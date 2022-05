Mučedník Fico? Obvinění využívá k politickému boji, proces může demokracii posílit, míní zpravodaj

„Vážení kolegové, prosím, prezentujem sa a hlasujeme. Prítomných 150 poslancov, za 74, proti 49, zdržalo sa 19, niehlasovalo 8. Konštatujem, že Národna rada nieschvaluje návrh usnesenie Národnej rady Slovenska. Prosím, utišíme sa. Není toto estráda ani cirkus. (Záznam hlasování parlamentu, YouTube 4. 5. 2022)“

„Slovenský expremiér Robert Fico čelí obvinění z organizování zločinecké skupiny a ohrožení dańového tajemství. Slovenská policie stíhá expremiéra Fica (20. 4. 2022, Radiožurnál)“

„V této souvislosti zadržela taky Roberta Kaliňáka. Fico tvrdí, že jde o politickou pomstu. (20. 4. 2022, ČRo Plus)“

„Zatímco Kaliňáka slovenští policisté i zadrželi, Fica chrání poslanecká imunita. (20. 4. 2022, Radiožurnál)“

„Robert Fico se vyhne vazbě. Poslanci národní rady ho nevydali. (4. 5. 2022, Radiožurnál)“

„Fico považuje obvinění za politickou objednávku současné vlády. (20. 4. 2022, ČRo Plus)“

„Som obvinený zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Rozumiete z čeho som obviněný? Z čeho ma ty blázni obvinili? Len aby sa ma zbavili. No takto sa ma niezbavia. Takto ma tu budu mať dalších 15 rokov, minimálně. (20. 4. 2022, ČRo Plus)“ Robert Fico (bývalý slovenský premiér)

Prosím vás, co se to tento týden stalo ve slovenském parlamentu? Proč Fica nevydal?

Stalo se to, že prokuratura chtěla Roberta Fica stíhat vazebně, aby neovlivňoval svědky a nemařil vyšetřování. A tak podala žádost do parlamentu, aby to umožnil, aby mohl o vazbě rozhodnout soud. Asi dva týdny to trvalo. Opozice se snažila maximálně prodloužit diskusi a celou tu dobu slovenští novináři zjišťovali a počítali, jestli se najde většina pro Ficovo vydání. A když ve středu konečně došlo na to očekávané hlasování, ukázalo se, že koalice, která jinak vládne ústavní většinou, tuto většinu nemá.

„To hlasovanie, ktoré bylo 76:74 potvrdilo, že išlo o čistý politický proces. Ja som rad a iděme ďalej a budeme veľmi tvrdo pracovať ako opoziční strana. (4. 5. 2022, YouTube, Denník N)“ Robert Fico

Vydání Roberta Fica překazily dvě skupiny poslanců. Dvě poslankyně strany OLaNO - jedna se zdržela, druhá byla v sále, ale nezmáčkla žádné tlačítko. Obě už poslanecký klub vyloučil, protože prý zradily protikorupční podstatu hnutí.

„Sa dve poslankyně z 50 poslancov klubu OL’aNO hlasovanim spreneverily hodnotám hnutí a programu. A tym, že zabránily, zradily väčšinu voličů hnutia OL’aNO. (4. 5. 2022, YouTube, Aktuality.sk) “ Michal Šipoš (OL’aNO) (slovenský poslanec)

A druhá skupina: 17 poslanců strany Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára. Do poslední chvíle nebyla známá jejich pozice a ten celý klub se nakonec zdržel. Stačila by jedna z těchto skupin, nebo přesněji řečeno dva poslanci, aby Fica vydali. Ti se ale nenašli a protikorupční koalice tak nedokázala umožnit soudům, aby mohly konat proti poslanci tak, jak by konaly proti ostatním občanům. Proč se Sme rodina nepřidala? Oficiálně zpochybňují část Ficova obvinění a to, že byl zakladatelem zločinecké skupiny. Je to prý jen přilepené k méně závažnému deliktu, tedy ohrožení daňového tajemství. A pak je tu neoficiální vysvětlení a to, že i oni mají poslance, kteří jsou obvinění a mohl by je potkat stejný osud jako Roberta Fica.

