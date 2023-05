Vládce Floridy řeší dilema Trumpova kultu. Jinudy ale cesta do Bílého domu nevede

Ron DeSantis, nový kandidát na prezidenta Spojených států amerických. Asi nic překvapivého, ne?

Určitě to není překvapení. Spíš jsem si to pro sebe nazval takovým naplněním přezrálého očekávání. Říkám si, jestli si je opravdu jistý, že to chtěl udělat, ale asi se k tomu ještě dostaneme.

Víš, co mě zaujalo? Jak to oznámil. Sám jsem to poslouchal, stalo se to na Twitteru s Elonem Muskem v jednom kanálu – Twitter Spaces se tomu říká? Taková ta sdružená místnost, kam můžeš pozvat hosty a něco vyprávět. Tam proběhlo to oficiální oznámení.

Ron DeSantis ještě dřív zveřejnil na svém twitterovém účtu video, kterým odstartoval kampaň, ale ano, potom se vrhl do té debaty s Elonem Muskem a s moderátorem. Ale asi přes čtvrt hodiny jim to padalo – asi ledaskdo zaslechl, že se to ze začátku technicky nepovedlo. Jeho dva největší soupeři v primárkách, republikánský Donald Trump a demokratický prezident Joe Biden a jejich týmy toho okamžitě začali využívat a začali si dělat z Rona DeSantise hned na začátku kampaně legraci.

To spojení bylo příšerné. Na několikrát to museli opakovat. Bylo tam 100, 200, 400, potom 600 tisíc lidí, pak to spadlo úplně celé. Ten kanál museli celý znovu založit. A teprve potom k tomu skutečně došlo. Byl to, jak jsem četl na BBC a na CNN a v různých dalších světových médiích, otřesný začátek kandidatury. Myslíš si to samé?

Oni se to samozřejmě pak snažili zahladit větami typu, že důležitý není začátek, ale konec kampaně a tím, že to bylo neobvyklé, že to přitáhlo pozornost, že je to konec klasických médií a zkrátka budoucnost, jak komunikovat vyjádření politiků lidem. Ale určitě z toho Ron DeSantis neměl radost.

Ještě jedna věc mě zajímá. Twitter byl dřív hlavním kanálem Donalda Trumpa a Ron DeSantis je v republikánských primárkách vyzyvatelem Donalda Trumpa. Je to rýpnutí?

Asi bychom tam ten symbolický význam našli. Dá se říct, že Twitter rámoval Trumpovo prezidentství, jak si asi každý vzpomíná, od jeho vzestupu přes všechny ty nepředvídatelné provokativní tweety, kterými dokázal naštvat půl světa v jakoukoliv denní nebo noční dobu, až po zablokování Trumpova účtu po pokusu o převrat 6. ledna 2021 ze strany jeho příznivců a radikálních skupin. Trumpův účet už je na Twitteru nějakou dobu zpátky, ale Trump ho nevyužívá a teď se tedy zdá, že si tuhle sociální síť, kterou podle loňského průzkumu Pew Research Center sleduje necelá čtvrtina dospělých Američanů, že si ji vybral za svou zbraň právě Ron DeSantis.

Ještě jedna věc, kterou jsem trošku opomenul, byť jsem ji zmínil. Elon Musk sehrál v oznámení kandidatury Rona DeSantise jakou roli? Proč to všechno proběhlo na Twitteru?

Musk byl při té hodinové debatě jakýmsi sparring partnerem Rona DeSantise. Nebyl tím, kdo se ptal, byl tam ještě moderátor, ale sehrál roli jakéhosi přitakávače, sparring partnera Rona DeSantise. V podstatě je to informace i o něm. Nejen tom, že má DeSantis vlivné podporovatele, bohaté podporovatele, korporátní podporovatele, jako je Musk, ale na druhou stranu i o Muskovi samotném. Elon Musk nikdy nepatřil k velkým politickým sponzorům, ale v poslední době se netají svojí podporou republikánů a evidentně se chce víc zapojit do americké politiky a mít na ni ještě větší vliv. A sází evidentně na floridského guvernéra.

