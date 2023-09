„Totální apokalypsa“. Reportáž z marockých hor, kde se země třásla nejsilněji

Vyrazil jste do hor nad Marrákeš, kde přesně teď jste?

Jsem na úpatí pohoří Vysoký Atlas, zhruba šedesát kilometrů jižně od Marrákeše. Vesnička, ve které aktuálně natáčím, se jmenuje Sidi Hosaín, žije v ní pár stovek lidí a když to vidím, můžu vám to popsat jako totální apokalypsu v tom smyslu, že z naprosté většiny domů zbyla jenom hromada suti, kamenů, hlíny z nepálených cihel, trámů a zařízení bytu, takže v té suti jsou vidět ledničky, televizory a jsou na nich také občas lidé, kteří přišli hledat věci, které se dají zachránit. Mluvil jsem s místními, kteří říkají, že měli štěstí, protože zemřelo pouze šest lidí, které se už podařilo vyprostit ze sutin a pohřbít. To je relativně malý počet umrtí, pro srovnání asi kilometr odtud, o něco výš leží vesnice Tafargit, ve které zemřela polovina obyvatel, tedy asi stovka z dvouset lidí, a vesnice je také totálně zničená. Dostal jsem se sem autem, ale cestou bylo vidět, že cesta byla krátce po zemětřesení zatarasená, protože při zemětřesení nepadají jen domy, ale také skály. V horách jsou cesty vytesané právě do úbočí hor, na mnoha místech skála zasypala cesty a alespoň podle aktuálních informací jsou ještě dnes malé vesničky v horách, kam se kvůli tomu nedá dostat.

Zemětřesení, které postihlo Maroko, mělo sílu 6,8 stupně, bylo nejsilnější za sto let, ohnisko mělo osmnáct kilometrů v hloubce pod zemí v pohoří Velký Atlas, sedmdesát kilometrů severozápadně od Marrákeše. Využiju toho, že jste přímo v relativně odlehlých horách, nesnadno dostupných, kde zemětřesení napáchalo spoustu škody na vachrlatých hliněných domcích, a zkusíme teď takový podcastový experiment, totiž živou reportáž. Zkuste se prosím projít kolem a popsat mi, co vidíte. Skutečně ty domky dopadly tak špatně?

Je to tak, jedním z důvodů bylo to, že ohnisko zemětřesení bylo v této oblasti mezi vesnicemi, nikoliv třeba v Marrákeši, který mnoho lidí zná a který dopadl ještě relativně dobře. Druhým důvodem je přesně to, o čem mluvíte, to znamená, že horské vesnice jsou velice odlehlé, tradiční a velká část domů je postavená svépomocí a také z tradičních materiálů. Jak už jsem řekl, jsou to vepřovice čili nepálené cihly, je to hrubě otesané, nebo spíš neotesané kamení a všechno je poslepované hlínou. Když se dívám po vesnici, zůstalo tu stát několik budov, jedna z nich je mešita, kousek přede mnou je budova školy, to je taková malinká betonová budova, ale je vidět, že byla vybudovaná vládou čili podle nějakého projektu. Je tu i několik domů, které stále stojí a které jsou postavené z tvárnic. Všechno ostatní se proměnilo v hromady sutin, hlíny, cihel a kamenů, takže i na tom je vidět, že rozdíl v tom, co zdejší stavby vydrží, je obrovský a že vesnice, které byly tradičně postavené, dopadly nejhůř a bylo v nich nejvíce obětí. Platí to i o vesnici Sidi Hosaín.

Tisíce mrtvých, tisíce zraněných - to je výsledek toho, když se zprudka zachvěje země. Nemocnice ve velkých městech vyzvaly, aby lidé přišli darovat krev, aby jí nebyl nedostatek. Historické centrum Marrákeše zapsané na seznamu dědictví UNESCO je poničené. Jak je to ale se záchrannými pracemi přimo v horách, kam není vůbec snadné se dostat ani za normalních okolností, natož po zemětřesení?

