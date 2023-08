Hrál vabank, skončil v pekle. Kdo se po Prigožinovi ujme wagnerovců?

Ve Vinohradské 12 jste byl před pár dny, kdy jsme točili epizodu o otravách ruských opozičních novinářek a aktivistek. Stejného hosta většinou nezvu tak rychle po sobě, nicméně my dva jsme spolu před několika týdny začali takový seriál o vzpouře vedené Jevgenijem Prigožinem, takže mi teď přijde, že je docela dobrý čas ten příběh dopovědět.

První zmínka o tom, co se mohlo stát s Jevgenijem Prigožinem, přišla ve středu krátce po sedmé hodině večer. Sledoval jsem události v České televizi a Martin Řezníček hlásil mimořádnou zprávu. Říkal, že severně od Moskvy havarovalo soukromé letadlo s deseti lidmi na palubě. Trochu jsem se divil, že s tím takhle mimořádně přerušuje Události, jenže pak dodal, že na seznamu pasažérů měl být právě Prigožin. O asi dalších deset minut později už informoval o tom, že vůdce Wagnerovců byl skutečně nejenom na seznamu pasažérů, ale i přímo na palubě. V té chvíli to ale stejně nebylo úplně jasné. Tak kdo to finální potvrzení nakonec přinesl?

Od samotného počátku jsme měli tvrzení Rosaviacia, což je největší ruský letecký regulátor, který publikoval celý seznam pasažérů během snad hodiny – což je velmi nezvyklé. Běžně to trvá několik hodin, třeba i den, ale tady ta informace, že na palubě byl Jevgenij Prigožin, se objevila dokonce jenom tři minuty poté, co vyšla oficiální zpráva o tom, že nějaké letadlo vůbec spadlo. Takže to bylo dost překvapivé. Nicméně záhy začala přicházet potvrzení i ze strany samotných Wágnerovců. Potvrdily to některé telegramové kanály a později jsme měli informaci třeba z dalších zdrojů z Wagnerovy skupiny. Třeba i na fórech manželek a příbuzných bojovníků se začalo objevovat, že je to skutečně pravda a Jevgenij Prigožin i celé to nejužší vedení Wagnerovy skupiny – všichni zemřeli. Včetně Dmitrije Utkina – člověka, jehož přezdívka dala té skupině jméno, ale třeba i Valerije Čekalova, což je člověk, který ve Wagnerově skupině odpovídal za vnitřní bezpečnost. Byl to on, kdo nařizoval taková ta zvěrstva, popravy, mučení… a jemu bojovníci posílali videa o tom, jak rozmlátili kladivem hlavu nějakého dezertéra v Sýrii, jak rozřezali nějakého dalšího. Myslím, si, že v okamžiku, kdy se ukázalo, že tam byli tito tři lidé, tak to opravdu hodně lidí potěšilo.

Toho posledně jmenovaného neznám, ale Dmitry Utkin, to je taková ta velká gorila bez vlasů s tetováním všude na těle, s SS na krku, s orlicí na prsou?

Přesně tak. Byl důstojníkem speciálních jednotek GRU, sloužil v Čečně a tak dále. A on byl ten, kdo řídil veškeré ty vojenské operace skupiny.

Tito lidé byli na palubě letadla, které mělo havarovat u města Tver – to je severovýchodně od Moskvy asi dvě hodiny cesty autem po dálnici směrem na Petrohrad. Co to bylo za letadlo, kam tato skupina měla letět? Máme o tom informace?

Myslím, že se tento typ soukromého tryskáče jmenuje Embraer Legacy. Víme, že Jevgenij Prigožin byl předtím v Africe, publikoval o tom i video, ve kterém říká: „Bojujeme proti Islámskému státu a Al Kajdě. A je tady 50 °C, tak, jak to máme rádi. Budeme dále plnit všechny naše úkoly.“

Samozřejmě nevíme, kde to přesně bylo natočené, kdy to bylo natočené a tak dále, ale třeba novinář Andrej Zacharov, což je člověk, který o Wagnerově skupině píše od roku 2014 a byl to první člověk, který přišel na to, že nějaká takováto skupina existuje, tak on říká, že podle jeho zdrojů skutečně Jevgenij Prigožin a to úplně nejužší vedení Wagnerovy skupiny bylo v Africe a ve středu se vraceli z Afriky do Ruska.

Takže oni byli na palubě tohoto letadla, které se vrátilo do Ruska a nedlouho poté, co se vrátili do Ruska, tak to letadlo nějakým způsobem havarovalo. Jak k té havárii došlo?

