'Víno se valilo ze sudů proudem.' Požáry v Kalifornii poškodily také nejvýznamnější vinařskou oblast USA

Oheň v severní Kalifornii už se hasičům skoro podařilo zlikvidovat a lidé sčítají škody. Ty se týkají i tamních vinic, nejvíce zasažené okresy Napa a Sonoma jsou nejvýznamnější vinařskou oblastí ve Spojených státech. Americký zpravodaj Českého rozhlasu se přímo ve městě Sonoma vypravil do vinařství, které dodává víno i do Česka a které při požárech patřilo mezi ty šťastnější. Reportáž Sonoma 16:50 18. října 2017

Požáry zasáhly srdce světoznámého vinného regionu. Podle úřadů zničily až 13 vinic v Napa Valley.

Fred Cline mě provádí svou vinicí a ukazuje, jak jsou nedaleké kopce zahaleny kouřem. Tam ještě hasiči stále bojují s ohněm. Fredově rodině tady v Sonomě patří dvě vinařství a celkem 800 akrů osázených révou. V tu noc, kdy tu požár nejvíc řádil, nevěděl, jestli mu jeho živobytí zůstane.

Americký zpravodaj Jan Kaliba se přímo v Sonomě vydal natáčet do vinařství, které dodává víno i do Česka

„Požár zasáhl hodně našich zaměstnanců - museli se evakuovat, nebo dokonce přišli o dům. Hned první noc se to stalo jednomu z našich sklepmistrů, tak jsme ho ubytovali v jedné z podnikových budov. Ty měly štěstí, stejně jako vinice,“ popsal pro Radiožurnál.

„Nejděsivější byla první noc, to byl oheň opravdu blízko, foukal silný vítr, ale jako zázrakem sem plameny nedošly a požár se pak stočil na sever a východ. Problémy teď máme jenom s kouřem, který se sem šíří. Moji lidi musejí při sběru hroznů nosit masky, aby si nepoškodili plíce,“ dodal.

Zaměstnanci zažívají perné dny - snaží se sklidit a uchránit před toxickými usazeninami poslední zbytky úrody, která už byla z 90 procent pod střechou, když oheň přišel.

Tady v Sonomě a okolí najdete rodinná vinařství na každém kroku. Nejméně 28 jich oheň poničil - některá jen částečně, ale odjinud se valilo víno z ohořelých sudů proudem a některé vinice lehly popelem.

„Pokud jsou rostliny vinné révy ohořelé jenom na povrchu, tak by se měly teď během zimy vzpamatovat a na jaře mít zase hrozny a být v plné síle. Ty, co shořely úplně, tam to bude záležitost několika let - vypěstovat je znovu řádek po řádku, akr po akru. Ale podle toho, co vidím, když jezdím po okolí, tak vinice zůstaly většinou zdravé, přestože třeba hořelo hned vedle nich,“ říká Christine Lilienthalová, marketingová ředitelka vinařství Freda Clinea.

Ohořelé sudy s vínem v okrese Sonoma | Zdroj: Reuters

I mezi vinaři tu teď panuje velká solidarita, půjčují si generátory či jiné vybavení. Jejich odvětví je srdcem i duší tohoto regionu, generuje 57 miliard dolarů ročně do státní pokladny a zaměstnává deseti až statisíce lidí. Ti doufají, že až smyjí popel, tak do jejich malebného kraje budou miliony turistů i nadále přijíždět degustovat.

„Volali a psali nám lidi z celého světa. Bylo to moc povzbudivé, zjistit, jak moc se svět o náš region zajímá, jak moc pro lidi znamenáme. Je pěkné slyšet a číst, že na nás myslíte. Chci všem poděkovat. A protože náš podnik měl štěstí, že požáry přestál bez úhony, budeme o to víc pomáhat ostatním,“ slibuje Fred Cline, majitel vinice ve zdejší proslulé vinařské oblasti.