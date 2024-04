‚Současný režim už musí padnout.‘ Orbánovi odpůrci vzhlíží k novému mesiáši

Péter Magyar se za poslední dva měsíce stal fenoménem maďarské politiky, hodnotí univerzitní student Ábel v městečku Siklós na jihu Maďarska. Magyar podle něj přináší naději na změnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Orbánovi odpůrci vzhlíží k novému mesiáši. Natáčel Ladislav Novák

„Pro mě je důležitá jediná věc. Současný systém už musí padnout. Je tu příliš korupce, příliš mnoho nenávisti a země je rozdělená,“ hodnotí pro Radiožurnál student.

Pro Ábela, jako mnohé další, představuje Magyar novou třetí cestu. Někteří ho dokonce označují za politického mesiáše.

„Magyar za pouhé dva měsíce lidi zaujal, protože je jak proti současnému elitářskému systému Viktora Orbána, tak i proti jeho předchůdci, lídrovi opozice Ferenci Gyurcsányovi. To se mi libí. Nevidím v něm jen menší zlo, ale skutečně dobrého kandidáta,“ míní Ábel.

Život ve šťastné zemi

Nová politická hvězda Péter Magyar se na náměstí v Siklósi místo pódia vyhoupl na korbu nákladního auta, kde na něj čeká mikrofon. Promlouvá ke zhruba dvěma stům lidem.

Sousedská spolupráce mezi Českem a Rakouskem: věc, kterou usnadňují evropské peníze Číst článek

Vyzval Orbána, aby znovu začal chodit mezi občany. Prý už zapomněl na jejich problémy a kampaň vede jen zpoza bezpečnostních zábran. Magyar mluví o propagandě, korupci, rozkradených evropských fondech nebo nedaleké zrušené porodnici.

Lidem prý nemůže slíbit skokové zlepšení ekonomiky na úroveň sousedního Rakouska, ale může nabídnout konec současného režimu, spolupráci a život v normální, šťastné zemi.

„Rád bych mu věřil, ale zatím nemůžu. Vadí mi jeho minulost ve straně Fidesz, že nenabízí nic nového, nemá žádnou vizi. Je to spíš takový populismus. To už známe od současné opozice,“ zdůrazňuje místní obyvatel Dragan.

Nová politická hvězda Péter Magyar na náměstí v Siklósi | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Zběhnout z Fideszu?

Péter Magyar byl roky členem Fideszu a v administrativě zastával významné funkce, jeho exmanželka Judit Vargová byla donedávna ministryní spravedlnosti. Orbánovým kritikem se stal poté, co v únoru vypukl pedofilní skandál.

‚Na východě nic není.‘ Slovenské pohraničí by mohl nastartovat vstup Ukrajiny do EU Číst článek

Vyšlo najevo, že prezidentka Katalin Nováková udělila milost muži, který kryl sexuální zneužívání dětí. Vyústilo to až k demisi hlavy státu. Režimem, který si silně zakládá na rodinných hodnotách a pedofilii spojuje s homosexualitou, to otřáslo. Vláda zatím nenašla způsob, jak kauzu vysvětlit veřejnosti, říká Zsolt Enyedi ze Středoevropské univerzity.

V tu chvíli se podle něj objevil na scéně Magyar. „Jeho první rozhovor v médiích, k překvapení všech, zhlédlo přes dva miliony lidí. Uvědomil si, že má obrovský potenciál. A tak se rozhodl stát se skutečným politikem, který stojí proti režimu,“ přibližuje Enyedi.

Na Magyarův protivládní protest na začátku dubna v Budapešti přišlo na 100 tisíc lidí. Podle Enyediho představuje na maďarské politické scéně díky angažmá ve vládní straně něco zcela nového.

„Z Fideszu téměř nikdy nikdo nezběhl. Je neslýchané, že by někdo odešel z Orbánova vnitřního kruhu. Proto začal lidi zajímat. Doufali, že vynese informace o tom, jak systém funguje. A to se také stalo. Lidé v Magyarovi začali vidět někoho, kdo má výdrž, odvahu a schopnosti odhalit, jak shnilý režim vládne,“ vysvětluje Enyedi.

Magyar podle této protikampaně lidem nabízí válku | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ohrožená opozice

Zisk deseti nebo patnácti procent v Evropských volbách by byl pro Magyarovu nově zformovanou stranu výrazný úspěch a vytvořil by pro ni dobrou pozici pro parlamentní volby za dva roky. Fidesz ho ale jako hrozbu nevnímá, říká Zoltán Kiszelly z provládního institutu Századvég.

‚Nechtějí nám naslouchat.‘ Na východě Německa před eurovolbami vládne skepse, ze které těží hlavně AfD Číst článek

„Přestože používá národní symboly, jako je vlajka, cituje konzervativní básně a autory, tak průzkumy prý ukazují, že voliče od Fideszu nepřetáhne. Fidesz si své jádro dvou milionů voličů udrží. Péter Magyar přiláká hlavně zklamané voliče opozice. Akademiky, městské a mladé s proevropskou orientací,“ míní.

Kiszelly si myslí, že podobné politiky už Maďarsko zažilo. Paralelu kreslí k Péteru Marki-Zayovi, někdejšímu kandidátovi sjednocené opozice na premiéra. Ani on proti Orbánovi neuspěl.

Strana Pétera Magyara zatím čerpá příznivce zejména od opozice, souhlasí István Hangácsi z centra politických analýz Méltányosság.

„Opozice zatím nenašla cestu, jak reagovat na toto nadšení, které vyvolal Magyar. Může to samozřejmě ohrozit i Fidesz, ale neumím si představit, že by třeba 20 procent voličů od Fideszu odešlo. Fidesz bude stále výrazným favoritem Evropských voleb. Ale kdo bude druhý, to je velmi nejisté,“ uzavírá Méltányosság.

Euroseriál V červnu budou zvoleni noví europoslanci a následně se ustaví Evropská komise, instituce stanoví priority na následujících pět let. Jaká témata vykrystalizovala před eurovolbami? A co hýbe kampaní v členských státech? Nálady v Česku podrobně mapuje projekt Rozděleni Evropou, atmosféru ve zbylých 26 zemích Unie nyní přiblíží euroseriál Radiožurnálu a iROZHLASu. Odlišnosti prezentuje od západu na východ i ze severu na jih. Zaměří se na boj s klimatickou změnou v Portugalsku, oblibu francouzské krajní pravice, boj s ruskými dezinformacemi v Estonsku nebo odchodu Chorvatů do jiných zemí EU.