Jaké důsledky to tedy bude mít pro vyšetřování bývalého slovenského premiéra? To stíhání pokračuje?

Ano, na stíhání se nic nemění. Fico je dál vyšetřovaný na svobodě. Slovenští poslanci nemají trestněprávní imunitu. Jsou chráněni pouze před projevy v parlamentu a před zatčením, zadržením, jednoduše před omezením na svobodě. Ten důvod je jednoduchý a je to proto, aby policie nemohla zasahovat do poměru sil v parlamentu, aby policisté nemohli stát u dveří budovy a před důležitým hlasováním zadržovat konkrétní poslance, kteří se nějak chystají hlasovat. Expremiér Fico se tedy stíhání nevyhne.

„Príjemne to nie je. Musim vám povedať. Pretože…Vietě, člověk by sa nad tim moh zasmať, lebo to keď čítatě, tak to vyzerá ako vyslený politický bestseller, to nie je obviněnie. To sú Príbehy děda Jahody, ktoré sú tam popísané. Urobili všetko pre to, aby to mala...úrad špecialnej prokuratury, a potom to dostala ňáká Záleská. Alebo někto podobný na špecializovanom trestnom súdě. Takto vyzerá spravedlivosť na Slovensku. (20. 4. 2022, Facebook, SMERSD)“ Robert Fico

Takže policie bude dál vyslýchat svědky, naplánované je to až do konce května. Pak bude zajišťovat důkazy a potom se uvidí, jestli obžaluje Roberta Fica a postaví ho před soud. Tohle hlasování v parlamentu bylo skutečně jen o vydání k tomu, aby mohl soud rozhodnout, jestli by měl Fico na výsledky vyšetřování čekat ve vazbě. Mělo ale velkou symbolickou hodnotu. Mělo ukázat, že v zemi, která má zkušenost s Mečiarem a jeho autoritářskými tendencemi. V zemi, kde za Roberta Fica existovaly pochybné zločinecké struktury napojené na oligarchy, už nestojí žádný člověk nad zákonem, a ani bývalý premiér.

„Katarína Horáková a Romana Tabák sa dnes staly symbolom pokrytectva a bezcharakternosti. (4. 5. 2022, YouTube, Aktuality.sk)“ Jana Bittó Cigániková (SaS) (slovenská poslankyně )

„Preto sa pýtáme Igora Matoviče, aké osobnosti dal na svú kandidátku? Slubil očistu od korupcie, sĺubil spravodlivosť, a teraz jeho poslanci zlýhali v rozhodujúcej chvíli. (4. 5. 2022, YouTube, Aktuality.sk)“ Anna Zemanová (SaS) (slovenská poslankyně )

Vydání mělo ukázat, že Slovensko se posunulo dál, že místní společnost i demokracie tak nějak dozrály a že jsou si toho vědomý i místní politici.

No a to nevydání Roberta Fica… byl to pro Slovensko šok? Jak na to reagují politici? Jak na to reaguje veřejnost?

O šoku bych asi nemluvil, spíš bych zvolil výraz překvapení. Ale určitě ne pro každého. Veřejnost, myslím, doufala, že přijde tento průlom, že se po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové poměry v zemi změnily. Ale místo toho, jak se říká, to dopadlo jako vždycky. Z vládních poslanců bylo cítit silné zklamání, silné emoce. Nejhůř to asi nese koaliční strana Svoboda a solidarita. Její poslankyně dokonce narušila tiskovou konferenci hned po tom hlasování, konferenci koaličního partnera ze strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

Trvalo to několik minut a koalice se hned po tom hlasování rozhádala. Začali si posílat vzkazy přes sociální sítě. Svoboda a solidarita chce dokonce otevřít diskusi o tom, jestli má další pokračování té koaliční spolupráce čtyř stran vůbec smysl, když jedna z nich hlasuje s opozicí v tak závažných momentech. Šok to úplně není i proto, že Fico je jednoduše stíhaný dál. Tomu, aby skončil před soudem, poslanci zabránit nemohou.

