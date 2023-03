BBC řeší svobodu slova na sítích. Aféra s Linekerem je reputační pohroma, tvrdí analytik

Keir Starmer, předseda britských labouristů, označil dění posledních dní ve veřejnoprávní BBC za zmatek. Bylo dění kolem příspěvku na sociálních sítích od bývalého fotbalisty a nynějšího komentátora Garyho Linekera skutečně zmatkem? Jenom zmatkem?

To, co se kolem toho dělo, samozřejmě zmatek byl, ale z mého pohledu bych to možná spíš nazval pohromou. A to pohromou v takových třech oblastech. Bezprostředně pohromou pro vysílání BBC, protože se v podstatě během 24 hodin rozložilo víkendové vysílání, které je z velké části postavené na fotbalovém program, a pak se muselo narychlo lepit nějakými pořady o kutilství a vaření a podobně.

A pořad Match of the Day, který komentuje Gary Lineker, se zkrátil z hodiny a půl asi na 20 minut.

Asi na 20 minut a byl zcela bez jakéhokoli komentáře nebo analýzy ukázali víkendové zápasy a to bylo všechno. Takže to byla pohroma, kterou to způsobilo pro samotné vysílání BBC. Pak to byla reputační pohroma pro BBC, protože se zdá (alespoň doposud), že BBC z této aféry nevyšla vítězně. A třetí pohroma – a podle mě ta nejhorší – je to, že se BBC opět dostala do soukolí politických debat o sobě.

Zase se začalo mluvit o BBC.

Ano a bohužel ne v úplně pozitivním smyslu. Za to, co se dělo kolem Garyho Linekera, se stala tato veřejnoprávní stanice terčem ostřelování ze strany vládních konzervativců. Z druhé strany, od opozičních labouristů, zněla kritika kvůli napojení špiček BBC na vládní konzervativce. BBC se začala probírat na půdě parlamentu a ze strany vládních toryů se opět začalo ozývat, že by BBC měla přijít o koncesionářské poplatky a podobně. Tudíž to, o co BBC asi ze všeho nejméně stála, se stalo – BBC se stala opět součástí tvrdé politické debaty.

Kauza Lineker a vracení migrantů

Zní to jako docela složité klubko událostí těch horkých dní v Británii, co se týče veřejnoprávní BBC. Pojďme ho tedy postupně rozplést. Ty jsi mluvil o tom, že se o víkendu rozložilo vysílání, protože v něm chyběl Gary Lineker. Hvězdný fotbalista, bývalý kapitán anglické reprezentace a teď velmi dobře placený moderátor. Proč ve vysílání chyběl? Co způsobilo, že ho BBC stáhla?

Způsobil to jeden tweet. Gary Lineker je velmi aktivní na sociálních sítích, zejména na Twitteru, kde se úplně nedrží zpátky a nebojí se pustit ani do politiků, pokud se mu něco nezdá. Tentokrát se mu nezdál návrh migračního zákona z dílny vlády, respektive ministerstva vnitra. Je to velmi sporná norma, která jde, řekl bych až za hranu toho, jak přistupovat k migrantům a k žadatelům o azyl, neboť zapovídá lidem, kteří se nelegální cestou dostanou do Británie, aby tam o azyl požádali. To kritizuje Rada OSN pro lidská práva a kritizovala to i Evropská komise. Jedná se podle nich o porušení mezinárodního práva. Nicméně britská vláda se tímto opatřením snaží řešit velmi složitou situaci, kdy do Británie přes kanál La Manche připlouvají tisíce, desetitisíce migrantů, kteří se snaží dostat na ostrovy. Vláda tedy přišla s návrhem zákona, kterému se v Británii přezdívá Stop the Boats Bill neboli Zastavte lodě. A britská vláda, respektive britská ministryně vnitra, Suella Bravermanová, ho doprovázela komentáři, že kdo se nelegálně dostane do Británie, bude okamžitě vypovězen zpátky do země, odkud přišel, nebo do Rwandy, se kterou má Londýn dohodu o přijímání nelegálních migrantů.

A Gary Lineker do toho prostě pustil?

Napsal na Twitter, že tato norma a jazyk, kterým ji britská vláda nebo britští vládní představitele prezentují, jsou nesnesitelně kruté a že se zaměřují na ty nejzranitelnější. A jazyk a komunikaci britských vládních politiků přirovnal k jazyku, který používalo Německo ve 30. letech minulého století.

