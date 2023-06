Bandita Prigožin se vzbouřil, Putin je vzteky bez sebe. Začala v Rusku občanská válka?

Budeme se bavit o mimořádném dění v Rusku, které se vyvíjí z minuty na minutu, proto jsme se taky dohodli, že vydáme další díl hned zítra s aktuálními informacemi, aby nám nic neuniklo. Teď k tomu, co se děje: vypadá to, že šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin zahájil v Rusku ozbrojenou vzpouru. Jak k tomu došlo?

V pátek jsme viděli zprávu o tom, že někdo bombardoval, ostřeloval tábory Jevgenije Prigožina a jeho Wagnerovy skupiny. On okamžitě obvinil ruské ministerstvo obrany, že to byli oni a že chtěli zničit jeho jednotku, která byla už stažená už z fronty. Načež slovy velmi nehledanými, eufemisticky řečeno, prohlásil, že si pro ty mizery, kteří za to mohou, půjde klidně do Moskvy. Zpočátku to vypadalo, že jde o jeho další PR reakci. Tím byl vždycky slavný, že byl ochoten křičet do kamery a velmi hrubě urážet ministra obrany Sergeje Šojgua nebo náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova, žádal náboje do děl a tak dále. Takže zpočátku jeho zprávy o tom, že vyráží směr Moskva, vyvolávaly spíše skepsi, jakkoliv potom začal říkat, ano, právě jsme překročili hranici, už jsme v Rusku, pohraničníci nás vítají, lidé nám mávají a ty jednotky, které byly vyslány, aby nás zastavily, se stáhly a tváří se, že vůbec neexistujeme. Ale nebyly žádné důkazy a upřímně řečeno, pořád to vypadalo spíše jako PR akce. Až nad ránem se tanky patřící Wagnerově skupině objevily v Rostově na Donu, kde je mimochodem velitelství celé jižní skupiny ruských vojsk. Následně bylo zveřejněno video, kde Jevgenij Prigožin vyjednává s náměstkem ministra obrany Jevkurovem a zástupcem velitele ruské vojenské rozvědky GRU Alexejevem, kde jim říká, už jsme sestřelili váš vrtulník a nezastavíme se, dokud nám nevydáte Gerasimova a Šojgua; náměstek ministra obrany Jevkurov jenom těžce vzdychá a říká, pojďme se rozumně domluvit, zatímco generál Alexejev vypadá, že ho to v zásadě baví, a říká, tak si je klidně vezměte. Což je tedy dost neuvěřitelné.

Říkal jste, že celá ta Prigožinova cesta na Moskvu začala v době, kdy tvrdil, že ruské vojenské síly ostřelují jeho žoldnéřskou skupinu wagnerovců, respektive jejich ležení. Stalo se to? Není i tohle trochu PR?

Je to zvláštní. Na videu, které bylo zveřejněné a které je zjevně natočené na nějaké GoPro, běží lidé, kteří velmi explicitně vyjadřují svoje překvapení z toho, co se stalo. Pak je tam vidět i nějaký poničený les, zjevně po zásahu nějaké rakety, je vidět jeden raněný člověk a nějaké hořící zbytky. Už na začátku byli lidé, kteří to zpochybňovali, říkali, že tam nic moc vidět není a že to klidně může být nahrané. Upozorňovali také, že video bylo zveřejněno asi tak 30 minut poté, co se to mělo stát, ale i v případě, že máte všechno v mobilu a tak dále, tak přece jenom chvilku trvá, než to zveřejníte.

Pokerová hra Jevgenije Prigožina

O co Prigožinovi tedy jde? Chce se pomstít za to, že podle toho, co on tvrdí, Putin útočí na jeho jednotky, už dřív mu nedodával munici, z toho bylo také slavné video, kdy tvrdil, že mu v Bachmutu umírají lidé a Putin mu vůbec nepomáhá, a tohle měla být tedy poslední kapka, než se Prigožin naštve a jede si to do Moskvy vyřídit s Kremlem?