Když půjdeme trošku víc do hloubky, řekněte, z čeho vlastně policisté slovenského expremiéra viní?

Robert Fico je společně s exministrem vnitra Robertem Kaliňákem obviněný ze zosnování, založení a podpory zločinecké skupiny. Tedy že stál v čele paralelní struktury ve státě. Konkrétně měl této skupině zastřešovat politické krytí a přes prostředníky rozdávat úkoly. Sám přispíval tím, že loajální lidi nominoval do vysokých funkcí v policii, ve finanční správě nebo v daňové správě a oni pak plnili ty úkoly. Tím vznikl takzvaný systém našich lidí.

Ve fungování té skupiny hrály velkou roli i peníze. Samozřejmě podnikatelé blízcí Robertu Ficovi měli tyto lidi za jejich služby vyplácet. Podle výpovědí to fungovalo tak, že kromě svého veřejného platu dostávali tito lidé ještě další složku: v hotovosti třeba v kufru, a to z kapsy těch zmíněných spřátelených podnikatelů. Fico a Kaliňák ale nejsou obvinění z korupce. V tomto konkrétním případě jsou obvinění, že jejich lidé nasazení ve strukturách státu pro ně získávali kompromitující materiály na jejich politické rivaly. Mezi poškozenými jsou tehdejší prezident Andrej Kiska nebo lídr opozice a pozdější premiér, dnes ministr financí, Igor Matovič. Ficovi lidé pro něj získávali jejich daňové dokumenty a Fico pak oba politiky veřejně označoval za daňové podvodníky.

Tím měl tehdejší premiér Fico zneužít své pravomoci a porušit daňové tajemství. V případě Andreje Kisky to vedlo až k obžalování. Kiska by měl kvůli daňovým deliktům dokonce brzy stanout před soudem.

„Trestné stíhanie je pomstou. Pomstou Fica za to, že som mu ako prezident odmietol sľubiť politický dochodok na ústavnom súde. (22. 2. 2019, YouTube, Andrej Kiska)“ Andrej Kiska (bývalý slovenský prezident)

Fico se tak hájí, že vlastně odhaloval pravdu, ale odkud ty své informace, ty informace z daňových přiznání, bral, to nikdy nevysvětlil. V souvislosti s érou Roberta Fica a tou chobotnicí jeho moci, která měla prorůstat do státu, už bylo zadržené velké množství lidí, mezi nimi třeba bývalý policejní prezident Tibor Gašpar anebo už zmíněný exministr vnitra a druhý člověk strany Směr Robert Kaliňák.

Tedy Fico, Kaliňák, ale zadržen byl například i advokát Marek Baran, který v minulosti obhajoval podnikatele Mariána Kočnera podezřelého z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka. Ta provázanost s velkými kauzami Slovenska posledních let je skutečně i v tomto případě tak velká?

My teprve zjišťujeme, jak veliká vlastně tato provázanost skutečně je. Ostatně prezident Andrej Kiska už v roce 2017 prohlásil, že Slovensko je mafiánský stát.

„Sú mafianské praktiky, keď sa utajované dokumenty vyťahujú a používajú proti občanom našich krajin, proti politkom. (14. 9. 2017, YouTube, Pravicová republika) “ Andrej Kiska

V reakci na akci Soumrak, tedy obvinění Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, Kiska uvedl, že situace tehdy byla, před těmi pěti lety, očividně ještě horší, než si tenkrát myslel. Na Slovensku se tak znovu rozběhly debaty o tom, jestli Směr za těch 12 let své vlády unesl stát, jestli ho vzal lidem a zneužíval jen ve svůj prospěch. Proti tomu postavím názor publicisty Martina M. Šimečky. Podle něj byly ty paralelní struktury pořád omezené, v porovnání se státem vlastně malé, a státní instituce fungovaly i ve prospěch obyvatel a ve veřejném zájmu. Že nešlo o mafiánské podsvětí v tom pravém slova smyslu, věří i politolog Grigorij Mesežnikov.

