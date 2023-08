Trumpův „mug shot” je továrna na dolary. Pomůže mu fotka z vězení zpět do Bílého domu?

Je Trumpův „mug shot“, který obletěl všechna zpravodajská média a sociální sítě, podle vás fotkou roku 2023?

Asi je hodně vysoko na seznamu a je tím nejžahavějším kandidátem na fotku roku 2023.

Kde a jak přesně snímek vznikl?

Vznikl ve čtvrtek 24. srpna večer amerického času zhruba ve tři čtvrtě na osm, tedy ve tři čtvrtě na dvě našeho času v noci z čtvrtka na pátek, v Atlantě, respektive ve vězení Fulton County, to znamená v okresu Fulton, který zahrnuje velkou část Atlanty, to jest hlavního města Georgie. Donald Trump tam přijel na výzvu prokurátorky, aby se řekněme odevzdal do vězení, tam mu vzali otisky, udělali mu tu fotku, a potom si vyslechl třináct bodů obžaloby. Pak složil kauci, která činila dvě stě tisíc dolarů, přičemž ale Trump složil zhruba jenom deset procent a zbytek za něj obstarají určití úředníci, kteří se starají o kauci, respektive lidé, kteří pomáhají s vysokými kaucemi těm, kteří na to nemají peníze. Potom byl Trump zaevidován i do registru vězení, dostal své vězeňské číslo 011 35 809. Takovým internetovým hitem bylo, že do registru zadal i jakou má barvu vlasů, řekl, že má jahodově blonďaté vlasy, je vysoký sto devadesát a půl centimetru, což je o dva a půl centimetru více, než má uvedeno na řidičáku, a že váží devadesát sedm a půl kilogramu, což mu spousta lidí vzhledem k různým fotografiím, které existují, úplně nevěří. Všechny tyto informace a celý tento proces proběhl ve čtvrtek večer.

Jan Beneš, amerikanista, Ostravská Univerzita | Zdroj: archiv Jana Beneše

Co chtěl Trump vyjádřit

Co je ale zajímavé, o čem se bavme, je ten „mug shot“, tedy snímek, který se možná stane fotkou roku 2023. Trump je na fotografii před šedým pozadím, jeho obličej je zprava, nebo spíš možná z hora osvícen bleskem, kvalita fotografie není zrovna výborná, je tam vyfocený od ramen výše a má na sobě typické barvy vlajky Spojených států, totiž bílou košili, modré sako, červenou kravatu, tedy oblečení, ve kterém mnohdy vystupoval i na mítincích a na oficiálních jednáních. Je to podle vás od něj čistý symbolismus?

Je to v první řadě jeho klasický outfit, přesně jak říkáte. Donald Trump se od začátku, to znamená od roku 2015, stylizuje do role hlavního představitele amerického patriotismu a v tomto ohledu by se ta fotka se dala číst jako symbolická v tom, že Trumpovi fanoušci, podporovatelé, voliči na ní mohou vidět zatčení největšího amerického patriota, a tím pádem vlastně selhání a korupci systému, což je přesně ta zpráva, kterou se Trump snaží co nejvíce teď dostávat mezi svoje podporovatele. Takže v tomto ohledu to symbolicky určitě může působit, na druhou stranu zákony, na základě kterých je obžalován a podle kterých bude souzen, jsou zároveň zákony, které se používají i na postihování zločinů bílých límečků, nejenom gangsterů. A Trump tam ten bílý límeček má, takže pro mě to má i tento význam.

Dodám k tomu jednu citaci, takový pěkný popis Trumpovy fotky od Jonathana Coopera z agentury AP: „Zatímco někteří z osmnácti Trumpových spoluobžalovaných se na fotkách z vězení usmívají, jako by se snad fotili do třídního alba nebo do ročenky, Trumpův vzdor je na snímku přímo hmatatelný, jako kdyby se skrze objektiv díval na nepřítele.“ Myslíte si, že ten výraz dlouho trénoval před zrcadlem?