Konflikt mezi Jevgenijem Prigožinem a ministerstvem obrany je přinejmenším od konce léta loňského roku. Prigožin podle mého názoru pochopil, že v tom souboji začíná prohrávat, že už asi je za čárou v tom konfliktu, kdy nepomůže ani osobní přímluva nebo sympatie Vladimira Putina, protože to je jediný člověk, který v tom systému mohl nad Prigožinem držet ochranou roku. Vzhledem k tomu, že jedním z úkolů Wagnerovy skupiny na úplném začátku její existence v letech 2014 – 2015 byla likvidace nepohodlných polních velitelů na Donbase, tak pochopil, že by se něco podobného mohlo stát i jemu. Zjevně se rozhodl všechno vsadit na jednu kartu a doufat, že z toho něco vyjde, protože v opačném případě to vypadalo, že by jeho skupinu postupně vyhladověli a následně i fyzicky zlikvidovali.

Takže takové pokerové all-in Jevgenije Prigožina. Mluvil jste o tom, že wagnerovci jsou v Rostově na Donu na jihovýchodě Ruska, trošku severněji leží Voronež, o které se také říká, že už patří wagnerovcům. Je to pravda?

Hovoříme spolu v sobotu ve 12 hodin, tak podle posledních zpráv tam Prigožinovy jednotky jsou, máme i video, kterak ruská helikoptéra bombarduje skladiště pohonných hmot; údajně je to kvůli tomu, aby nemohli natankovat a pokračovat na Moskvu, která je vzdálená nějakých 500 kilometrů. Mně to přijde trošku přitažené za vlasy, protože i podle toho, co jsme viděli z těch záběrů, kolik náklaďáků, tanků a podobně je, tak si myslím, že by se asi dokázali zásobit na běžných benzinkách a nemuselo se kvůli tomu vyhazovat celé obří zásobiště. Nicméně i tam došlo k nějakým sestřelením vrtulníků, viděli jsme pád jednoho vojenského dopravního letadla, ale to je asi tak všechno, co momentálně víme o Voroněži. Pak ještě máme nějaká videa z oblasti okolí Moskvy, kde vidíme jednotky Národní gardy, které vybudovaly na silnicích takové kontrolní stanoviště.

Putinova pozice

Co Putin na to všechno, co se děje?

Vladimir Putin velmi dlouho odolával, nicméně v sobotu dopoledne vystoupil v ruské televizi, pronesl velmi emotivní projev a myslím, že už jsem ho dlouho takhle naštvaného neviděl. Vrátil se ke svým oblíbeným historickým analogiím, kdy srovnával dnešní situaci se situací Ruska v roce 1917 a říkal, podívejte se, my jsme tam byli krůček od výhry v první světové válce a přišla rána dýkou do zad a k čemu to vedlo, bratr bojoval s bratrem, přišli jsme o obrovská území, rozpadla se armáda, následovala tragédie občanské války, a tomu musíme zabránit. Označil Prigožina za zrádce, zločince, vyzval všechny, aby okamžitě složili zbraně a podobně. Bylo to zajímavé, mě nepřekvapilo, že používá odkazy k dějinám, to dělá vlastně pořád, ať už dokazuje, že Ukrajince jako národ neexistují a že Polsko rozpoutalo druhou světovou válku, před pár lety měl takovou pseudo-historickou studii. Ale zaujalo mě, že mu nedochází, že ty analogie nevychází úplně v jeho prospěch, protože i když pomineme, že argument rány dýkou do zad používali v meziválečném období především němečtí fašisté, tak ani Rusko na tom v té analogii není úplně ideálně, protože na začátku roku 1917, což vedlo nejdřív k občanské, a následně k bolševické revoluci, to byla země s rozvrácenou ekonomikou, s armádou, která měla velmi nízkou morálku, mimo jiné pro obrovské ztráty na bojištích kvůli velmi neschopným velitelům, lidé absolutně nedůvěřovali vládnoucím elitám, obviňovali je z toho, že jsou ve skutečnosti napůl Němci, stejně se s nepřítelem domlouvají a majetky mají bůhví kde a tak dále. To jsou všechno věci, které pokud budete chtít, naleznete i v Rusku současném. Asi to Vladimiru Putinovi nedošlo, ale on je tím v uvozovkách carem současného Ruska. Jestli si vzpomíná, jak dopadl Mikuláš II., tak to asi není úplně ideální.