„Toto bol iný typ organizovanej skupiny. To boli ludia, ktorý mali formalne postavenie v štátnejch inštituciach. A pod hladvičkou štátných inštitucí využívali tie väzby a všechny organizačnej možnosti na to, aby uskutočňovali kroky, ktorý boly v rozpore se záńmi.“ Grigorij Mesežnikov (politolog)

Když ještě zůstaneme přímo u obvinění Fica a Kaliňáka, tak to stojí na výpovědích někdejších vedoucích úředníků policie nebo daňové správy, kteří poskytovali kompromitující materiály. Například tedy proti Ficovu soupeři v prezidentských volbách Andreji Kiskovi. Vy už jste o něm mluvil. Víme, proč se rozhodli začít mluvit?

Já se vrátím až do doby po vraždě novináře Kuciaka. Policie tehdy získala přístup k digitální konverzaci podnikatele Mariána Kočnera, který je stále souzený za objednávku novinářovy vraždy, na základě zpráv z jeho komunikační aplikace Threema.

„Slovenský investigativní novinář se stal obětí vraždy. (26. 2. 2018 ČRo Plus)“

„Investigativního reportéra a jeho snoubenku zastřelil neznámý pachatel v jejich domě. (26. 2. 2018 ČRo Plus)“

„Policie obvinila v souvislosti s případem Jana Kuciaka tři lidi z úkladné vraždy. (28. 9. 2018 ČRo Plus)“

„Vraždu si údajně objednal podnikatel Marian Kočner. (4. 10. 2018, ČRo Plus)“

„V něm Kočner novináři vyhrožuje, že začne sbírat informace o něm a jeho rodině. (11. 2. 2019 Radiožurnál)“

Policie začala vyšetřovat desítky lidí a postupně se propracovávala o další a další patra výš. Fico je v té konverzaci mimochodem označovaný jako šéf. A výraznou roli v tom odkrývání dalších a dalších pater hráli tzv. kajícníci. To jsou právě ti zmínění vedoucí - pracovníci policie nebo daňové správy. Je to termín, který se na Slovensku myslí spíš hanlivě a kterým se označují ti obvinění, kteří začali s policií spolupracovat. Jednoduše si spočítali, že proti nim tolik důkazů, že budou raději spolupracovat. A ze zhruba stovky lidí, kteří byli údajně součástí toho systému “našich lidí”, se už 30 rozhodlo promluvit. Je mezi nimi například i Daniel Čech, bývalý vysoce postavený pracovník finanční správy. Ten tvrdí, že dostával zadání vypracovat kompromitující materiály, například na prezidenta Kisku, a neviděl sice pro koho je vypracovává, výsledky své práce pak ale slyšel z úst Roberta Fica při jedné z jeho tiskových konferencí.

A když se teď podíváme na obrázek politika, člověka Roberta Fica v rámci všeho toho, do čeho je zapleten, o čem víme. Tak on se ze sebe paradoxně snaží, tak jak to já čtu, udělat oběť nějakého politického procesu. Píše dokonce dopis Evropské komisi. Jakou to vyvolává odezvu na Slovensku?