Autoritářské choutky

Floridský guvernér DeSantis, pojďme si ho představit. Ještě než dojdeme k té jeho nejznámější roli, totiž té, že je guvernér na Floridě, tak pojďme říct, co dělal předtím. On je poměrně mladý, je mu je něco přes 40?

Je mu 44 let, takže ten kontrast vůči dvěma v tuto chvíli nejsilnějším kandidátům na příští prezidentské období ve Spojených státech asi nemůže být větší. Donaldu Trumpovi a Joe Bidenovi je 76 a 80 let. DeSantis vystudoval dvě ze skupiny nejprestižnějších amerických škol, má historii na Yaleově univerzitě a práva na Harvardu. Potom také sloužil v námořnictvu, mimo jiné ve věznici Guantánamo. Jeden z tamních vězňů ho později obvinil z mučení; to obvinění DeSantis označil za blbinu. Později sloužil v Iráku, na to se také odkazuje a zmiňoval to i při startu kampaně. Posbíral několik vojenských medailí a nakonec kariéru vojenského právníka vyměnil za tu politickou. Hned napoprvé byl úspěšný a v roce 2012, tedy před více než deseti lety, byl zvolený do amerického kongresu za stát Florida. Pak byl ještě dvakrát znovu zvolený. V Kongresu patřil k zakladatelům tzv. Freedom Caucus, což je republikánská skupina v Kongresu označovaná za populistickou až krajně pravicovou. Sdružuje ty nejkonzervativnější zákonodárce, jak fiskálně, tak sociálně, kteří se hlásí k americkému nacionalismu. Vymezují se například proti přistěhovalcům a také jsou od nástupu Donalda Trumpa stoupenci trumpismu, což teď bude v DeSantisově případě obzvláště zajímavé sledovat, jak se s tímto schizmatem vyrovná; jak si poradí s tím, že má teď jít do voleb proti duchovnímu otci trumpismu, pokud se to tak tedy dá nazývat.

Myslím, že můžeme trochu odkrýt karty – my jsme, Honzo, chtěli epizodu o Floridě a o tom, jak tam kraluje Ron DeSantis, udělat už hrozně dlouho a čekali jsme právě na to, až oznámí kandidaturu na prezidenta. Proč je Florida v rámci všech desítek amerických států tak výjimečná nebo zajímavá právě z toho pohledu, že je tam guvernérem Ron DeSantis?

Je to zajímavé tím, že se Ron DeSantis evidentně na tu kandidaturu už dlouho připravoval svým působením v roli floridského guvernéra. Dá se říct, že z ní udělal takovou laboratoř pro to, aby mohl ukazovat své výsledky. A možná si podle toho můžeme představit i to, jakým by chtěl být prezidentem. Guvernérem se stal v lednu 2019 poté, co vyhrál velmi těsně ve svých prvních guvernérských volbách. Ty loňské pak už vyhrál velmi suverénně a Florida se velmi změnila. Změnil se i sám DeSantis, dokonce i někteří jeho odpůrci, demokrati na Floridě, se kterými jsem tam mluvil, uznávali, že ze začátku byl i pro ně docela přijatelným guvernérem, i když je tedy republikán. Jako příklad dávali takový konsensuální zákon, který DeSantis tehdy ze začátku pomohl na Floridě prosadit a který vězeňkyním zaručil přístup k menstruačním pomůckám zdarma. To je teď v roce 2023 skoro jako z jiné planety, protože současný Ron DeSantis je jedním z předních amerických bojovníků kulturních válek a Florida je jedním z hlavních bojišť, kde se odehrávají – ať už jde o zákony vedoucí k odstraňování knih ze školních knihoven, ke stigmatizaci sexuálních menšin a tak dále. DeSantis se do této role kulturního bojovníka stylizoval čím dál tím víc když začal vážně zvažovat tuto kandidaturu, protože ví, že současné republikánské primárky bez toho těžko vyhraje.