Na druhou stranu Putin má stále své zastánce, když pominu jeho nejbližší okolí, kde nevíme, jak to asi je, ale je tu Ramzan Kadyrov, čečenský vůdce, který už řekl, že Putina stále podporuje a že zasáhne. Co to může znamenat pro pochod na Moskvu?

Ramzan Kadyrov je člověk, který je mediálně velmi zdatný na sociálních sítích, a všichni ho velmi rádi citují, protože s ním se člověk nikdy nenudí. Na druhou stranu je pravda, že jeho oddíl Achmat má nějakých pět tisíc lidí, teď jsou v Bělgorodské oblasti, takže by asi mohli jít bojovat s prigožinci. I když Wagnerova skupina asi není nějak shromážděna na jednom místě, ale i tak jich je dohromady pětkrát tolik, takže z vojenského hlediska pochybuju, že by to mělo nějaký význam.

Jaké jsou ty počty mimochodem? Kolik jich je a přidávají se k wagnerovcům i příslušníci ruské armády, jak Prigožin, předpokládám, doufá?

Mělo by jich být kolem dvaceti pěti tisíc, protože jich bylo přes padesát tisíc, sám Prigožin tvrdil, že více než třicet tisíc demobilizoval, že šlo především o bývalé vězně, kteří si odsloužili šestiměsíční kontrakt, a následně dostali amnestii od Vladimira Putina. Tím pádem zůstává nějakých pětadvacet tisíc. Jde o lidi různorodé, na začátku v roce 2014 byla Prigožinova skupina elita vytvořená podle vzoru například amerických soukromých vojenských společností, kam zvali nejlepší specialisty z různých zvláštních jednotek a podobně. Drtivá většina wagnerových rekrutů byly bývalí vojáci ruské armády a tak dále. Jenže ztráty byly takové, že tito lidé jim velmi brzy došly, takže od léta lenského roku začali nabírat lidi ve věznicích. Odhaduje se, že jich naverbovali někde mezi padesáti a šedesáti tisíci, z čehož polovina padla, a to jsou samozřejmě lidé, kteří mají úplně jiné zkušenosti, kteří sice možná mají nějaké vnímání bojového bratrství, společného zážitku v okopech někde u Bachmutu, na druhou stranu, nejsou nějací bojovníci za myšlenku. Myslím si, že pokud by si měli vybrat, jestli budou věrni Prigožinovi, anebo si zachrání krk, tak si vyberou to druhé.

Ta myšlenka je tedy jaká? Skutečně se bavíme o tom, že by Jevgenij Prigožin si to chtěl v Kremlu vyříkat natolik, že by svrhnul Putina? Jde jeho hlavní útok, vzpoura, puč proti Putinovi, nebo proti ministerstvu obrany?

Rétoricky jde čistě o ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova s tím, že jakmile se toto vyřeší, tak se wagnerovci vrátí. Velmi zdůrazňují, že vůbec nehodlají překážet bojům na Ukrajině, že nebudou mluvit do výkonů civilní zprávy a tak dále. Trochu se to změnilo po tom velmi ostrém vystoupení Vadimira Putina, kdy následně Jevgenij Prigožin prohlásil, že prezident naprosto nemá pravdu, že oni jsou ti skuteční vlastenci a že je úplně jedno, co říká prezident nebo FSB, tajná služba, aby složili zbraně, protože půjdou až do konce. To je asi poprvé, kdy jsem z jeho úst slyšel zcela otevřeně, že nebude poslouchat příkaz prezidenta.