Fico má vlastně dlouhodobou a velmi promyšlenou komunikační strategii. Tady na Slovensku se snaží vedle sebe prosazovat dva protichůdné narativy, tedy dva způsoby, jak převyprávět to, co se tu děje. Ten první, spojený spíše s vládním táborem, říká, že nástupem premiéra Matoviče se rozvázaly ruce policii a ta začala konat. Vyšetřuje zločiny minulé dlouhodobé vlády směru. Přišla první obvinění, žaloby a první rozsudky a teď jsme se dostali už na tu nejvyšší špičku, politické zastřešení celé té zločinecké pyramidy. Druhý narativ Ficův, říká, že on vždycky dělal jen svou politickou práci. Ostatně se před několika dny hájil slovy, že vlastně nechápe, z čeho je obviněný.

„Toto je čisto politická práca, ktorú som vykonával. Tak ako ju vykonávali aj ďalší ľudia, lebo to je čisto profesionálna advokátska práca ako ju vykonávali ľudia ako je Robert Kaliňák alebo doktor Para. (20. 4. 2022, Facebook, SMERSD)“ Robert Fico

Podle něj se k moci dostali politici, kteří ho chtějí umlčet. Poctivě je kritizuje z opozičních lavic, a je proto současné moci nepohodlný. Vláda podle něj zneužívá své lidi v prokuratuře a postupně bude umlčovat i další politické strany a pak přijdou na řadu i nezávislí novináři. Jako příklad této údajné vládní snahy zmínil i nedávný rozsudek nad krajně pravicovým politikem Marianem Kotlebou, který kvůli sympatizaci s nacismem přišel o mandát. Co se týče toho zmíněného dopisu Evropské komisi, ten, se domnívám, byl určený spíše domácímu publiku. Z Evropy také na něj nepřišla téměř žádná odpověď.

Tak a teď znovu ta hlavní událost tohoto týdne na Slovensku - nevydání Roberta Fica k vazebnímu stíhání. Co teď bude dál? Stojí Slovensko před nějakým velkým zlomovým bodem?

Dál se bude s napětím čekat, jestli dojde na obvinění a následně na soud. Ať už to dopadne jakkoli, bude to mít pro společnost velké důsledky. Podle některých komentátorů, kteří se nebojí silných slov, se rozhoduje dokonce o budoucím charakteru státu. Ať už Fico skončí na dlouhé roky za mřížemi, nebo ho soudy osvobodí, jde o velkou zkoušku pro místní právní stát a zásadní bude, jestli celý ten proces bude spravedlivý. Nebo tedy jestli ho společnost bude vnímat jako spravedlivý. Místní demokracie z něj může vyjít posílená a se seřízeným morálním kompasem. V opačném případě, pokud budou pochybnosti o výkonu vyšetřovatelů nebo soudů, může celá kauza Slovensku spíš dlouhodobě uškodit.

No a tedy ten opačný případ, pokud tam budou jakékoli pochybnosti, může toho ve výsledku třeba i posílit samotného Roberta Fica v očích veřejnosti? Tedy v případě, že bude znovu usilovat o nějakou ještě větší politickou moc v zemi? Protože připomeňme, že stále zůstává předsedou strany Směr…

Fico nikam neodchází. Je stále velmi aktivní. Možná ještě aktivnější teď, když je obviněný a snaží se dostat vládu pod palbu svých argumentů a svých vystoupení. Ficova stylizace do role mučedníka, který navzdory tomu tvrdě pracuje na zájmech Slováků, na část populace určitě funguje. Ve chvíli, kdy parlament jednal o jeho vydání na mandátovém a imunitním výboru, tak Fico raději než aby se ho účastnil, svolal novináře a mluvil o zdražování plynu a neschopnosti současné vlády. A na tu určitě část lidí slyší. Příkladem je také prvomájová demonstrace v Nitře, kam přišli 2000 příznivců Směru. Podle průzkumu je to teď druhá nejsilnější strana v zemi. Je tedy třeba říct, že ty průzkumy byly dělané ještě předtím, než byl Fico obviněný. Fico měl v té době zhruba 15 % podporu. Nové příznivce tímto postojem Fica ale nejspíš nezíská. Každopádně své obvinění využívá v politickém boji a v příštích volbách bude silným hráčem.