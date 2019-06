V4 se podle Babiše neshodla na kandidátovi do čela Komise. ‚Nemá důvěryhodného politika,‘ říká Prouza

Premiéři zemí takzvané visegrádské čtyřky (V4) se ve čtvrtek na neformální schůzce v Budapešti neshodli na konkrétních kandidátech do čela Evropské komise (EK). Po setkání předsedů vlád Maďarska, Slovenska, Česka a Polska to řekl český premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda EK je nejdůležitější pozicí a Evropská unie by podle něj měla najít někoho, kdo má všechny předpoklady pro tuto funkci. Budapešť 21:33 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiéři zemí V4 při jednání v Budapešti | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Není to o tom, že bychom chtěli někoho prosazovat,“ řekl Českému rozhlasu a České televizi Babiš. Jde podle něho o to, zda se šéfem Evropské komise stane některý z takzvaných spitzenenkandidátů (volebních lídrů jednotlivých frakcí z evropských voleb) nebo někdo jiný.

Jméno současného místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče podle Babiše zaznělo jen krátce. O tomto slovenském politikovi se v posledních týdnech spekulovalo jako o možném kandidátovi V4 na některý z unijních postů.

„Nemáme kandidáta na Evropskou komisi, nemáme konkrétní kandidáty, jde o výběr toho nejlepšího pro všechny,“ řekl Babiš a zdůraznil, že V4 takové ambice nemá.

Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza se domnívá, že ze strany Babiše se jedná o „přiznání, toho, že Visegrád dnes nemá šanci prosadit téměř nic, a proto ani nezkouší přinést do té debaty vlastního kandidáta“.

‚Chybí důvěryhodný politik‘

Hlasy přitom podle Prouzy nejsou to, co V4 nejvíc chybí. „Hlavně nemá ani důvěryhodného člověka, který by se mohl ucházet o širší koalici, což je rozdíl oproti situaci před pěti lety, kdy jsme prosazovali a dokázali prosadit Donalda Tuska do čela Evropské rady,“ řekl Prouza ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Budapešť, skvělý den. V4 je jednotná a je jedno, kdo je z jaké frakce. Probrali jsme strategii EU, evropský rozpočet a předsednictví V4. Místo navrhování spitzenkandidátů potřebujeme do čela Evropské komise lídra, který bude zohledňovat potřeby všech členských států včetně V4. pic.twitter.com/mAtOtS25HF — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 13 June 2019

„Dnes ve Visegrádu není žádný důvěryhodný politik, který by získal víc hlasů než ty čtyři z Visegrádu,“ dodal.

Není ani jisté, zda V4 pomůžou nepsané dohody o vyvažování starých a nových, malých a velkých členů na vrcholných unijních, jako při prosazování Tuska. „Podmínkou pro to, aby to mělo úspěch, byla důvěryhodnost Donalda Tuska, což byl zkušený politik, respektovaný i mimo střední Evropu a s dlouhou exekutivní zkušeností,“ uvedl Prouza s tím, že dnes ve V4 nikdo takový není.

Při vyvažování navíc podle Prouzy „vždy někdo ostrouhá“ a tentokrát to podle něj bude právě V4.

‚Zájmy regionu‘

Podle mluvčího maďarského premiéra Viktora Orbána země V4 příští týden na summitu EU budou vystupovat se „společným stanoviskem“ ohledně obsazení klíčových postů, napsala agentura Reuters. Podpoří ty kandidáty, kteří tento region berou vážně a kteří podporují jeho zájmy, řekl Orbánův mluvčí.

Skupina V4 chce, aby Evropská unie zahájila rozhovory o vstupu Severní Makedonie do evropského bloku, protože tato země podle Babiše splnila všechny podmínky, například si změnila název. Babiš se tento týden sešel v Severní Makedonii se svým protějškem Zoranem Zaevem.

Babiš považuje čtvrteční budapešťské setkání za důležité, protože premiéři na sebe měli více času. Probírali i české předsednictví od 1. července. „Chceme být aktivní a organizovat setkání V4 plus některé státy, plus některé regiony,“ řekl Babiš s tím, že debatovat chce i s ukrajinským prezidentem.

Agentura Reuters připomíná, že v pátek se na Maltě kvůli obsazení předsednických postů unijních institucí sejdou lídři jihoevropských zemí, obdobnou schůzku minulý týden uspořádal belgický premiér Charles Michel.