Pro Donalda Trumpa je to čtvrté sdělení obžaloby v posledních pěti měsících a během té doby proběhly několikrát americkými i světovými médii spekulace o tom, zda skutečně přijde moment, kdy on bude takto vyfocen, jestli vznikne „mug shot“, to znamená fotka z vězení. V jednu chvíli i Trumpův tým po obžalobě v New Yorku vydával jeho klasickou fotku, dávali ji na tričko s tím, že to je jakoby jeho alternativní vězeňská fotka, tím pádem je to určitě něco, s čím Trumpův tým dlouho operoval a co si dlouho připravoval. Ostatně Donald Trump si velmi pečlivě nachystal i příjezd do Atlanty. Nachystal to na půl osmou večer, to znamená více méně do primetime, aby zastínil další události, které se v té době ve Spojených státech děly, včetně primárkové debaty v Republikánské straně večer před tím, takže naprosto dává smysl, že si to natrénoval. Mně ta fotka trošičku připomíná nebo mám trošku dojem, že to je jeho póza nebo obličej, který možná i jeho fanoušci velmi dobře znají z televizní show, díky které se proslavil na konci 90. let a na začátku toho tisíciletí, The Apprentice. Velmi to připomínalo ten výraz, vzdorný a neoblomný, prostě se nevzdává.

Prostě se nevzdává, to taky je jedno z hesel, never surrender, nevzdat se. Už jste nastínil, že to není poprvé, co Trump čelí nějakému obvinění, respektive obžalobě, tak proč ho dřív nefotili? Anebo fotili a jen ty snímky nebyly zveřejněny? Je to poprvé, co byl vyfocen ve vězení, před tím to byly soudy, ke kterým se dostavil. Je to něco zvláštního, nového, nebo proč to předtím nebylo?

Jestli to je zvláštní nebo nové - samozřejmě, protože je to historicky první fotka amerického prezidenta, ať už bývalého nebo stávajícího, ve vězení předtím, než by šel do vazby. V tom je to naprosto unikátní. Proč k tomu nedošlo v ostatních případech? Nejenom, že má čtyři trestněprávní případy, ve kterých figuruje, ale zároveň i tři občanskoprávní, ale ani u jednoho z nich doposud nebyl vyfocen. Bylo to z toho důvodu, že se jedná o veřejně, globálně známou osobnost, že nebyl důvod tu fotografii pořizovat. Důvod by nebyl ani v Georgii, ale Donald Trump a dalších osmnáct jeho spolupracovníků a spoluobžalovaných je obžalováno z tak závažných trestných činů, že georgijské zákony přikazují, aby při vstupu do vězení byla pořízena fotografie obžalovaných. Proto tu fotku máme a vědělo se to od začátku, není to žádná anomálie, politický exces nebo nějaký způsob, jak Donalda Trumpa zesměšnit. Je to naprosto standardní procedura a ukazuje to, že zákony platí pro každého.

Zdálo by se trošku podivné, že potřebujeme fotografii Trumpa, když ho zná úplně každý, a navíc, jak jste zmínil, nebyl odsouzen, je obžalovaný. Tak si říkám, zda tento přístup nenarušuje presumpci neviny, i když vím, že je to v Americe poměrně běžné.

Myslím, že to je naprosto relevantní dotaz, a to vzhledem k tomu, že v poslední době jak noviny, tak policie a soudy ve Spojených státech řeší, zda vůbec zveřejňovat podobné fotografie, když, jak říkáte, máme presumpci neviny. I ve Spojených státech mají presumpci neviny, ale ty fotky můžou člověku zničit kariéru, byť se na konci u soudu zjistí, že je nevinný. Je to praxe, od které se mnohde ustupuje, ale jak jsem říkal, v Georgii u opravdu závažných trestných činů nadále platí, že se tyto fotografie pořizují a zveřejňují.

