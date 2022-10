Ruský režisér Manskij: Rusko nastoluje novou kulturu, potřebuje otroky, které lze umlčet

Od začátku invaze na Ukrajinu z Ruska odcházejí do emigrace herci, zpěváci, tanečníci, dirigenti a další umělci. „Jestli dřív mohl být člověk třeba režisérem v divadle nebo šéfredaktorem časopisu a u své fotky na Facebooku mít například ukrajinskou vlajku nebo heslo ‚Svobodu Olehu Sencovovi‘, tak dnes už to není možné. Na své divadlo, kostým nebo Facebook si musí umístit ono zlověstné písmeno Z,“ popisuje filmový režisér Vitalij Manskij. Moskva 22:30 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chápou ale, že obecně bez kultury se společnost promění v divochy. A s divochy je to těžké. S otroky lehké. Otroky je možné přinutit mlčet. Zatímco divoch je nepředvídatelný,“ dodává | Foto: MFDF Jihlava

„Člověk, kterému zabrání v dýchání na dvě tři minuty, ještě žije. Ale v páté minutě přestává kyslík proudit do mozku. Srdce ještě bije, ale člověk je mrtvý. To bych přenesl na naši společnost, která mozkovou smrt nepočítá na minuty, ale na měsíce. Je to otázka roku nebo roku a půl a nastane úplná katastrofa,“ soudí filmař, který emigroval už v roce 2014.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Ivany Milenkovičové. Hostem je Vitalij Manskij, filmový režisér žijící v Lotyšsku

Kreml si prý důležitost kultury uvědomuje a snaží se pod hlavněmi zbraní nastolit jakousi novou kulturu, jejímiž nositeli budou lidé připravení pracovat pro kremelskou ideologii. „To se jim příliš nedaří, protože ti nejzářivější, nejtalentovanější, ti nejžádanější – a vzhledem k tomu i ti nejrozumnější – samozřejmě odmítli. Objevili se ale dříve nevýznamní outsideři a mladí cynici,“ konstatuje.

„Chápou ale, že obecně bez kultury se společnost promění v divochy. A s divochy je to těžké. S otroky lehké. Otroky je možné přinutit mlčet. Zatímco divoch je nepředvídatelný,“ dodává.

Manskij upozorňuje na případ zpěvačky Ally Pugačové, která odsoudila válku: „Je něco jako pro Čechy pět Karlů Gottů s Helenou Vondráčkovou dohromady. Je to absolutní hvězda. Její písně jsou jako národní písně. Zdálo se, že bez ní si není možné představit hudební scénu Ruska. Dneska tam není,“ popisuje.

Má vlast je Ukrajina

Od září je Manskij v Rusku stíhaný za údajnou pomluvu, když prohlásil, že na Moskevském filmovém festivalu se rozkrade 85 procent rozpočtu.

„Mimochodem, moskevský festival se v sovětských dobách konal v tandemu s festivalem v Karlových Varech. Ten dnes znají po celém světě, ale jeho rozpočet je menší než toho moskevského, který nikdo nezná. Není tohle krádež peněz? Neefektivní využití peněz není krádeží?“ ptá se filmař.

Moskevský filmový festival vede režisér Nikita Michalkov, držitel řady zahraničních ocenění včetně Oscara, který se stal jedním z hlavních propagandistů a šiřitelů dezinformací o Ukrajině nebo například o koronaviru.

Ruské úřady pátrají po dokumentaristovi Manském, který je znám jako odpůrce války Číst článek

„Řekl bych, že se s ním děje to samé, co s Putinem. Ten ničil nezávislá média, zabíjel novináře i politiky. Začal válku v Gruzii, anektoval Krym a zaútočil na Ukrajinu, ale stále jezdil na všelijaké summity. Setkával se, fotografoval se a objímal se se světovými lídry, byl v kontaktu s českým prezidentem. A když nic z toho nezměnilo nic na jeho statusu, tak to sebevědomě dělá dál,“ podotýká Manskij.

„Když člověk vidí, že může vystupovat jménem těch nejkonzervativnějších, nejzarytějších, zločinných plánů a tohle všechno se konvertuje v normální, civilizovaný život: bydlí v nejlepších hotelech, berou ho elity v civilizovaném světě. Je to takový proces, kdy uvěřil, že je všechno v pořádku,“ říká na adresu Michalkova.

Manskij se narodil na Ukrajině, má ale ruský pas, za který se podle svých slov od roku 2014 stydí. „Po 24. únoru to už není stud. Je pro mě prostě nemožné být občanem Ruska. Nevím, jak s tím žít. Jak to řešit právně. Narodil jsem se na Ukrajině, na Ukrajině jsem dostal svoje první doklady a přesně chápu to, že moje vlast je Ukrajina,“ přiznává.

„Nemůžu ale říct, že jsem Ukrajinec, protože je za tím jakési přání nějak se schovat za zády odvážných vojáků, kteří brání Ukrajinu. Celou svou duší jsem samozřejmě s Ukrajinou a upřímně se modlím za její vítězství,“ uzavírá režisér.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.