„K žádnému obrovskému přílivu lidí nedochází. Přijímáme mnohem méně uprchlíků než jiné velké evropské země. Jde jen o nesmírně krutou politiku zaměřenou na nejzranitelnější lidi prostřednictvím jazyka, který se neliší od toho, který Německo využívalo ve 30. letech. A mám to být já, kdo jedná nemístně?“ (Twitter Garyho Linekera, 7. 3. 2023)

Neřekl doslova nacisté, ale vyplývalo to z toho. A to, že je srovnal s nacisty, se britských vládních politiků neskutečně dotklo. Tvrdě se do Garyho Linekera pustili a požadovali jeho vyhození z pořadu, který komentuje. A to se nakonec stalo, když BBC v pátek, tedy den před vysíláním pořadu Match of the Day, oznámila, že Garyho Linekera stahuje. Ono by se to dalo pochopit, protože to vyjádření bylo svým způsobem, řekněme, za hranou. Na druhou stranu BBC to zdůvodnila tím, že Gary Lineker porušil její pravidla o nestrannosti vystupování na sociálních sítích. Ale tato pravidla nejsou úplně vyjasněná, a to zejména ohledně externích spolupracovníků, sportovních komentátorů a moderátorů. Navíc Gary Lineker v minulosti už několikrát velmi ostře na Twitteru vystoupil: kritizoval brexit a brexitáře, nebo velmi ostře kritizoval bývalého šéfa labouristů Jeremyho Corbyna, což byl až extrémně levicový, někdo by možná řekl skoro protokomunistický, politik. A tehdy to nikomu nevadilo. A v momentě, kdy kritizoval britské konzervativce nebo britskou vládu vedenou konzervativci, tak to mělo tento dopad.

„Experti i hráči solidárně odmítli vystoupit. Hájili Linekerovo právo na svobodu slova a obvinili BBC, že ustupuje tlaku konzervativní vlády. (…) Konec kariéry to nebyl, spíš vlastní gól televizního managementu.“ (ČT Horizont 14. 3. 2023)

BBC se okamžitě dostala pod palbu kritiky, že jde na ruku konzervativní vládě možná i kvůli tomu, aby si zachránila hodnotu koncesionářských poplatků, o které se hraje. Dává ti to smysl?

To je pohled, se kterým přišla levicová část spektra, tedy opoziční labouristé a média, která inklinují spíše doleva, jako Guardian a podobně. Ti samozřejmě tvrdě vmetli do tváře BBC pokrytectví a začali připomínat napojení špiček BBC, třeba předsedy její rady Richarda Sharpa, což je člověk velmi úzce spojený s bývalým premiérem Borisem Johnsonem. BBC se obratem dostala pod velkou vlnu kritiky za tento krok a současně se dostala pod obrovský tlak veřejnosti, protože Gary Lineker je modla.

To je persona.

Ano. Musíme si uvědomit, že se bavíme o Británii. A fotbal je pro Británii náboženství a Gary Lineker je jedním jeho věrozvěstů. Kdybych se to pokusil přirovnat, tak to je, jako kdybyste z minuty na minutu z vysílání vyhodili Jaromíra Bosáka a Roberta Zárubu. A troufnu si říct, že je to ještě dost kulhá, protože Gary Lineker je nejenom sportovní, ale i společenská celebrita. Jeho účet na Twitteru sleduje skoro 9 milionů lidí a je to opravdu výrazná osobnost britského nejenom mediálního, ale i společenského života. Na jeho stažení z vysílání okamžitě reagovali jeho kolegové, kteří obratem oznámili, že také do pořadu nepřijdou. To se týkalo slavných bývalých fotbalistů Ian Wrighta a Alana Shearera, kteří začali bojkotovat vysílání. Začali se na to nabalovat další a další komentátoři a experti a nastalo to, o čem jsem mluvil na začátku, že BBC v podstatě neměla s kým ten fotbal vysílat.

Kdo byl tedy v právu? Ty si říkal, že to vyjádření ti přišlo vlastně trošku za hranou. Vztahují se i na Garyho Linekera ty guidelines BBC, i když není jejím zaměstnancem?

To, že není zaměstnanec, je jeden ze zásadních problémů. Ty guidelines jsou poměrně velmi striktní vůči zaměstnancům a ještě více striktní vůči zaměstnancům, kteří pracují ve zpravodajství, novinářům z publicistiky a ze zpravodajství, hlavně toho politického. U nich opravdu na Twitteru nenajdete vyjadřování vlastních názorů nebo kritizování politiků, na to si dávají opravdu velký pozor, protože pravidla jasně říkají, že lidé v BBC by měli zachovávat naprostou nestrannost a nevyjadřovat na sociálních sítích své osobní názory vůči politikům, politickému dění nebo nějakým kontroverzním událostem. To se týká primárně zaměstnanců. Ohledně externistů, lidí, kteří pracují na smlouvu, a těch, kteří nejsou přímo v politickém zpravodajství, například jsou sportovní komentátoři, je taková šedá zóna, kde se k tomu přistupovalo tak nějak blahosklonně a nechával se jim prostor pro nějaké svobodné vyjádření. Takže ano, částečně se na něj ta pravidla vztahovala, ale ne úplně. A to je teď i součástí dohody o návratu Garyho Linekera na obrazovky, že BBC přezkoumá svoje pravidla a to, jak je uplatňovat na lidi, jako je on.