Kde se vzaly „mug shots“

Jak silnou historii „mug shots“ mají ve Spojených státech?

Existují od nějakých 40. let 19. století díky belgické policii a v Americe se začaly používat někdy od 50. let 19. století. Ve druhé polovině 19. století newyorkská policie i další policejní sbory ve velkých městech často vydávaly fotografie různých kriminálníků, zločinců na takzvaných rogue galleries, dalo by se říct nástěnkách gaunerů, proto, aby lidé věděli, kdo je nějaký gauner, kriminálník nebo zločinec, a zároveň proto, aby se tím pádem měli na pozoru, případně mohli pomoct policii někoho identifikovat, dopadnout. V americké historii existuje spousta ikonických fotek z vězení, ať už to jsou gangsteři, jako byl Al Capone, nebo různé herečky, herci jako Jane Fonda, Janis Joplin, David Bowie, Frank Sinatra, z poslední doby třeba Justin Bieber nebo Lindsay Lohan, ale samozřejmě i politické figury. Jakýmsi znakem integrity jsou třeba fotografie z vězení Rosie Parks, černošky, která odmítla přepustit svoje místo v autobuse v 50. letech v Birminghamu, anebo samozřejmě Martin Luther King a jeho fotografie bojovníka za občanská práva. Ta historie je dlouhá. Ještě se sluší k tomu dodat, že v posledních desetiletích existuje celý byznys zveřejňování „mug shots“ v různých novinách, případně online novinách nebo na webových stránkách a stojí hrozné peníze ty fotografie dostat z těch webů dolů, aby vám nezkazily kariéru. Sám jsem v Tennessee, když jsem studoval, viděl, že se prakticky na každé benzince takové noviny prodávaly, vydávali je každý týden, myslím, nebo možná měsíčně, stály dolar a člověk si tam mohl prolistovat všemožné „mug shots“ opilých, zfetovaných lidí nebo prostě lidí od rodiny, které z nějakého důvodu zatkli. Je to dost fascinující byznys.

Možná logická otázka, proč se jim vlastně říká „mug shots“? Jsou to nějaké hrníčkové fotografie, protože anglicky to znamená hrníček, nebo to znamená i něco jiného?

Pochází to ze slangové angličtiny. „Mug“, když to velmi volně přiložím do češtiny, víceméně znamená ksicht, takže „mug shot“ je prostě fotka ksichtu, fotka obličeje dané osoby, většinou tedy zločince, respektive obžalovaného, a lidé na těch fotkách vždycky nevypadají úplně nejlíp, takže to vystihuje, myslím, i to slovo „mug“. Pak ještě můžeme použít slovo „mug“ ve smyslu někoho přepadnout a okrást, ale myslím, že to v tom nehraje roli.

Fotka z vězení a prezidentská kampaň

Myslíte si, že Trump i přes vážná obvinění z ovlivňování voleb v Georgii dokáže svůj „mug shot“ využít v prezidentské kampani, v níž, musíme říct, je stále mezi republikány velkým favoritem?

Myslím, že to, že se Donald Trump prohlašuje jakýmsi mučedníkem a stylizuje se do této role, můžeme vidět od roku 2020, kdy začal zpochybňovat výsledky voleb, a v poslední době to s obžalobami jenom zintenzivnilo. Od čtvrtka, v momentě, kdy se dostala na svět ta fotografie, byl Donald Trump přes svoji webovou stránku schopný získat od svých fanoušků více než sedm milionů dolarů, především díky tomu, že lidé kupují různé varianty té fotky. Jsou to hrníčky, plakáty, trička, samolepky na nárazníky, různý typ, jak se říká, merche, různých propagačních materiálů, a to bude jenom pokračovat. Navíc mu tam lidé posílají peníze obecně proto, že jej vnímají právě jako toho mučedníka, jako člověka, který bojuje proti systému, zkorumpovanému Washingtonu, zkorumpovaným demokratům, a ta fotka mu dává obrovský politický potenciál, protože na ní vypadá jako patriot v těch barvách, jak jsme se bavili. Může říkat, že jde tím pádem o politickou persekuci. Ostatně, jak už jste zmiňoval, Trump řekl, že se fotka prodává právě s nápisem „never surrender“, nikdy se nevzdávej, byť byla pořízena, když se vzdával policii, ale to už je jenom paradox, který jeho fanoušky úplně nezajímá.

