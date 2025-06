Vím, co je strach i peklo, říká vojenský kaplan z východní Ukrajiny. Káže v ruině kostela zničené osady

Ti, kdo po osvobození zbyli, se účastní ukrajinsko-české ekumenické bohoslužby. Vojenský kaplan Dmytro Danylenko, který ji zahajuje, poznal z první ruky frontu. S armádou tu žije dva roky. Snaží se obyvatele osady povzbudit u trosek kostela, ze kterého zůstal jen kus pozlacené věžičky, schody a základy původní stavby.

„Vím, co je to se bát, vím, co je strach, vím, co je peklo. Není lehké pochopit válku. Vím, jak to v ní vypadá a tak teď dokážu najít i pro ostatní ta správná slova. To je úkol faráře,“ vysvětluje Danylenko.

Povzbudit místní

Povzbudit místní lidi sem do Izjumu a okolí přijeli dobrovolníci v rámci humanitární mise české nevládní organizace Neohnutí. Z vojenského hřbitova v Charkově spolu s nimi přijela i Viktorie Puškina, matka padlého mladého vojáka Kyryla.

„Drží mě hlavně vztah k rodné zemi a ti, kdo ji brání,“ říká Viktorie a přidává, že ačkoliv ví o evropské podpoře, Ukrajinci se v této válce cítí spíš osamoceni.

Dobrovolníci organizace Neohnutí vozí auta od českých dárců potřebným, k nimž patří i zdejší farář Danylenko. Další auto, konkrétně sanitku, dostane i nemocnice v Izjumu.

Amputace končetin

Světlana Punda od roku 2023 asistuje při operacích jako zdravotní sestra v izjumské nemocnici. Říká, že fyzicky je to náročná práce, psychicky pak ještě náročnější. Je příslušnicí armády, stejně tak jako zdejší chirurg Jaroslav Poltavec.

„Nejtěžší je vidět smrt dětí nebo dělat amputaci končetin, po kterých se lidé stávají invalidy,“ popisuje chirurg Jaroslav Poltavec.

Je to zkušený voják, který od roku 2017 sloužil mimo jiné v exponovaných místech fronty jako je Pokrovsk nebo Avdijivka. Dodává, že síly už nemá, ale nemá ani strach. Spoléhá se na ukrajinský národ a jeho společnou odvahu dál bránit vlast.