Nechtěl bych se pouštět do nějakých velkých spekulací. Máme k dispozici video, na kterém je vidět letadlo, které padá k zemi, dopadne, vybuchne. Je vidět, že po cestě z něj odlétávají nějaké kusy a na tom místě, kde ten pád začal, jsou vidět stopy od dvou výbuchů. Jestli to znamená, že letadlo bylo zasaženo dvěma raketami protileteckého komplexu S-300, jak třeba tvrdí jeden z těch wagnerovských telegramových kanálů, nebo jestli je to důsledek nějakého výbuchu na palubě letadla, tak to bych nechal lidem, kteří tomu na rozdíl ode mě rozumějí.

Hra na schovávanou

Mluvil jste o tom, že Prigožin byl v Africe, což byl jeden z jeho mnoha azylů po té, co před několika týdny došlo k té neúspěšné vzpouře, o které jsme tady společně mluvili. Docela mě překvapilo, že jeden den video z Afriky, druhý den smrt. Zmínili jsme fakta, tak teď pojďme udělat nějakou analýzu nebo i přidat vysvětlení, co podle vás mohl dělat Prigožin zpátky v Rusku.

Ukázalo se, že z Ruska nikdy neodešel. Po té dohodě, že odchází do Běloruska a tak dále, tak se ukázalo, že šest dní po pokusu o vzpouru byl spolu s dalšími veliteli Wagnerovy skupiny v Kremlu, kde se setkali s Vladimírem Putinem, který se je snažil přesvědčit, že se mají omluvit a skutečně sloužit pod vedením ministerstva obrany. To Jevgenij Prigožin odmítl, ale jakkoliv se všude sledovalo, jak v Bělorusku rostou nějaké stany a podobně.

Já jsem teď úplně v šoku. On tedy nebyl v Bělorusku?

Publikoval jednu fotografii, na které sedí v trenkách na polním lůžku, ale to bylo všechno. Jinak byl naprostou většinou té doby v Rusku. Na Flightradaru a dalších službách jsme viděli, jak se pohybují jeho soukromá letadla. V okamžiku, kdy se v Petrohradu konal summit Rusko-Afrika, taková velmi prestižní záležitost, která se konala teprve po druhé, tak tam Jevgenij Prigožin publikoval fotky, jak se tam setkává s účastníky summitu, s africkými diplomaty a politiky. V Petrohradu, ne jinde.

Joe Biden, americký prezident, po té, co se dozvěděl tu zprávu, že Prigožin je podle ruských úřadů a těch telegramových účtů spojených s Wagnerovci po smrti, tak řekl, že ho to nepřekvapuje a že by se divil, kdyby o tom nevěděl Vladimír Putin. Jinými slovy, on vlastně chtěl říct, že se v Rusku máloco stane, aniž by o tom tento vrchní kremelský diktátor minimálně nevěděl nebo to nedovolil.

Je potřeba si uvědomit, že Jevgenij Prigožin je kreatura Vladimira Putina. Nebýt jeho, on by se nikdy nedostal z té pozice bývalého kriminálníka a restauratéra pro petrohradskou elitu na to místo, kam se skutečně dostal.

Jak si mohl Prigožín myslet, že ta neúspěšná vzpoura mu jen tak projde a zůstával tedy nadále v Rusku? Byl natolik naivní nebo se cítil stále opojen mocí a pocitem, že je nedotknutelný?

Těžko říct. Pravda je, že to celé vyvolal kvůli tomu, že měl pocit, že jeho a celou Wagnerovu skupinu chtějí zlikvidovat. Tím, že skupinu převedou pod ministerstvo obrany, tak mu seberou jeho moc a ve finále ho i fyzicky zlikvidují. Takže on řešil svým pochodem na Moskvu hlavně tuto otázku. Pochybuji, že by si myslel, že může provést nějaký palácový převrat. Ale poté patrně usoudil, že to, co všechno umí (třeba zrovna v té Africe) je pro Vladimira Putina nadále natolik důležité, že se může cítit v bezpečí.

Nic moc to nemění

Co dělá Putin teď? Viděl jsem nějaké čistě nepotvrzené informace a zprávy, že snad v noci ze středy na čtvrtek, to znamená ten večer, kdy měl zemřít Prigožin, se urgentně vracel do Moskvy, kde dlouhodobě nežije (má několik těch svých palácových komplexů). Jeden z jeho největších rivalů je teď po smrti…

Pořád bych neříkal rival, protože ono to vyvolává pocit, že by třeba mohl Jevgeni Prigožin kandidovat na prezidenta.

Ve volbách 2024?

V jakýchkoli volbách. To vyvolává totiž pocit, že v Rusku nějaké volby jsou, což není pravda. Jevgenij Prigožin ho mohl ohrožovat mocensky, protože je třeba populární v armádě. Ale to taky není pravda. Ta věrchuška armády, tak ta ho naopak nenáviděla. Takže si dovedu představit, že pokud se vůbec oslavovalo nebo toto řešilo, tak to bylo v nějakém krajně úzkém kruhu a spíš se jednalo o takové poplácáním po rameni.

A mezi obyvateli?

