Rusové se musí své vlády ptát, proč moje sestra, bratr či manžel byli zabiti na Ukrajině, říká starosta Kyjeva

Na summit Paktu svobodných měst, který se v pondělí a úterý koná v Praze, dorazil také starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Pakt založili v roce 2019 primátoři hlavních měst zemí visegrádské čtyřky. V pondělí se spolu s dalšími metropolemi stalo novým členem právě také hlavní město Ukrajiny. Vitalij Kličko při té příležitosti v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vyjádřil České republice díky a popsal, jak se od Česka chce Ukrajina v budoucnu učit. Praha 7:00 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vystoupil na tiskové konferenci na pražském Summitu Paktu svobodných měst 26. září 2022. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Zítra je poslední den, kdy probíhá na Ukrajině takzvané referendum pořádané Moskvou, které se týká budoucnosti Ruskem okupovaných oblastí země. Předpokládám, že se nemusíme bavit o výsledcích. Jaký ale podle vás bude dopad tohoto referenda? Myslíte si, že jej pocítíte v Kyjevě?

V první řadě je nutné uvést, že toto referendum je falešné. Jde o pokus Rusů legalizovat jejich aktivity. Většinu měst, kde se referendum koná, opustili lidé, nikdo tam není, ani mezinárodní pozorovatelé. Rusům je potřeba ukázat, že lidé podporují Ukrajinu.

Na YouTube je video, které ukazuje, jak tisíc východních Rusů přichází do Chersonu. Jestliže Rusové přicházejí do armády v tisících, tisíce Ukrajinců jim jdou naproti se vztyčenými ukrajinskými vlajkami a říkají: „Rusové, běžte pryč!“ A ruští vojáci jdou pryč; nemají, co na to říci, střílejí do vzduchu a právě teď zkoušejí své činy legalizovat. Je to celé zkrátka podvrh a nikdo v civilizovaném světě toto takzvané referendum nemůže akceptovat.

Máte odhad, kolik Ukrajinců se zúčastnilo tohoto referenda dobrovolně? Jistě existují nějací lidé, kteří chtějí být součástí Ruska.

Je tu podle vás možnost, že Putin uvalí stanné právo na Ruskem okupovaných územích nebo v částech Ruska? Ruská státní duma dokonce minulý týden aktualizovala ruský trestní zákoník. Máte informace o uvalení stanného práva?

Je to až směšné. Od začátku Rusové ničili města – totálně zničili Mariupol, zničili Charkov. Veškeré území, kudy Rusové postupovali, je velká katastrofa. A teď najednou chtějí vyhlašovat stanné právo. Předstírají, že chtějí ukázat vlídnou tvář, ale dělají to špatně. Přinést válku do naší vlasti, porušit mezinárodní právo, zabíjet tisíce a tisíce lidí, a poté mluvit o stanném právu a vstřícných aktivitách, to je nenormální.

Přijme Kyjev nějaká speciální předběžná opatření v návaznosti na takzvanou částečnou mobilizaci, kterou Putin ohlásil minulý týden? Už pociťujete nějaké dopady?

Ne, vzhledem k tomu, jak si Rusové na Ukrajině zatím vedli. Spousta ruských vojáků tam zemřela, spousta je zraněných a jsou teď prostě v situaci, kdy potřebují nové. Nejprve to byla profesionální armáda, a ani ta nebyla úspěšná. Teď nabírají amatéry. Civilisty, kteří nejsou profesionálové, a chtějí je poslat do toho pekla. Každý dokáže předpovědět, jak tohle dopadne. Pokud nebyla úspěšná profesionální armáda, co zmůžou amatéři?

Putinova mobilizace je jedním ze signálů, že má Putin a celá ruská armáda problémy, a už jim nefunguje jejich mýtus, že jsou jednou z nejsilnějších armád světa. Otázkou teď ale není počet vojáků, ale kvalita. Ruští vojáci nejsou motivovaní, bojují za peníze. Ukrajinští vojáci naproti tomu bojují za děti, za budoucnost – za budoucnost našich rodin. To je obrovská motivace a já jsem si jistý, že tuto nesmyslnou válku, kterou vede Rusko proti Ukrajině, vyhrajeme.

Je tu něco specifického, co ze své pozice starosty Kyjeva můžete udělat, abyste ochránil ukrajinské občany před ruskou mobilizací?

Já jsem zatím každému říkal: Nestaňte se rukojmími Putinova režimu, který unáší lidi do toho pekla, kterým je válka. Já pro jejich aktivity nemám žádné jiné vysvětlení.

Přijel jste do Prahy, abyste požádal o pomoc české lídry?

Ne. Přijel jsem, abych poděkoval za pomoc, kterou Česká republika už poskytla Ukrajině. Za to, co už Češi udělali pro Ukrajince. Jsme velmi vděční a nikdy na to nezapomeneme. Nezapomeneme, kdo je opravdovým přítelem Ukrajiny, a opravdu to oceňujme. To je první věc.

A druhá věc – teď jsem přijel do Prahy, protože chceme, aby Ukrajina byla evropštější. Chceme být součástí evropské rodiny a Kyjev, hlavní město Ukrajiny, je součástí summitu svobodných měst, který se koná tady v Praze. Kyjev je evropským městem a chce být součástí této akce.