Záchranné práce konkrétně ve vesnici Sidi Hosaín neprobíhaly organizovaně. Podle toho, co mi říkali zdejší lidé, v podstatě veškeré záchranné práce provedli sami, vlastníma rukama. Chlapi se sešli, odhazovali kamení a sutiny v místech, kde věděli, že může někdo být anebo že jsou tam mrtví lidé. Źádní záchrannáři tu nebyli. Otázka je, jestli by si tím pomohli, protože je to malá vesnice, takže si lidé poměrně rychle pomohli sami, navíc charakter trosek i vylučuje použití nějaké větší mechanizace. Čili přímo záchranné týmy jsem tu nepotkal, ty pracují v jiných oblastech, ve větších městech, která byla postižená zemětřeseními. Pokud jde o nějakou pomoc, tak tady ve vesnici, a je to možná trošku slyšet, se jedná o pomoc humanitárního charakteru. Lidé přišli o střechy nad hlavou, ale většina z nich přežila. Teď se shromaždují u budovy školy, o které jsem mluvil. Asi před dvěma hodinami přijel lékařský tým provést nějaké klasické lékařské úkony u lidí, kteří to potřebují, protože ve vesnici žije i dost starých. Před školou teď sedí ženy a děti a čekají, až se budou moci nastěhovat do nově postavených stanů. Teď procházím takovým obrovským sezením, které je ve stínu několika stromů, proto jsou tady lidé soustředění. O kousek dál, teď už na bývalém nádvoří, nebo řekněme zahradě školy, stojí asi dvacítka stanů, které budou provizorním bydlením pro obyvatele vesnice. Říkali mi, že by potřebovali ještě asi deset stanů, a pak budou potřeby lidí v tomto směru uspokojené, že stanů bude dost. Je ale vidět, že tuto pomoc v podstatě organizují jednotlivci, to znamená, že občas přijede auto dole z města, otevře se kufr, ve kterém jsou potraviny, voda a podobně, takže lidé z vlastní iniciativy přivážejí pomoc do těchto vesnic. Potom to jsou nevládní organizace, které se starají třeba právě o stany a o dodávky věcí, které ve vesnicích chybí. Místní mi také říkali, že pokud něco potřebují, tak v tuto chvíli jsou to kromě potravin, pití a léků také deky a oblečení, protože to jsou základní věci, které všem zůstaly pod troskami.

Nekomplikuje záchranné práce a odklízení sutin velmi teplé letní severoafrické počasí? V Marrákeši je, koukám na internet, přes třicet stupňů…

Počasí je relativně teplé stále, ale už to není nesnesitelné, není to nic, na co by místní nebyli zvyklí. Když to vyjádřím ve stupních, tak dnes je tady ve vesnici přes den asi třicet stupňů a v tom se dá celkem pracovat. Jak jsem viděl, místní hledají věci v troskách za plného slunce, mají klobouky, lahev s vodou a v těchto podmínkách pracují. Že by počasí přímo komplikovalo záchranné práce ve větším měřítku, jak jsem mluvil o záchranářích, kteří přeci jen někde pracují, tak o tom jsem neslyšel. Myslím si, že to není faktor, který by záchranné práce nějak brzdil. Problém je spíše to, že mnohé cesty do nejodlehlejších horských vesnic jsou stále ještě nesjízdné, neprůjezdné a záchranáři se tam nedostanou. Dost dobře to může být i faktor toho, že marocká vláda váhá v pozvání mnoha mezinárodních záchranářských týmů, protože se obává, že záchranáři se ani nemohou dostat na místo určení.

Dlouho se zvažovalo, že Česko vyšle speciální hasičský útvar USAR, který je cvičený pro záchranu a vyhledávání lidí zavalených sutinami. Hasiči čekali do pondělních čtyř hodin odpoledne na oficiální nótu od Maroka českému státu, která ale nepřišla, a v pondělí hasíčí neodletěli. I tak ministerstvo zahraničí vyčlení deset milionů korun na humanitární nebo jakoukoli jinou pomoc. Chtěl jsem se zeptat na porovnání se zemětřesením, které postihlo oblast, kde naopak čeští hasiči zasahovali, mluvím samozřejmě o katastrofě, jež postihla Turecko a Sýrii letos v únoru. Jsou si ta zemětřesení něčím podobná?

