‚Čísla bychom měli násobit třemi.‘ Rusko trápí rychlé šíření viru HIV, nakažených je nejméně milion

Světová zdravotnická organizace uveřejnila statistiku, jak moc je virus HIV na světě rozšířený. Z Evropy je na tom nejhůře Ukrajina, ale ještě vážnější situace je v Rusku. Tam úřady ví o milionu nakažených. Oficiální statistiky ale zdaleka nezahrnují všechny nakažené a realita může být výrazně horší. Podle studie Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí v Rusku počet nakažených HIV přesáhl 1,2 milionu. Audio Praha 6:25 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové si často myslí, že testy HIV jsou součástí běžného odběru krve, tak to ale není. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Údaje o nově nakažených odborníci zpochybňují. „Ta čísla bychom měli násobit třemi. Rusové si myslí, že testy HIV jsou součástí běžného odběru krve. Jenže takhle to není, pro něco takového tu musí být písemný souhlas pacienta. Většina obyvatel je přesvědčená, že má test za sebou a je zdravá. Tak to ale není,“ řekla kanálu VGTRK Vladivostok doktorka Anastasia Černikovová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o nákaze HIV v Rusku

Většina Rusů se nakazila buď nechráněným pohlavním stykem, nebo jehlami při užívání drog. Nejhůř jsou na tom regiony u Jekatěrinburgu nebo Irkutsku. HIV tam má každý padesátý člověk. Světová zdravotnická organizace situaci označuje za kritickou. Ruská vláda to ale popisuje i jinými slovy a kritiku odmítá.

„Je tady i pozitivní zpráva. Počet nově nakažených se snižuje,“ prohlásila v televizi ORT hygienička Natalja Ladnajová. Po chvíli ale připustila, že situace je se zbytkem Evropy nesrovnatelná.

Více nakažených než v Unii

„Podle našeho federálního úřadu bylo za poslední rok zjištěno 104 tisíc nových případů. V podstatě jsou tu ale dvě statistiky. Ministerstvo zdravotnictví má nová pravidla a počítá jen ty, kdo se registrují v centru AIDS. A těch bylo jen 85 tisíc. Ano, i to je ale mnohem více, než kolik hlásí celá Evropská unie,“ dodala.

Světová zdravotnická organizace varuje před nekontrolovaným šířením viru HIV v Rusku Číst článek

Jen pro srovnání – unijní úřady za poslední rok evidovaly 25 tisíc nakažených. V Evropské unii přitom žije asi čtyřikrát tolik lidí než v Rusku. Obrovský nepoměr vysvětlil televizi RTVi Kiril Barský, vedoucí fondu pro boj s AIDS.

„Tím hlavním důvodem je, že v Rusku neexistuje žádný státem řízený program. Jinde se řeší prevence a hlavně propagace používání prezervativů. V Rusku se o kondomech zásadně nemluví,“ řekl Barský televizi RTVi a doplnil, že hlavním problémem je postoj vlády.

„V první řadě by tu měla být nějaká politická vůle. Nic takového ale nevidím a společnost po tom ani nevolá. Někdy se ozvou epidemiologové a vyjmenují, co všechno je nutné. Prevence, rozdávání prezervativů, léčba, oficiální uznání toho, že jde o epidemii. Úřady ale jejich volání přehlíží – ať už z politických, nebo nějakých etických důvodů. Tak to bohužel je,“ dodal.

Opoziční Novaja Gazeta upozorňuje, že boji s HIV se věnují hlavně neziskové organizace. Ty ale čelí odporu ze strany státu, protože jsou z velké části placené zahraničními sponzory.