Jedna z kritik, která směřovala na BBC, byla, že kdyby Gary Lineker vládu chválil, tak ho nevyhodí. Nebo ho nepropustí před víkendovým pořadem.

Ono se to nabízí. Byla to dokonce v jednom pořadu otázka na generálního ředitele BBC Tima Davieho, kdy se ho moderátor ptal, jak by BBC reagovala v momentě, kdyby Gary Lineker porušil neutralitu a začal ten zákon vychvalovat. A ředitel na to neodpověděl, respektive odpověděl velmi vyhýbavě. Takže tato intepretace se částečně nabízí, ale BBC se celou dobu brání odkazy na nestrannost, což byl i důvod stažení Garyho Linekera z obrazovek. A jak jsem o tom na začátku mluvil, jedna z pohrom je, že BBC v podstatě kapitulovala pod veřejným tlakem a jediné, co dostala ze strany Garyho Linekera, je jakýsi příslib, že se po dobu revize těch pravidel nebude kontroverzně vyjadřovat na sociálních sítích. Jinak ho ale BBC beze všeho dalšího pustila zpátky na obrazovku a omluvila se divákům za zmatek. Takže na mě to působí, že je to pro BBC reputační problém a reputační prohra.

Kauze ale není konec, protože se přelila do britského parlamentu.

Znovu připomenu slova o zmatku od Keira Starmera, šéfa Labour Party, který zároveň označil pozici předsedy rady BBC Richarda Sharpa, o kterém jsi už mluvil, za stále neudržitelnější. Houpe se pod ním židle?

Ano, ale to už nějakou dobu, od chvíle, kdy se ukázalo, že zamlčel poměrně zásadní informaci. Když se totiž za vlády Borise Johnsona dostal do čela rady BBC, tak zamlčel, že právě pro Borise Johnsona pomohl sjednat výhodnou půjčku, respektive zprostředkoval Borisi Johnsonovi kontakt s bankéřem, který mu zajistil zhruba osmisettisícovou půjčku. Od té doby Richard Sharp a BBC čelí kritice, že tento člověk sedí v čele rady BBC a že tam sedí díky svým konexím a vazbám na bývalého premiéra. Teď, po kauze Garyho Linekera, to opět zesílilo a opoziční labouristé to využili k útokům na Sharpa z toho titulu, že, jak už jsem tady naznačoval, BBC odstavila Garyho Linekera na základě porušení nestrannosti. Labouristé to teď vrací Richardu Sharpovi a jeho prostřednictvím i BBC, že jsou licoměrní, že na jednu stranu odstavili Linekra za porušení nestrannosti, ale ve svém čele přitom mají člověka, který vůbec není nestranný a je velmi úzce navázaný na bývalého premiéra, kterému pomohl sjednat půjčku a podobně. Takže v tuto chvíli se Richard Sharp dostal do ostré palby ze strany opozice a jeho pozice je nejistá.

Ale zastání nemá nakonec ani u premiéra Rishiho Sunaka, se kterým se zná, protože spolu dělali v bance.

To je velmi zajímavá situace, protože Richard Sharp byl bývalý vysoký manažer banky Goldman Sachs, kde dříve působil i Rishi Sunak, a později, když byl Rishi Sunak ministrem financí, tak si Richarda Sharpa vytáhl na pozici poradce během pandemie. Teď je ale v takové nezáviděníhodné situaci. Na jednu stranu má totiž Richard Sharp nepochybně blízko ke konzervativcům, tudíž ke straně, kterou vede Rishi Sunak, ale je zároveň velmi úzce spjatý s Borisem Johnsonem, což je teď arcinepřítel Rishiho Sunaka. Takže Rishi Sunak zatím k celé kauze přistupoval tak trochu jako chytrá horákyně a prohlašoval, že je to záležitost BBC, že do ní nechce intervenovat, a tak nějak se snaží dělat, jako že se nic nestalo, právě proto, aby se do té kauzy úplně nenamočil, protože zároveň pochopil, že nevole vůči BBC ze strany veřejnosti byla opravdu silná. V takových rychlých průzkumech se ukázalo, že více než polovina britské populace podporuje pozici Garyho Linekera a nesouhlasí s jeho stažením z vysílání. Takže bych řekl, že Rishi Sunak si to nechce rozházet s britskou veřejností v situaci, kdy průzkumy politických preferenci pro jeho konzervativce stále nevycházejí úplně nejlépe. Snaží se celou kauzu nějak vysedět a moc se k ní nevyjadřovat. Je pravda, že BBC a potažmo Richarda Sharpa, nijak výrazněji nepodpořil a jen tak vlažně to přehrál na něj s tím, ať celou záležitost vyřeší.