Myslím, že rozsah je natolik rozdílný, že srovnání může být ve způsobech pomoci a záchranných prací, ale ne v tom rozsahu. V Maroku zemětřesení sice má přes dva tisíce obětí, je to relativně vysoké číslo, na druhou stranu oběti jsou rozesety po desítkách, stovkách horských vesniček a malých sídel. I v tom je asi rozdíl oproti Turecku, kde zemětřesení postilo veliká města, a pomoc má v tomto smyslu úplně jiný charakter, možná i v dosažitelnosti míst, kde je potřeba. Řekl bych, že marocké zemětřesení a jeho následky je asi nakonec schopná zvládnout svými prostředky sama marocká vláda, respektive marocký Červený půlměsíc, nevládní organizace, a Maročané sami. Maročané sice také požádali o několik expertních týmů s psi, jsou tady například Španělé, míří sem Katařané, ale zřejmě právě z důvodů, o kterých jsem mluvil, tu není potřeba tak masivního nasazení záchranařů a Maročané asi spíše hledají cesty, jak se vůbec do zasažených míst dostat, a mají asi vlastní lidi, kteří tam potom můžou pomoc doručit a realizovat. V tom je asi zásadní rozdíl mezi Marokem a Tureckem, respektive oběma katastrofami. Zatímco Turecko mohlo využít a vstřebat obrovskou miznárodní pomoc, tak v případě Maroka ji asi není tolik potřeba. Vláda má vlastní prostředky a spíše si vybírá tak, aby případnou pomoc využila a nevozila se sem zbytečně.

Už jsme mluvili o tom, že ty horské vesničky jsou velmi nedostupné, četl jsem, že na cestičkách, které k nim vedou, mají být povalené balvany, sesutá půda, vy jste zmiňoval, že jsou i místa, která jsou stále nedostupná. Znamená to tedy, že místa, ke kterým tyto cesty vedou, jsou ve finále úplně odříznutá od okolního světa?

Je to tak, ještě určitě zůstávají některé úplně odříznuté, i když ta snaha je samozřejmě zpřístupnit nasazená je tady armáda a ženisté, aby ty silnice, které někdy jsou asfaltové, ale někdy také jsou pouze prašné cesty, tak aby ty silnice zpřístupnily a viděl jsem, teď jsem jel tady kousek nahoru, ještě nad toho závodu, který je třeba třeba závodný, který je třeba závodný, který je Teď jsem jel tady kousek nahoru, ještě nad tuhle vesnici Sidi, Hasain a tam jsem viděl, že evidentně ještě včera byla ta silnice zasypaná obrovskými balvami, které se zřítily ze skály. Teď už byly alespoň tady odklyzené tak, aby projelo jedno auto, ale úplně si dokážu představit, že tahle situace byla na spoustě míst a dodneška zřejmě na spoustě míst ještě stále je.

Před pár minutami jste byl u školy, kde se shromažďuje humanitární pomoc, kde jste teď, kam až jste došel, co je teď kolem vás?

Tak teď jdu na začátek vesnice, kde jsem v podstatě ji zaparkoval a kde je obrovská hromada sutin a asi šesti domů. Tam zbyly dva, které sice stojí, ale jejich majitelé v nich nebydlí, protože je to nebezpečné a jeden starší pán si postavil přímo přes silnici před tím svým, sice ještě stále stojícím domem, který je stále nebezpečný. Ale právě proto, že nevěří tomu, že se v ním bude cítit bezpečně, tak si před ním postavil malý stan, zatloukal před chvílí ještě kolíky a v něm teď bude bydlet sám neví vůbec, jak dlouho a kdy vůbec nějaké bydlení se žene, protože pochopitelně tyhle domy pro tyto vesničany to bylo v podstatě životní dílo a pokud nebude nějaká masivní pomoc materiální, tak oni si s tím těžko budou muset poradit, aby si znovu postavili ty domy. ... zbaví o tom, že všichni naše domy máme připočit, které se věří, že se vzájemnou rádí. ...

Vy jste na začátku mluvil o absolutní apokalypse, když jste zmiňoval pohled kolem sebe na následky zemětřesení v horách nad Marakášem. Zahraniční novináři to podle agentury ČTK, která shrnula jejich svědectví, popsali jako "výjevy zkázy a zoufalství". Mluvil jste taky o tom, že se tu a tam dáte do řečí s místními - berou to jako možnost se někou svěřit s tím neštěstím, co je postihlo?

