomněl, že visegrádská skupina, jejímž členem je kromě Maďarska také Česko, Polsko a Slovensko, bude společně navrhovat kandidáty na obsazení klíčových postů v Evropské unii.

Co se týče nového předsedy Evropské komise, přál by si Orbán na tomto postu politika s protiimigračními názory, který by byl připraven hájit křesťanskou kulturu. Orbán by podle svých slov o takovém kandidátovi věděl, a ne jen o jednom. O koho konkrétně jde, ale neprozradil.

Orbánova strana, která svou kampaň založila na ostré protiimigrační rétorice, se minulý víkend stala v Maďarsku jasným vítězem voleb do Evropského parlamentu. Získala 52 procent hlasů.