Myslím, že mezi obyvateli to taky nebude mít žádný efekt. On samozřejmě byl populární v určité části společnosti, hlavně té, která podporuje válku a která kritizuje Kreml, že neválčí dost efektivně, ale i tahle část byla rozdělená. Většina z nich říkala, že sice má pravdu, ale přitom při té vzpouře na Moskvu sestřelil pět vrtulníků jedno letadlo. A vlastně hraje na ruku akorát našim protivníkům. Zase jiní ho kritizovali, že to nedotáhl do konce, že se domluvil s Putinem a tak dále. Takže tam není, co by mohlo Kreml ohrožovat.

Ondřej, jaká zpráva to ale je pro Západ? Je to dobrá zpráva, že je Prigožin po smrti?

Z etického hlediska si myslím, že určitě se spoustě lidí ulevilo a možná si i otevřeli nějakou tu lahvinku. Ale jinak to asi není věc, která by něco výrazně měnila.

A propos Wagnerovci – je jich stále desítky tisíc…

To nevíme.

Nějakých 25 tisíc jich mělo být zapojeno do té vzpoury?

To tvrdil Jevgenij Prigožin. Střízlivější odhady hovoří o 12 tisících. Z toho část vlastně potom přešla pod ministerstvo obrany. Takže já bych si tak tipnul, že jich může být někde mezi pěti a sedmi tisíci.

No dobře, a co s nimi bude dál? Teď budou plnohodnotně pod kontrolou ministerstva obrany, Kremlu jako takového, nebo si jich ujme nějaký generál?

Těžko říct, to je příliš brzo. Já si dovedu představit prakticky cokoliv od toho, že budou skutečně začleněni do ruské armády, po to, že si někdo vytvoří jinou skupinu, která bude fungovat na podobném principu. To znamená, že si částečně bude vydělávat na svoji činnost sama, tak, jak to Wagnerovci dělají v Africe, kde mají nejrůznější licence na těžby, obchody a podobně. Ale bude to obtížné, protože tohle všechno stálo na Jevgeniji Prigožinovi, který to měl asi jako jediný celé v hlavě, jak že přesně se to dělá. Jenom to, že tam bude jmenován nějaký nový byznysmen nezaručí, že to bude fungovat dál.

Volno má teď například Sergej Surovikin, který před pár dny skončil jako velitele Ruských vzdušných a kosmických sil i jako zástupce náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.

Surovikin byl zajímavý, protože o něm jako o málo kterém ruském generálu Jevgenij Prigožin hovořil pozitivně. A dokonce v okamžiku, kdy byl Surovikin zbaven velitelství války na Ukrajině, které přešlo na náčelníka generálního štábu Gerasimova, tak Prigožin prohlásil: „Tak my ho bereme, a Surovikin bude teď taková naše spojka s ministerstvem obrany, protože my si s ním rozumíme.“ Myslím, že o Surovikinovi nevíme prakticky nic od pokusu o vzpouru, a on asi není úplně rád, že Jevgenij Prigožin tato slova pronesl.

Kriminálník, byznysmen, vrah

Ondřeji, jak se Jevgenij Prigožin zapíše do ruských dějin? Zůstane v kategorii zloduchů, jako třeba generál Vlasov, nebo se pro někoho může stát hrdinou? Nebo bude v těch análech zapsán jako krvelačná bestie, nebo jako muž, který prorokoval, že jednou skončí všichni v pekle, a on v něm nakonec velmi rychle skončil. Dřív, než si možná sám myslel.

On v tom starém interview říkal, že všichni skončíme v pekle, ale nejdůležitější je být i v tom pekle nejlepší. Tak teď už asi patrně zjišťuje, jak to s těmi prioritami v pekle chodí.

On je především ztělesněním doby putinského systému, který je takovým amalgámem na jednu stranu tradic různých tajných služeb, silových struktur a tak dále, a na druhé toho prostředí organizovaného zločinu, odkud on vzešel. Nehledě na těch devět let strávených za mřížemi se vypracoval díky svým kontaktům, ale zjevně i organizačním talentům, tak se prostě dostal téměř na vrchol metodami, které byly mimo jakýkoliv právní rámec a dokázal se tam vlastně držet velmi dlouho. A nakonec mu ten vaz zlomila asi jeho vlastní ješitnost nebo pocit, že nemá co ztratit a bude hrát vabank.

Takže si píšu notorický kriminálník, mocný byznysmen, vrah, vůdce Wagnerovi skupiny a vůdce velké vzpoury proti Putinovi.

Asi tak, no. Je to do určité míry fascinující, jak člověk, který byl odsouzen původem myslím, že 13 let za takové věci, jako je nucení k prostituci nezletilé a přepadení a podobně, tak asi si v ten okamžik nedokázal představit, že zahyne na palubě vlastního tryskáče na cestě z Afriky.