Je to nějaké skalní jádro, které to nezajímá, nebo jsou i tací, kteří teď váhají? Protože georgijská obvinění, respektive obžaloba, ta je přeci jenom velmi vážná.

Myslím, že to je důležitý dotaz. Server Politico si k tomu nedávno, na začátku srpna, nechal vypracovat průzkumu veřejného mění, a tam se ukazuje, že 51 procent všech dotazovaných má za to, že Donald Trump je vinen. Ale hrozně zajímavý je rozpad mezi republikány, demokraty a nezávislé voliče, protože v to, že je vinen v případě zločinů týkajících se manipulace volebních výsledků, věří pouze 14 procent republikánských voličů, zatímco u demokratů tomu věří 88 procent. Mezi republikány si 64 procent myslí, že Trump není vinen, 21 procent neví. Mezi demokraty jsou pouze 2 procenta těch, kteří si myslí, že je nevinen. A co je pro Donalda Trumpa hrozně důležité, pokud by vyhrál republikánskou nominaci, je, co si myslí nezávislí voliči. 53 procent z nich má za to, že Donald Trump je vinen, takže to je pro něj velmi špatný signál. Ovšem co se týká primárních voleb v rámci Republikánské strany, tak těch 14 procent lidí, kteří si myslí, že je vinen, je velmi málo. Donald Trump zabírá zhruba 40 procent republikánského elektorátu v primárních volbách, ty má naprosto jisté a teď se bojuje o zbylých 60 procent. Značná část těchto voličů je nakloněná Donaldu Trumpovi, ale nevadilo by jí, kdyby existovala alternativa. Jenomže, jak se ukázalo v první debatě minulý týden, alternativ není mnoho a nejsou příliš zajímavé, byť se někteří kandidáti stylizují do role případného náhradníka Donalda Trumpa. Cesta k vítězství v rámci republikánských primárek a poražení Donalda Trumpa prakticky neexistuje.

To znamená, že mezi republikány v tuto chvíli skutečně není žádný velký vyzyvatel, který by dokázal Donalda Trumpa ohrozit?

Momentálně není. Jsou tam některé zajímavé tváře, které v momentě, kdy by Donald Trump byl nějakým způsobem omezen v kampani a začal by oslabovat, tak by tam byly někteří favorité, ať už je to Ron DeSantis, floridský guvernér, který v poslední době oslabuje, anebo člověk, který byl asi nejvýraznější ve středu večer, a to byl Vivek Ramaswamy. Jsou tam určité osobnosti, které by případně mohly Donalda Trumpa nahradit, ale on má tak dominantní postavení v rámci republikánské strany, a především neskutečně loajální jádro voličů, že momentálně cesta k vítězství přes Donalda Trumpa neexistuje.

Vytanulo mi na mysl právě jméno Rona DeSantise, už jsme ho ve Vinohradské 12 také probírali, tak jsem teď překvapený, že jeho podpora v rámci republikánské strany už slábne, a vlastně mě docela fascinuje, že Trump nakonec asi skutečně bude znovu republikánským kandidátem na prezidenta.

Ta fotka a to, jakým způsobem se prodává, ukazuje na to, že to trumpovské jádro nejsou ani tak voliči Republikánské strany jako voliči Donalda Trumpa, a že Republikánská strana do určité míry je stranou Donalda Trumpa, je k němu přilnutá a voliči volí tu personu, ne nutně ideje republikánské strany. Myslím si, že i to je jeden ze základních problémů pro zbytek republikánského pole a vůbec pro Republikánskou stranu jako takovou.