Když jsi zmínil sexuální menšiny, on podporuje tradiční rodinu. Mám si to představit i tak, že teď v té ožehavé debatě potratové politiky ve Spojených státech se staví na stranu toho člověka, který je proti potratům?

Určitě. A určitě s tím takhle táhne do republikánských primárek. Pokud jde o interrupce, tak letos DeSantis na Floridě prosadil jejich zákaz po šestém týdnu těhotenství, což je poté, co loni nejvyšší soud zrušil ochranu práva na umělý potrat, jeden z nejpřísnějších zákazů ve Spojených státech. O zákonech namířených proti sexuálním menšinám jsem mluvil, i když on to tak samozřejmě neprezentuje. Ale DeSantis toho stihl za ty čtyři roky na Floridě opravdu mnoho. Systematicky například obměňuje řídící orgány veřejných škol. Podle kritiků se snaží veřejné školství oslabit a ideologizovat. On naopak říká, že mu jde o vzdělání a ne o indoktrinaci. Že bojuje s takzvanou wokeness, tedy podle něj progresivním aktivismem a podobně. Nebo snahou upozorňovat na systémové nerovnosti ve společnosti.

Ale co bychom o něm měli vědět jakožto o vážném kandidátovi na prezidenta Spojených států je, že třeba popírá nutnost zmírňovat dopady klimatické krize, kterou odmítá. Aktivně proti tomu i bojuje; i když třeba vydává velké peníze na adaptaci na už zřetelné projevy změny klimatu, které jsou na Floridě velmi vážné. Ničivější hurikány, potápějící se města a podobně. Kromě toho dlouhodobě bojuje a soudí se se společností Disney, což u těch tradicionalistických republikánů také vzbuzuje trošku zdvyžená obočí.

Soud také třeba prošetřuje možný kriminální čin v souvislosti s tím, že nechal letadlem přesunout žadatele o azyl z Texasu na severovýchod Spojených států, což se tedy Floridy vlastně ani netýkalo. Zákony, které na Floridě prosazuje, se například snaží kriminalizovat i poklidné demonstrace a shromažďování. Uvolňuje zbraňové zákony u Národní asociace držitelů zbraní má rating A+, tedy ten nejlepší.

A taky se snaží podle svých slov bojovat proti volebním podvodům. Ale podle kritiků spíš vyvolávat strach třeba u propuštěných vězňů a omezovat přístup k volbám. Také třeba prosazuje kriminalizaci kritické novinařiny. Často jsou jeho autoritářské choutky některými lidmi přirovnávané k maďarskému premiérovi Orbánovi. A on se vlastně netají sympatiemi k Maďarsku.

To je plejáda jeho různých činností. Já bych chtěl vypíchnout jednu věc, nebo chtěl bych se na ni doptat, alespoň v té obecné rovině. Ty jsi tady zmínil, že na Floridě se zakazují knihy. To znamená, že třeba ve školách je určitý seznam literatury, která se nemůže číst?

Ron DeSantis výslovně v tom rozhovoru s Elonem Muskem řekl, že on žádné knihy nezakázal, že na Floridě žádné knihy nejsou zakázané, že můžete jít do knihkupectví a jakoukoliv si koupit. To je pravda, ale zastírá tím realitu toho, že on vytváří zákony a prostředí strachu ve veřejných školách, odkud mizejí ze školních knihoven stovky knih kvůli tomu, že je učitelé stahují po té, co rodiče poukáží na to, že se jim nelíbí. Předkládají je školní komisi k posouzení a ta potom někdy i preventivně rozhodne. Učitelé knihy odstraňují proto, že jim hrozí podle toho nového zákona velké postihy, pokud by je v knihovnách nechali. Takže knihy se buď přesouvají nebo mizí z regálů úplně a podle sdružení, která to monitorují, v poslední době zmizelo ze školních regálů na Floridě víc než 300 titulů.