Česká republika je skvělý příklad – po roce 1989, po roce 1991 po pádu Sovětského svazu jste udělali skvělé rozhodnutí, že chcete být součástí evropské rodiny. Viděli jsme ty velké změny, které se od té doby staly v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a dalších zemích. Všechno se tu změnilo, včetně infrastruktury i kvality života. Přišlo sem hodně investic. Život lidí v Česku se úplně změnil, já si to pamatuji.

Před dvaceti lety, když ještě ekonomika nefungovala tak dobře, kvalita života lidí v České republice nebyla tak vysoko, jako je teď. Teď jsme nadšení z toho, že jste našimi přáteli, a chceme se poučit z vašeho úspěchu, z toho, co se vám tady v České republice povedlo. Chceme být na stejné straně evropské rodiny, jako jste vy.

Mohl byste upřesnit, jaké části české infrastruktury byste chtěl implementovat na Ukrajině, co si z Česka chcete zpátky na Ukrajinu odvézt?

Ve městě nedaleko Prahy mám přátele a vidím, jak se v Česku budují nové silnice, nové cyklostezky, restaurace. Všímám si, jak rychle se vyvinula celá infrastruktura. Mám na mysli také to, jak se opravily staré budovy v Praze. Praha je opravdu dobrým příkladem toho, jak může město projít změnou k lepšímu. My musíme jít přesně takovou cestou.

Jaký je momentálně stav Kyjeva v porovnání s ostatními ukrajinskými městy?

Kyjev je jedno z největších měst Ukrajiny, má největší rozpočet. Je také zničený, zničených je více než 600 budov, je zničeno asi 220 bytových domů. Zabito bylo ve městě při raketových útocích více než 120 lidí, zemřely čtyři děti. Tato válka má přirozeně velký dopad na rozpočet i rozvoj města.

Momentálně vše soustřeďujeme na podporu ukrajinské armády a našich vojáků. Naší prioritou je především vyhrát a zastavit tuto válku, a až potom přijde na řadu obnova Ukrajiny. Protože úspěch Ukrajiny je skvělým signálem pro naše přátele i nepřátele. Úspěch Ukrajiny je naším cílem.

Mohl byste popsat, jaký byl pro školou povinné děti začátek školního roku, jsou ve školách zavedená nějaká bezpečnostní opatření?

Samozřejmě máme ve školách zavedená speciální bezpečnostní opatření. Děti mohou chodit ale pouze do takové školy, která je vybavená bunkrem. Skoro každý den zní kvůli útokům sirény. Když děti slyší varování, musí jít okamžitě do bunkru. Životy lidí jsou pro nás hlavní prioritou. Máme za sebou ohledně vzdělávání náročné roky i kvůli pandemii, protože některé děti do školy nebo do školky nechodily. Teď konečně začínáme vyučovat a je to důležité, protože vzdělání je klíčem k budoucnosti. Proto jsme se i za daných okolností rozhodli otevřít školy i školky. Ale podmínkou je, aby byly vybavené bunkrem.

Lídři evropských zemí přijali více než šest milionů ukrajinských uprchlíků. Teď diskutují o tom, zda přijímat také uprchlíky z Ruska, kteří se snaží uniknout mobilizaci. Přijal byste takové uprchlíky, kteří jsou proti ruské invazi, jako starosta ukrajinského hlavního města?

Je tu velký rozdíl mezi uprchlíky, kteří ztratili domovy a jejichž města byla zničena, rodinami lidí, kteří nechtějí být zabiti, a uprchlíky, kteří zkrátka odjeli z Ruska. Musejí bojovat proti své vládě. Na ruských občanech závisí, jak to bude s Ruskem.

Jsem si více než jistý, že Rusové musejí klást své vládě otázky, jako proč mezinárodní společnosti jako IBM, SAP, Microsoft, IKEA, Coca Cola a další tisíce světových značek opustily Rusko? Proč teď momentálně Rusové nemají dovoleno odletět pryč ze země? Proč je zdaleka ne každý chce přijmout? Ruští občané se své vlády musejí ptát, proč moje sestra, můj bratr, můj manžel, moji přátelé… proč museli být zabiti na Ukrajině? A pro co vlastně? Kvůli ambicím jednoho muže, který chtěl znovuobnovit ruské impérium?

Musejí klást své vládě otázky. Ale když místo toho Rusko opustí, je to zkrátka slabá pozice. Musejí na vládu vyvíjet tlak, jinak Putin nikdy nepřestane být agresivní nejen vůči Ukrajině, ale vůči celé Evropě.

Takže byste jim azyl neposkytl?

Snažím se vysvětlit, proč je slabá pozice přijímat uprchlíky z Ruska. Oni mají své domovy. Ať řeknou něco proti této válce. Vždyť Putin řekl, že ruské obyvatelstvo ji podporuje. Ruští občané musejí vládě otevřeně říct: „Jsme proti válce. Je to obrovská chyba, zastavte to.“ To, že to ruské vládě říkají vlády České republiky, Polska nebo Německa, nefunguje, protože ty Putin neposlouchá.