Kauza Attenborough a ochrana přírody

Já ještě přiliju trošku oleje do ohně. Je tu totiž ještě jedna věc, která se BBC týká a která byla trošku zastíněná právě děním okolo Garyho Linekera. Někdy minulý týden se totiž objevila informace, že BBC neodvysílá poslední díl nového dokumentárního seriálu Wild Isles od Davida Attenborougha. Další obrovské britské hvězdy, dokumentaristy a člověka, který se celý život věnoval propagaci myšlenek o záchraně životního prostředí. A BBC neměla ten poslední díl odvysílat z toho důvodu, že se snad měla obávat reakcí pravicových politiků a pravicového tisku. Co je na tom pravdy? Skutečně je BBC v tuto chvíli tak citlivá na jakoukoliv možnou kritiku z této strany politického spektra?

Ano, je citlivá. Co je na tom pravdy, to samozřejmě úplně neumím posoudit. To, co jsi tady prezentoval, je článek z Guardianu, který s touto informací přišel a který ji má odzdrojovanou od nejmenovaných insiderů přímo z BBC, kteří z pochopitelných důvodů nechtěli uvést své jméno. Článek se ale odvolává minimálně na několik zdrojů uvnitř BBC, které to právě takto popsali, že zmíněný díl nebyl odvysílán v televizi, ale že bude pouze v internetovém vysílání.

Na BBC iPlayeru.

Přesně tak. Oficiálně to BBC vysvětlila tak, že pro obrazovky bylo určeno jenom pět dílů a už od začátku se plánovalo, že šestý díl – ten sporný, na obrazovky nepůjde, ale bude pouze v ivysílání. Jak to v reálu bylo, nevíme, ale je samozřejmě pravda, že BBC je velmi ostražitá vůči výpadům ze strany britských konzervativních nebo pravicových politiků, protože ti opakovaně vyzývají k tomu, aby BBC přišla o koncesionářské poplatky. BBC má totiž koncesionářské poplatky vždy jen na deset let a po těch deseti letech se přezkoumává, zda má dostat novou licenci na veřejnoprávní vysílání a tudíž zda jí také přiklepnou nějaký ten poplatek. V současnosti poplatek dosahuje výše 159 liber ročně, tedy zhruba 13 liber za měsíc, na domácnost, která má nějaký přijímač, takže to vychází v přepočtu zhruba na 350 korun měsíčně. Hraje se tedy i o peníze a proto může být BBC velmi ostražitá vůči tomu, co si mohou myslet lidé z konzervativních kruhů, kteří se netají tím, že je jim BBC nebo někteří lidé proti srsti. Opakovaně se objevila kritika, že je BBC levicová, woke, prostě aktivistická a podobně.

A v čem byl tedy problém v tom posledním, ty jsi říkal sporném, dílu?

Tento díl pojednává o tom, jak došlo ke zničení krajinné krásy na britských ostrovech a kdo se na tom podílel. To je věc, která může být některým politikům nepříjemná, protože ukazuje, že člověk ničí přírodu, ničí klima a podobně. Známe to třeba i z Česka, že jsou někteří konzervativní politici (nebudeme tady jmenovat), kterým se nelíbí představa, že by člověk mohl moci za globální oteplování a podobně. Takže to mohl být důvod. Ale zda-li to tak bylo, nebo ne, to takhle na dálku neumím posoudit, to vědí pouze lidé, kteří jsou uvnitř BBC. Ale samozřejmě tuto epizodu opět využili opoziční politici k útokům na BBC, že nějakým způsobem ustupuje vládním politikům, že je vůči nim blahosklonná a podobně. Ačkoliv můžeme říct, že je to ve srovnání s kauzou Garyho Linekera zanedbatelná aférka, tak to opět rozvířilo debaty kolem BBC, o jejím napojení na některé politiky a o tom, jak se chová v britském politickém prostředí. A to má na BBC negativní dopad.

Filipe, když to tedy shrnu, společným jmenovatelem obou kauz je v podstatě boj za zachování koncesionářských poplatků. Na jednu stranu můžeme chápat, proč BBC ustupuje vládní většině, ale na druhou stranu takhle se mediální dům takových kvalit a takového renomé, jako má BBC, nemá chovat.

Rozhodně se tak chovat nemá. Boj o poplatky je samozřejmě pobočná linie, ale jak už to tak bývá, o peníze jde vždycky až v první řadě, takže je to bezpochyby důležitá součást dění kolem BBC, protože současný koncesionářský poplatek je stanovený do roku 2027, tedy ještě na čtyři roky, a potom se neví. A může se stát, že kdyby se politici rozhodli, tak BBC žádný nedostane.