Já musím říct, že lidé tady v té vesnici jsou střícní. Když jsem přijel já, v podstatě tady jediný cizí element, tak se se mnou rádi podělili o své nedobré zážitky, ale i o to, co se teď tady ve vesnici děje, jakou pomoc dostávají, co budou dělat a podobně. Takže v podstatě téměř s každým je možné se dát do řeči. Nejsou lidé nějak zapškví nebo nejsou nevraživí vůči novinářům a vůči lidem, kteří teď prostě přijíždějí třeba si jen prohlídnout stav těchto vesnic. Často to jsou maročané, kteří bydlí ve městech kousek dál a objíždí tady auty a dívají se na důsledky té apokalipsy. A tady jsem právě u trosek několika domů a vidím tady velkou lednici, která z nich čouhá. Tamhle jsou kaválce a je tu i několik dveří a několik lidí, kteří ty trosky odklízejí a hledají v nich ty svoje věci, které by ještě potřebovali, jako jsou právě osobní doklady, největší průšvih pro spoustu lidí, pokud je ztratí a pokud se k tím už nedostanou.

Štěpán se dá do řečí s místním

Mohamad ma smysl pro humor a kdyz se ho ptam, jestli se muzuz podivat na trosky jeho domu, tak rika: pojdte dal, pojdte dal, muzete se tu citit jako doma. Jsou to skutečně jenom hromady různých kousků, kamene, trošku betonu, rákos. Tady vidím, to jsou trámy. Dřevěné, neopracované. Takže přesně jak jsme o tom mluvili, jsou to stavby udělané své pomocí. Stavby hodně tradiční. Tady je skříplnutý gauč. Tamhle z toho kouká se dasí souprava. A jak mi říkal Mohamed, tak naštěstí v tomhle domě nikoho nepohřbili. Ale všechny věci, které jsou potěm, než jsou udělané, tak už odepsali. A teď tady hledají se svým kamarádem jenom nějaké třeba oblečení, deky a podobně, které se dají vytáhnout víceméně z povrchu a které můžou využít lidé, kteří jsou tu v té vesnici a přišli o všechno a o střechu nad hlavou.

Mohamad tam žije v domě sám?

Určitě ne. Mohamed tady žil se svými rodinami. Teda se svou rodinou, stejně jako jeho sousedé. Teď, jak říká, tak část rodiny zůstala tady a bude ubytovat nám v tom stanu. A část rodiny, a to je případ možná poloviny obyvatele vesnice, tak mají své příbuzné, známé, ale hlavně příbuzné jinde po Maroku, ve městech dole pod horami, takže se ubytovali prozatím tam.

Maročanům, kteří přišli o střechu nad hlavou, tedy krom přibuzných, kteří je mohou ubytovat, zbývají stany. Na jak dlouho můžou být právě stany provizorním útočištěm?







Je tu otázka, jak dlouho tahle situace bude trvat.Teď je samozřejmě ještě počasí příhodné k tomu, aby se spalo ve stanech nebo dokonce na ulicích, jak množí lidé třeba v Marákeši, nebo dokonce v Rabatu, v Kaseblance po těch prvních otřesech to udělali, že první noc nebo dvě se báli samozřejmě dalších otřesů, báli se toho, že by poškozené domy mohly spadnout, takže normálně spali v dekách na ulicích. Čili počasí tomu zatím přeje, ale tady v horách Vysokého atlasu je v zimě také pořádná zima, takže tam už by to bylo mnohem složitější a obtížnější a samozřejmě v tuhle chvíli pár minut po zemitřesení o tom lidé ještě takhle nepřemýšlí a jsou rádi, že najdou nějaké alespoň dočasné řešení. Ty myšlenky potom se budou kupit na to, co bude dál, jestli vláda postaví třeba nějaké buňky, nějaká provizorní obydlí, protože je jasné, že do zimy se nemůže stihnout vystavit ty vesnice znovu a vystavit těm lidem nějaké stálé obydlí.

Štěpáne moc díky za tuhle živou podcastovou reportáž.

