Visegrádská čtyřka bude řešit ilegální migraci s Němci a Rakušany. Schůzky se mají konat každý měsíc

Země Visegrádské skupiny, Německo a Rakousko vytvoří společnou pracovní platformu pro řešení nelegální migrace. Po jednání se svými protějšky na jihu Maďarska to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. První schůzka pracovní skupiny se má uskutečnit ještě před koncem roku. Kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem zatím Česko nezruší. Trvat mají nejméně do 3. ledna. Segedín 19:17 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Visegrádská čtyřka bude řešit ilegální migraci s Němci a Rakušany (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Ministr Rakušan označil za úspěch české diplomacie, že se společně sešlo nejen Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česko, ale k Visegrádské čtyřce se přidali i kolegové z Rakouska a Německa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nelegální migraci budou země Visegrádské čtyřky spolu s Německem a Rakouskem řešit pravidelně na nové platformě.

Nová platforma se má konat každý měsíc. Poprvé by to mohlo být ještě před Vánocemi, pravděpodobně v Berlíně. Nahradí dosavadní bilaterální schůzky při řešení nelegální migrace.

„Je to schůzka na technické úrovni, která každý měsíc bude pravidelně evaluovat a hodnotit, zda jsou kontroly nutné. Sedneme si k číslům a hlavně budeme mít společný postup,“ přiblížil výhody pracovní skupiny Rakušan.

Německo ponechá kontroly na hranicích, shodl se Scholz s regiony Číst článek

„Znamená to, že se nebudeme překvapovat. Nebudeme se dozvídat o zavedení kontrol den předem, jako jsem se třeba já dozvěděl od polského ministra, že se chystají zavést hraniční kontroly,“ dodal.

Kromě ministrů půjde o setkávání odborníků například na migrační a azylovou politiku nebo problematiku hranic. Podle Rakušana je důležité mít na své straně Německo a Rakousko i kvůli jednání o migrační reformě na unijní úrovni.

Maďarsko-srbská hranice

Druhým závěrem setkání je, že aktivita na vnějších hranicích má být i nadále společná. Například má pokračovat pomoc Maďarsku policejními silami, jak to Česko dělá už od roku 2015. Cílem může být podle Rakušana i přilákat k vyslání policistů další státy.

Migrační situace na maďarsko-srbských hranicích je výrazně lepší, než byla v uplynulých měsících. Maďarské bezpečnostní složky mají na dvojitém hraničním plotě řadu čidel. Umí spočítat, kolik je pokusů o překročení. Ještě před měsícem to bylo i několik stovek pokusů za noc, teď jsou to jednotlivci nebo nikdo.

„Jenom za září a říjen letošního roku se český kontingent podílel na záchytu asi 8000 nelegálních migrantů. Od konce října, kdy srbská policie a srbské ozbrojené složky provádí opatření na srbské straně hranice, šla čísla rapidně dolů,“ potvrdil uklidnění situace velitel českého kontingentu plukovník Jaroslav Hloušek.

Vláda schválila prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem. Potrvají do 22. listopadu Číst článek

Srbsko reaguje na incident z 27. října, kdy si převaděčské gangy vzájemně vyřizovaly účty. Při střelbě zemřeli tři lidé. Srbsko se proto rozhodlo proti sítím převaděčů výrazněji zasáhnout.

Českých policistů je na hranicích zhruba čtyřicet. Přijíždějí na dvouměsíční mise od roku 2015 a nyní je to už třináctý český kontingent. Čeští policisté jsou k ruce maďarským kolegům. Každé ráno dostávají instrukce, kam v pohraničí vyrazit. Vždy je v patrole doprovází někdo z maďarské strany.

Policisté například monitorují plot nebo monitorují auta, která přijíždějí do lesíků vyzvedávat uprchlíky. Když někoho najdou, často to prý končí automobilovou honičkou. Převaděči buď nakonec sami zastaví, anebo to vyústí v dopravní nehodu.

V lese i podél silnic je řada vraků aut. Místní obyvatelé si je rozebírají na náhradní díly. Maďaři ani nestíhali vraky odklízet, čas na to mají až teď, když se situace zklidnila.