Rozbije kult Donalada Trumpa?

Honzo, jak to teď podle průzkumů ve Spojených státech vypadá? Jak se DeSantisovi daří přesvědčovat republikánské voliče, že on má být tím hlavním kandidátem na příštího prezidenta, a ne Donald Trump. Nebo neřkuli někdo jiný?

On je samozřejmě velmi populární na Floridě jako guvernér. Pomáhá mu stav floridské ekonomiky, tak jak vzešla z pandemie covidu. Dlouhodobě si v průzkumech udržuje popularitu a kladné hodnocení u víc než 50 % respondentů, někdy to šplhá až k 60 %. Ale teď mu jde samozřejmě o celonárodní americké publikum. Tam po loňských volbách, těch kongresových a guvernérských, kdy republikáni obecně zůstali za velkým očekáváním zpátky, byl on za hvězdu, za naději, hlavně v kontrastu s mnoha kandidáty prosazovanými Donaldem Trumpem. On sám na Floridě porazil svého demokratického soupeře skoro o 20 % bodů. Ale tohle momentum už propásl. Trumpovi potom pomohla u tvrdého jádra republikánů paradoxně ta nedávná žaloba a další věci. Ron DeSantis zůstal trochu v ústraní, vyhlásil kandidaturu oficiálně až teď. Navíc, pokud jde o jeho osobní vystoupení nebo vystoupení při kritických dotazech, absolvoval i nějakou tu cestu do zahraničí, tak tohle bylo označováno dokonce za fiasko. Podle někoho byl nevýrazný, podle jiných mu chybí charisma. Teď v průzkumech ztrácí na Donalda Trumpa desítky procentních bodů, což je zatím samozřejmě o parník. Ale má i docela těžkou pozici. Dáme příklad – kdybych byl tvým soupeřem v amerických prezidentských primárkách, co bys dělal? Jak by ses vůči mně choval v kampani?

Tak oni jsou asi na ostří nože, ne? Já bych proti tobě šel všemi svými zbraněmi tak, že bych nabízel úplně jiný program a samozřejmě přesvědčivěji…

No a taky bys mě možná kritizoval, útočil na mě, trošku mě třeba zesměšňoval, kdyby to šlo.

To já bych nedělal, ale věřím, že Ron DeSantis to dělá…

To on ale vůči Donaldu Trumpovi právě moc dělat nemůže, protože potřebuje přebrat Trumpovi skalní voliče, kteří ale Trumpa zbožňují. Vytvořili si jakýsi kult, vlastně celá, nebo většina republikánské strany je v tom poslední léta podporovala, včetně DeSantise. Takže toto ho klima teď trošku dohání. DeSantis musí vymyslet, jak tyhle hlasy přetáhnout k sobě, aniž by Trumpa coby svého hlavního soupeře otevřeně kritizoval.

I teď během začátku DeSantisovy kampaně bylo vidět, že se této taktiky bude zatím držet. Naopak Donald Trump má pole působnosti volné, ten už spustil svou kritiku, urážky, zesměšňování dávno. To všechno jede na plno a to je pro DeSantise hrozně složitá, nevděčná pozice.

DeSantis možná sází na to, že Donald Trump skončí brzy ve vazbě. Vyšetřování jeho zasahování do výsledků voleb nebo jeho možného porušení, zákona o špionáži postupuje, ale nezapomínejme na ego Donalda Trumpa a na to, že i kdyby s DeSantisem republikánské primárky prohrál, pořád může kandidovat jako nezávislý a DeSantisovi tak odčerpat zásadní hlasy a zničit ho v souboji s Joe Bidenem. Podporu Elona Muska i řady dalších vlivných postav Ron DeSantis má, část republikánů si do něj projektuje své naděje, ale překážek mu na cestě do Bílého domu rozhodně stojí hodně. Už třeba i tím, jak rozdrobené se pole republikánů zdá, což využil Trump už v roce 2016 a teď se to dost opakuje. Třeba tento týden ohlásil kandidaturu Tim Scott, senátor z Jižní Karolíny, je tam Nikki Haleyová, bývalá velvyslankyně při OSN a jsou tam i další. A to všechno hraje do karet spíš Donaldu Trumpovi.

