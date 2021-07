Orbán chce referendum o ‚ochraně dětí‘. Zoufalá snaha svést pozornost od aféry Pegasus, reagují kritici

Podle maďarského premiéra Viktora Orbána je uspořádání referenda o ochraně dětí způsob, jak odrazit „útok Bruselu“, opozice a odborníci ale poslední Orbánův krok vnímají jakou zoufalou snahu rozptýlit veřejnou debatu a odvrátit tak pozornost od aktuálních kauz. Tou hlavní je sledovací aféra, podle které maďarská vláda špehovala novináře či lidskoprávní aktivisty za pomoci izraelského softwaru Pegasus. Analýza Budapešť 6:20 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Aris Oikonomou | Zdroj: Reuters

„Brusel v posledních týdnech jasně zaútočil na Maďarsko kvůli jeho zákonu na ochranu dětí… V sázce je budoucnost našich dětí, a tak nemůžeme ustoupit,“ uvedl maďarský premiér Viktor Orbán, když ve středu oznamoval svůj záměr vyhlásit referendum o nedávno přijatém zákonu, který mimo jiné zakazuje šíření materiálů propagujících homosexualitu nebo změnu pohlaví mezi mladistvými.

Šéf maďarské vlády tak podle svých slov reaguje na tlak ze strany Evropské komise, která stejně jako řada nevládních organizací kontroverzní zákon o vzdělávání a ochraně dětí ostře kritizuje. Kromě jiného totiž zapovídá osvětu týkající se sexuálních menšin nejen ve školách, ale například i ve filmech a reklamách, které cílí na osoby mladší 18 let.

Kdy by se mělo referendum konat, předseda vlády v Budapešti neupřesnil, vyzval ale všechny Maďary, aby na sérii otázek odpověděli „ne“. Pětice dotazů totiž podle něj kopíruje požadavky, jaké Maďarsku stanovil Brusel.

Voliči by měli odpovídat na otázky, jako je například: „Souhlasíte s tím, aby se ve školách bez souhlasu rodičů učilo o sexuální orientaci?“, „Měl by být bez jakéhokoliv omezení dětem předkládán obsah, který by mohl ovlivnit jejich sexuální orientaci?“ nebo „Měla by být dětem dostupná změna pohlaví?“.

Zatímco Orbán referendum prezentuje jako reakci na „útok Bruselu“, podle opozice a řady maďarských odborníků má aktuální krok šéfa konzervativní strany Fidesz jediný cíl: odlákat pozornost od domácích problémů včetně skandálu kolem sledování novinářů, lidskoprávních aktivistů či podnikatelů prostřednictvím izraelského softwaru Pegasus.

„Znepokojující je především to, že vláda využívá děti k vlastním politickým účelům – je to jako politická pedofilie,“ říká pro server Balkan Insight odbornice Andrea Szabová z Ústavu politických věd v Budapešti.

Orbánova příprava na volby

Obvinění, že Orbánova vláda využívala software izraelské společnosti NSO Group ke sledování nepohodlných lidí, sice maďarští představitelé popírají, zprávy médií ale naznačují opak. Investigativní web Direkt36 například tvrdí, že má k dispozici seznam více než 300 údajně sledovaných čísel, který zahrnuje kontakty na novináře, podnikatele, právníky a další lidi kritické vůči Orbánovi.

Server Balkan Insight zmiňuje i další problémy, kterým maďarská vláda kromě sledovací aféry v současnosti čelí. Před několika týdny vyvolal mohutnou kritiku plánovaný vznik čínské univerzity v Budapešti, od té doby se ale začaly nabalovat i další potíže včetně stupňujících se sporů Maďarska s unijními institucemi.

Minulý čtvrtek zahájila Evropská komise s Maďarskem řízení kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin, už dva týdny se navíc hovoří také o tom, že Evropská komise možná neschválí Maďarsku jeho plán na vynaložení evropských peněz z fondu obnovy po koronavirové pandemii. Bez souhlasu přitom nemůže začít čerpat víc než sedm miliard eur, které jsou pro něj v evropském fondu obnovy rezervované.

„Ohlášením tohoto falešného referenda chce jen odvrátit pozornost od faktu, že je Evropská komise připravená odepřít mu finanční podporu – ne kvůli zákonu proti LGBTQ, ale všem systémovým problémům, především kvůli nedostatečné nezávislosti soudnictví,“ tvrdí také Edit Zgutová, která působí na Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd.

Pozorovatelé zároveň upozorňují, že poslední kroky maďarského premiéra směřují především k nadcházejícím parlamentním volbám, které se v Maďarsku uskuteční příští rok. Několik měsíců před volbami se tak Orbán snaží vykreslit jako obránce tradičních křesťanských hodnot a přimět voliče, aby se soustředili na jemu pohodlná témata.

„Orbán se zoufale snaží nastavit agendu pro příští měsíce. Jeho cílem je, aby se maďarská politika věnovala kulturním a zejména genderovým otázkám, jako je právě LGBT, protože maďarská společnost je v tomto směru spíš konzervativní,“ říká pro server Emerging Europe ředitel budapešťské organizace Policy Solutions András Bíró-Nagy.

Zoufalost maďarského premiéra se podle něj projevuje už jen tím, co vyhlášení referenda předcházelo. Ještě téhož rána totiž bylo konání referend či doplňovacích voleb v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními v Maďarsku zakázané.

„Toto omezení ale vláda ráno zčista jasna zrušila. Tím se však opozici otevírá možnost navrhnout referendum o jiných otázkách,“ dodává Bíró-Nagy, podle kterého bude před volbami klíčové, komu se nakonec podaří hlavní témata veřejné debaty nastavit – jestli Orbánovi, nebo opozici.

Referendum po pěti letech

Maďarskou veřejnost tak čeká celonárodní referendum po pěti letech. Tím posledním bylo hlasování o opatření Evropské komise na automatické rozdělování migrantů, neboli o takzvaných „kvótách“, které se konalo v říjnu 2016.

Drtivá většina hlasujících se tehdy postavila proti přerozdělování migrantů a maďarští představitelé nyní doufají, že výsledek nadcházejícího referenda bude záporný stejně jako tehdy.

„Předseda vlády vyzval Maďary, aby na otázky odpověděli ne, stejně jako to udělali před pěti lety, když jsme zastavili Brusel, aby nám vnutil migranty,“ cituje slova Orbánova mluvčího Zoltána Kovácse britský deník The Guardian.

Ten nicméně připomíná, že výsledek z roku 2016 nebyl pro maďarskou vládu zase tak příznivý, jak ho sama prezentuje. Referenda se totiž zúčastnilo jen 44 % oprávněných voličů, překročit potřebnou nadpoloviční účast se tedy nepodařilo a výsledek byl prohlášen za neplatný.

Obě tato referenda ale mají jednu věc společnou. Jak upozorňuje server Balkan Insight, v obou případech Orbán využil příležitosti prezentovat se jako ochránce před „vnějšími hrozbami“, aby tak odklonil pozornost od vlastních problémů. To mimo jiné značí, jak moc jsou příští parlamentní volby v této zjitřené atmosféře důležité.

„Fidesz čelí na domácí i mezinárodní úrovni namáhavé bitvě. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že souboj se sjednocenou opozicí je vyrovnaný. Čím silnější ale bude kritika ze zahraničí, tím víc může Orbán a jeho strana protievropský narativ během referenda a následné předvolební kampaně napumpovat – to vše bude samozřejmě zafinancováno z peněz daňových poplatníků,“ píše na závěr analýza serveru Balkan Insight.