A propos, stalo se už někdy v minulosti, že by tato strana byla stranou jednoho muže?

Určitě, v osmdesátých letech se dá jednoznačně říct, že Republikánská strana byla stranou Ronalda Reagana. Ale především ze strany samotného kandidáta, toho politika, tam nebyla tak obrovská, řekněme snaha o tuto personalizaci, aby to bylo čistě jenom o něm, ne o zemi, straně, idejích a hodnotách, které má ta strana zastávat, aby fungovala i po něm, potom, co ten člověk odejde z úřadu. Myslím, že to je pro Republikánskou stranu hrozba, kterou Donald Trump představuje a kterou si řada představitelů, jako je například Mitch McConnell, šéf republikánských senátorů, velmi dobře uvědomuje.

Prezidentem z vězení?

Tak, či onak, byť si Trump je vědom čísel a své podpory, dlouhodobě tvrdí a opakuje svůj narativ, že ta obvinění, respektive obžaloba mu má překazit stát se znovu americkým prezidentem, a hlásá, že se nikdy nevzdá, tak si najal nového právníka a asi, jak to tak čtu, nehodlá soud v Georgii podcenit.

Každý moment, kdy se ocitne před soudem, bude muset přijet do soudní budovy, bude Donald Trump teď využívat jako zastávku v rámci svojí kampaně. Ony mu ty, jak jsem říkal, čtyři trestněprávní a tři občanskoprávní případy, teď zaberou opravdu strašně moc času a nebude moct mít tolik času, energie a asi ani peněz, aby cestoval po celé zemi nebo po státech, do kterých by potřeboval, aby se stýkal s lidmi z očí do očí, takže to bude nahrazovat vystoupeními u soudu. O to spíš se nebude vzdávat, bude chtít víc bojovat, protože to bude znamenat součást jeho kampaně. Další část té skládanky je, že Donald Trump nemá program pro rok 2024. Kandiduje, aby si zachránil krk, když to řeknu lidově, aby nemusel jít do vězení, i když v georgijském případě by mu asi zvolení nepomohlo. Ale prostě ten program je Trump, Trump, Trump, případně na čtvrtém místě je Trump. Tam není nějaká zásadní vize pro Ameriku po roce 2024, je to celé o Donaldu Trumpovi.

Když nebude cestovat on, tak bude určitě po Spojených státech cestovat jeho „mug shot“. Kdyby mu to nepomohlo v georgijském případě, tak v případě federálních kauz asi ano, tam by se mohl sám omilostnit, ne?

Je to tak. V tom je Georgia unikátní, je to případ na státní úrovni a je velmi obsáhlý. Ani v případě, kdyby byl Donald Trump zvolen prezidentem, s tím rozsudkem nemůže nic udělat, maximálně se odvolat. Faktem je, že pokud by byl odsouzen, tak tím, že je rezident na Floridě, tak by nemohl tím pádem ani volit, protože trestanci hlavně v závažných trestných činech na Floridě pozbývají právo volit, a to do té doby, než si odsedí trest, v některých případech dokonce ještě pár let po skončení trestu. Takže Donald Trump by mohl být na kandidátce, ale nemohl by sám pro sebe ani volit.

Kdyby byl zvolen prezidentem, může úřadovat z vězení?

To je otázka, na kterou nejenom já, ale ani právní experti ve Spojených státech nemají jednoznačnou odpověď. Bylo by to samozřejmě něco naprosto bezprecedentního, něco, na co strůjci americké ústavy vůbec nemysleli, nemohlo je to ani napadnout, a tím pádem by došlo k nové kapitole v politických dějinách a v dějinách Spojených států.

*V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity zvuky z MSNBC, ABC News, NBC News, CTV News, CNN, Washington Post, Frank Sinatra - New York, New York (1980), Janis Joplin - Me and Bobby McGee (1971).