Orbán k rozšíření EU o Ukrajinu: Nevíme, jak velké je území této země. Je to těžká otázka

Ukrajina chce do Evropské unie. K tomu bude potřeba jednomyslná shoda všech 27 lídrů a postoj Maďarska dává tušit, že schvalování nepůjde hladce. „Nevíme, jak velké je území této země (Ukrajiny), protože válka stále pokračuje. Nevíme, jak velké je její obyvatelstvo, protože prchá. Přijmout zemi do EU, aniž bychom znali její parametry, to by bylo bezprecedentní," pronesl premiér Viktor Orbán. Budapešť 15:22 29. září 2023

Členské státy Evropské unie budou v následujících měsících debatovat, zda zahájí přístupová jednání s Ukrajinou. Rozhodnutí musí posvětit jednomyslně celá sedmadvacítka, překážkou ale může být, stejně jako v některých jiných otázkách, Maďarsko.

„Nemůžeme se vyhnout otázce, až budeme na podzim jednat v Bruselu o budoucnosti Ukrajiny, zda můžeme skutečně vážně uvažovat o členství země, o zahájení přístupových rozhovorů se zemí, která je ve válce,“ pronesl premiér Viktor Orbán ve státním rozhlase.

Evropská komise aktuálně posuzuje pokrok Ukrajiny v oblasti požadovaných reforem. Příští měsíc má zveřejnit svůj roční balíček rozšíření a lídři EU v prosinci rozhodnou, zda zahájí přístupová jednání s Kyjevem.

„Musíme odpovědět na velmi dlouhé a složité otázky, než se dostaneme ke skutečnému rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů,“ řekl v pátek Orbán.

Překážky vstupu?

Unie loni v létě udělila Ukrajině takzvaný status kandidáta, čímž zahájila proceduru, která může trvat mnoho let – třeba v případě České republiky trvala celou dekádu. Ukrajinští lídři však doufají, že proces urychlí a do dvou let vstoupí do EU, připomíná Politico.

Orbán pěstuje vřelejší vztahy s Moskvou než mnozí jeho unijní kolegové, opakovaně se dostal do sporu s Kyjevem. Mimo jiné kvůli právu etnických Maďarů učit se ve svém rodném jazyce poté, co Ukrajina v roce 2017 přijala zákon omezující používání menšinových jazyků ve školách.

Maďarský premiér v pondělí v parlamentu prohlásil, že nepodpoří Ukrajinu v žádné otázce v mezinárodních vztazích, dokud nebudou obnovena jazyková práva etnických Maďarů, upozornila agentura Reuters.

Maďarsko jakožto člen EU i NATO odmítlo dodávat na Ukrajinu zbraně. Opakovaně také blokovalo uvolnění unijní pomoci Kyjevu a staví se proti uvalování protiruských sankcí.

