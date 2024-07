Orbán vystupuje z izolace. K cestě do Moskvy se rozhodl až po schůzce se Zelenským, míní analytik

Maďarsko zrušilo schůzku ministra zahraničí s šéfkou německé diplomacie. Její mluvčí pak vyjádřila ohromení. Berlín chtěl s Budapeští řešit i setkání premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do Moskvy se vydal pár dní poté, co se Maďarsko ujalo předsednictví v EU. „Orbán zjevně sází na budoucnost,“ říká pro Radiožurnál bezpečnostní analytik Daniel Koštoval z Centra transatlantických studií Vysoké školy CEVRO Institut. Rozhovor Budapešť/Moskva/Brusel 14:46 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán v Kremlu | Foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency | Zdroj: Reuters

Jak vyzněla Orbánova cesta do Moskvy? A jaký mohla mít smysl pro obě strany?

Byla oprávněně kritizována jak státníky ze států NATO, tak EU, protože to nebylo jakkoliv domluveno. Nebyla tam žádná, řekl bych, kolektivní shoda na tom, že by Orbán, zvlášť v roli, kterou má dnes v EU, měl jet do Moskvy a měl tam vyřídit nějaké poselství. Takže z tohoto pohledu to byla čistě maďarská záležitost.

A samozřejmě to nabourává jednotu v EU a Severoatlantické alianci, což je samozřejmě velmi nepříjemné, protože jednota je jedna z velkých deviz a je to strategicky důležitá hodnota vůči zemím, jako je Rusko nebo Čína, takže je to samozřejmě velmi negativní.

Na druhou stranu všímejme si toho, že Orbán se v březnu sešel s kandidátem (na amerického prezidenta, pozn. red.) Donaldem Trumpem, který má určitý názor na urovnání konfliktu na Ukrajině. Orbán má asi zřejmě velmi podobný, protože Trump Orbána velmi pochválil na konzervativní konferenci v Budapešti v dubnu.

A Rusko tímto vychází z určité izolace, pokud jde o státy Západu, a zároveň Orbán tím vychází z určité izolace vůči zemím EU nebo NATO.

To znamená, Orbán zjevně sází na budoucnost, na to, že Trump vyhraje volby a zřejmě cítí, že je tady šance pro jakousi jeho mezinárodní roli a zapsání se i do dějin. Musíme si také všimnout, že on se pro cestu do Moskvy zjevně - aspoň podle toho, co je dostupné v otevřených zdrojích - rozhodl teprve po schůzce s prezidentem Zelenským v Kyjevě.

Bruselský server Politico poznamenává, že ta cesta vyvolala mohutnou vlnu nesouhlasu mezi západními partnery Maďarska. Ještě více semkla Unii ve vztahu k Orbánovi. Návštěvu Ruska označují za čistě bilaterální aktivitu maďarského premiéra. Dá se ale odhlédnout od faktu, že Orbán zároveň zastupuje předsedající zemi unijní sedmadvacítky a samozřejmě i členský stát aliance NATO?

Odhlédnout se od toho ve faktické rovině nedá. A to je moment, o kterém jsem mluvil, to je to nabourávání jednoty v tomto případě EU, což je samozřejmě v dlouhodobém strategickém zájmu Ruska.

Nelze vyloučit, že Rusko přitlačilo Orbána k takovémuto kroku tím, že Maďarsko je dlouhodobě velmi závislé na ropě a dalších surovinách z Ruska. A Rusko si to mohlo nějakou, řekl bych, neformální skrytou cestou do jisté míry vynutit. A Orbánovi samozřejmě nezbývá nic jiného, pokud by tam došlo k takovémuto kroku, než Moskvě vyhovět, protože Orbán chce být zvolen, chce být premiérem v Maďarsku. A to, že by měli maďarští voliči zásadní problémy s některými věcmi na úrovni každodenního života, to se mu nemůže hodit do krámu.

Řekl byste, že na obzoru jsou další komplikace s maďarským unijním předsednictvím, pokud například Budapešť zrušila pondělní schůzku ministra zahraničí se šéfkou německé diplomacie?

Těžko soudit. Myslím si, že Orbán si určitou komunikační úroveň vyhrazuje pro sebe a nechtěl, aby některé věci komunikoval zřejmě ministr zahraničí. Myslím si, že se to nedá vyloučit, že další komplikace budou. Na druhou stranu myslím si, že Orbán chce především uznání i v EU, to znamená, nevidím do blízké budoucnosti zásadní konflikt.