FSB už vydala na Jevgenije Prigožina zatykač, že?

Dokonce ještě včera. To byla jedna z prvních institucí, která v době, kdy nebylo úplně jasné, co se vůbec děje, řekla ano, zahajujeme trestní stíhání.

Prigožinovy šance

Napadá mě dalších tisíc otázek. Má vůbec to, co Prigožin zamýšlí, nějakou šanci na úspěch bez toho, aniž by měl nějakou podporu přímo z Kremlu?

Je otázka, co je jeho cíl. Pokud by to měl být takový ten maximalistický plán, tedy změnit vládu v Rusku, nebo nedej bože dokonce instalovat Jevgenije Prigožina do funkce prezidenta, tak to si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Už proto, že on nemá žádnou mocenskou základnou, pro drtivou většinu elity je nepřijatelný coby kriminálník, který si odseděl nějakých devět let ještě v dobách Sovětského svazu. Pokud je plán takový, aby nějakým způsobem přežil, aby Wagnerova jednotka nebyla postupně zlikvidována, aby bylo vyměněno ministerstvo obrany nebo jeho vedení, tak jakkoliv mi to přijde po tom, co se stalo, velmi nepravděpodobné, tak toto si aspoň už dovedu představit. Rozhodně více než představa, že by Jevgenij Prigožin s jeho rétorikou a gestikulací klasického petrohradského bandity ranných 90. let usednul do prezidentského křesla v Kremlu.

Co to všechno může znamenat pro dění na Ukrajině, pro ukrajinskou protiofenzívu? Je to příležitost pustit se do ní na více než 100 procent v momentě, kdy je Rusko v rozvratu?

Uvidí se, nakolik to ovlivní schopnost ruského velení bojovat na Ukrajině. Krátkodobě asi těžko, protože Wagnerovy jednotky byly v týlu, vystřídaly je už před asi třemi týdny jednotky regulérní ruské armády, které tam teď bojují, takže v tom se nezmění vůbec nic. V nějakém střednědobém horizontu bude mít poměrně značný vliv to, že velící důstojníci budou muset řešit dvě věci najednou a nebudou se moci soustředit jenom na ukrajinské frontě. Také to bude mít vliv na morálku, protože Jevgenij Prigožin si vybudoval image obyčejného chlapíka, který bojuje, je blízko svým bojovníkům a je schopen každému pánovi říct přesně, co si o něm myslí, což má význam třeba pro mobilizované, kteří nechápali, co se s nimi děje a proč s nimi armáda zachází takovým způsobem. Díky tomu ho sledovaly statisíce lidí. Pokud ten boj prohraje, tak oni si řeknou, tak vidíte, nemá to cenu, protože i když se člověk snaží bojovat nejlépe, jak umí, ve finále skončí kvůli nějakým generálům někde v Moskvě, a tudíž nemá cenu se o něco snažit.

Na závěr hypotéza: kdybychom se zítra, pozítří už bavili o tom, že Prigožin je zatčen, zabit, tak Putin z toho vyjde jako velký vítěz? Může se pak stát ještě krvavějším diktátorem, než je teď?

Myslím, že tam už není příliš kam postupovat. Jisté je, že ať už to dopadne jakkoliv, tak pro Putina to bude znamenat, že jeho kádrová, personální, manažerská politika bude asi potřebovat nějakým způsobem změnit. On tradičně proti sobě poštvával různé skupiny a instituce tak, aby se navzájem držely v šachu a nemohly ho ohrozit. Ovšem v okamžiku, kdy si vypěstoval monstrum jménem Jevgenij Prigožin, najednou pochopil, že asi nebude schopen kontrolovat úplně všechno, a podle toho se bude asi chovat i nadále.