Takže DeSantis papírovým favoritem rozhodně není. A rozbít kult Donalda Trumpa nepůjde tak snadno. A vytvořit si nový kult Rona DeSantise je asi složité…

On samozřejmě hodně sází na to, že říká: podívejte se, já jsem ten efektivní na Floridě, já co slíbím to udělám, ne jako někteří jiní. Což je tedy nepřímá narážka na Donalda Trumpa.

Donald Trump ho naopak vykresluje jako establishment, jako klasického republikána, dokonce na něj útočí, že je asociální a odkazuje na jeho politickou minulost. Donald Trump zaútočil na sociální, důchodové či zdravotní programy Američanů, ačkoliv Trump se je nijak nesnažil chránit. Ale pro to, aby ho mohl takto vykreslovat, mu pomáhají některé DeSantisovy výroky a kroky z minulosti.

Poslední otázka – jakého kandidáta na prezidenta by nejenom republikáni, ale i Američané v Ronu DeSantisovi získali, pokud by zvítězil v primárkách? A zužme to na dvě témata: budoucnost Spojených států a budoucí podpora Spojených států Ukrajině.

Ano, to je samozřejmě z našeho pohledu velmi důležité. Pokud se týče budoucnosti Spojených států, tak podpora Rona DeSantise vychází z toho, že ho republikáni považují za volitelného, za někoho, kdo se umí kontrolovat, za někoho, kdo drží na uzdě svoje emoce, svoje ego a tak dále. Ale přesto je to takový trumpovský kandidát, protože Ron DeSantis, jak už zaznělo, se toho trumpismu v poslední době hodně držel a republikáni za ním stojí ne proto, že by se nějak výrazně lišil, ale proto, že by byl takovou kultivovanější verzí Donalda Trumpa. Ne, že by se jádro současné republikánské strany chtělo odklánět od trumpismu, ale od Donalda Trumpa jako osoby, kterou část z nich (a v zákulisí hodně z nich, ale málokdo se to odváží říkat nahlas) považuje za někoho, kdo už je politicky za zenitem, kdo je nevypočítatelný, nekontroluje se, čelí mnoha právním problémům, vlastně zažil i ty propadáky u voleb a tak dále. Takže to by byl asi ten domácí obraz Rona DeSantise. Pokud jde o Ukrajinu, tam je Ron DeSantis zatím velmi nečitelný. Není tak otevřeně proruský, jako se to daří v některých větách Donaldu Trumpovi, ale teď třeba řekl, že by chtěl řešit válku na Ukrajině dohodou. Jak by to mělo vypadat, to nezmínil. Tomuto tématu se spíš vyhýbá a když už se ho na televizi Fox News zeptali, tak tedy odpověděl takto nic neříkající větou. Nevyjádřil žádnou podporu Ukrajině. Dříve prohlásil, že jde o spor o území, které není životním zájmem národní bezpečnosti Spojených států. Pak ho mnozí i mezi republikány kritizovali, takže trošku obrátil a nazval Putina válečným zločincem. Ale jak říkám, je v tomhle hodně nečitelný. Přitom když vzpomínáme na začátek jeho politické kariéry, tak v americkém Kongresu kolem začátku války na Ukrajině v roce 2014–15 byl on velkým zastáncem vyzbrojování Ukrajiny. Takže v tomhle se také hodně posunul a těžko říct, nakolik je to teď rétorika pro republikánské primárky a jak by se potom choval v Bílém domě.

V podcastu byly dále využity zvuky z České televize a youtubových kanálů ABC News, First Coast News, CBS News, NBC News, News6WKMG, Forbes Breaking News.