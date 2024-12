Na 20 let do vězení. Soud v Avignonu vynesl rozsudek nad exmanželem znásilňované Gisèle Pelicotové

O podmíněné propuštění může Pelicot žádat po uplynutí dvou třetin z 20letého odnětí svobody, píše francouzská stanice BFMTV.

Ponížit a zastrašit. O sexuálním násilí muži nemluví i kvůli stigmatu, podotýká člen ukrajinské prokuratury Číst článek

Nyní dvaasedmdesátiletou Gisèle Pelicotovou léta znásilňovali cizí muži poté, co ji její tehdejší manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Dominique Pelicot ze znásilňování pořizoval videa, na nichž figurovalo cekem 83 mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.

Soud ve čtvrtek uznal vinnými všechny, neosvobodil žádného, píše francouzský web France24. Dav shromážděný před budovou soudu na oznámení verdiktů reagoval jásotem. Předsedající soudu Roger Arata dal všem odsouzenými chvíli na promluvu s advokáty, než byli odvedeni do vězení.

Tresty pro desítky odsouzených vyměřil soud v průměru o několik let nižší než prokuratura navrhovala, a to mezi třemi a 15 lety vězení, píše BFMTV.

Gisèle Pelicotová přichází k soudu v Avignonu po boku svých advokátů Stephana Babonneaua a Antoina Camuse (19. prosince 2024) | Foto: ALEXANDRE DIMOU | Zdroj: Reuters

Pro další obviněné, které exmanžel hledal přes internet a následně zval do rodinného domu, žádala prokuratura tresty mezi čtyřmi a 18 lety vězení. Řada z nich obvinění ze znásilnění odmítla. Někteří se bránili tím, že se domnívali, že jsou součástí jakési sexuální fantazie manželského páru a že netušili, že oběť znásilňují.

Pelicotová v avignonské soudní síni seděla po boku svých advokátů Stephana Babonneaua a Antoine Camuse. V síni byly i tři její děti - synové David a Florian a dcera Caroline.

Čtyři roky

Rodina se o případu a hrůzných praktikách otce dozvěděla v roce 2020, kdy začalo policejní vyšetřování. Případ otřásl celou Francií a vyvolal debaty o násilí na ženách. Samotná Pelicotová je oceňována za to, že navzdory bolestnému obsahu případu přijala raději veřejné projednávání než soudní proces za zavřenými dveřmi.

Macron vybral nového francouzského premiéra. Stát se jím má centrista François Bayrou Číst článek

„Na začátek bych chtěl ocenit odvahu mé bývalé ženy,“ prohlásil Pelicot v pondělí před trestním soudem v Avignonu.

„Lituji toho, co jsem udělal, působím (své rodině) čtyři roky utrpení, žádám je o odpuštění,“ prohlásil obžalovaný ve svém posledním vyjádření před soudem před vynesením rozsudku. Řekl, že nemožnost vidět své milované „je horší než zbavení svobody“.

Gisèle Pelicotová se s Dominiquem Pelicotem rozvedla několik dní před začátku soudního procesu. Vzala si zpět jméno, které mě za svobodna, a odstěhovala se do vesnice daleko od jihofrancouzského Mazanu, které s exmanželem měla rodinný dům, píše BBC.

Oběť mnohonásobného znásilnění navštěvuje psychiatra, ale léky neužívá, jelikož nechce požívat žádné další látky. Chodí na dlouhé procházky a už netrpí únavou.

51 obviněných

Krátce před jedenáctou hodinou dopolední soud v Avignonu ve čtvrtek uznal vinných všech 51 obviněných. Někteří vinu uznali, jiní nikoliv. Mezi obviněnými není jasná společná charakteristika, jsou mezi nimi dvacátníci, nejstaršímu je více než 70 let, a vykonávají rozličné profese.

Jeden z nejmenovaných obviněných si stěžoval na „urychlený“ proces. „Neříkám, že je to totální nespravedlnost,“ řekla novinářům dcera muže, kterému hrozí 12leté vězení. „Uznávám, že můj otec by asi měl být potrestaný, měl si uvědomit, že (Pelicotová) nedala k aktu souhlas a za to by měl být potrestaný. Ale deset, patnáct let vězení, to není v pořádku. To není fér,“ uvedla.