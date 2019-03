Ceremoniál a vojenská přehlídka. Premiéři V4 si v Polsku připomínají 20 let od vstupu do NATO

Premiéři visegrádské čtyřky si nedaleko Varšavy připomínají výročí vstupu do Severoatlantické aliance. Slavnostní obřad a přehlídku hostí areál polské armády. Akce se vedle premiérů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska účastní i jejich ministři obrany. Varšava 12:02 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský prezident Andrzej Duda a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg | Foto: Dawid Zuchowicz | Zdroj: Reuters

V úterý to bude přesně 20 let, kdy do NATO vstoupily Česko, Polsko a Maďarsko. Slovensko je v alianci patnáct let.

Oslavy, jichž se účastní premiéři všech zemí visegrádské čtyřky, odstartovala přehlídka, 1. Varšavské tankové brigády. Na dopolední ceremoniál navázala krátce před polednem ukázka cvičení aliančních jednotek v Polsku.

Premiéři zemí V4 si u Varšavy právě připomínají výročí vstupu do NATO (20 let , 15 let ). Více na @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz pic.twitter.com/7dhJlEzON2 — Vašek Jabůrek (@VaekJabrek) 10. března 2019

Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, podle něhož je Severoatlantická aliance zárukou bezpečnosti v Evropě.

„Existují představy, že mají vznikat nějaké nové agentury Evropské unie pro boj s těmito hrozbami. Já si naopak myslím, že tyto věci má také řešit NATO,“ uvedl Babiš s tím, že aliance musí být připravena na to, že současné boje se nevedou již jen „tanky a letadly“.

Česká republika se stala členem NATO 12. března 1999 společně s Maďarskem a Polskem. Do Severoatlantické aliance vstoupily jako první země z bývalého takzvaného východního bloku. Pozvánku ke vstupu dostaly na aliančním summitu v Madridu v roce 1997. Slovensko se stalo členem až v roce 2004.

Česko si připomene výročí členství v alianci slavností na Pražském hradě v úterý 12. března. Při té příležitosti se potkají prezidenti všech zemí V4.