Rusové protestují virtuálně. Jen chtějí pomoc od státu v době koronakrize, říká komentátor Dvořák

Po celé zemi lidé umisťují na mapy ruského vyhledávače Yandex tisíce špendlíků se vzkazy, které vyjadřují nespokojenost s tím, jak ruská vláda reaguje na koronakrizi. Proč? „Chtějí pomoc státu, hlavně tu finanční,“ řekl na Plusu komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.

Opoziční vůdce Alexej Navalnyj minulý týden navrhoval hned pět kroků, včetně plošné finanční pomoci, „což by ale asi nebylo v možnostech ruského státu,“ doplnil Dvořák.

Především ve virtuálním protestu se lisé dožadují pojmenování věcí pravým jménem. „Třeba nepracovní dny se teď říká zavřeným firmám v nuceném volnu,… stejně jako samoizolace, tedy karanténa. Kdyby vláda současný stav pojmenovala jako nouzový nebo výjimečný, tak by to pro ni znamenalo taky povinnosti. Je to dost opovrženíhodná snaha nejvyšších ruských míst, které se vyhýbají odpovědnosti,“ myslí si komentátor.

Někteří nemají internet

Přidal i informace o dosahu protestu, který až tak velký není.

„Na sociálních sítích nebo internetu jsou většinou lidé vzdělanější, a ti také jaksi přirozeně putinovský režim odmítají. Zatímco k běžnému občanovi, který ani internet doma nemá, který žije na venkově, se protesty ani nedostanou… Je ale jasné, že informace se v dnešním Rusku šíří daleko rychleji než v médiích, jako je rozhlas nebo televize,“ podotkl.

Znamená to něco i pro samotného prezidenta Vladimira Putina? „Je to pro něj dost nepříjemné. Už jen proto, že mu koronavirus zhatil plány na ústavní změny nebo na oslavy vítězství. Teď má vystoupit snad už v pátém poselství k národu a dle mého působí stále zkroušeněji,“ řekl Dvořák závěrem.

