Vítězové a poražení voleb v Německu: Merz se dočkal, socialisté jsou nejslabší za 150 let a AfD dvojnásobná

Volby do německého Bundestagu jednoznačně vyhrála opozice, zatímco strany, které v tomto volebním období vládly, v součtu pohořely. Nový kabinet bude skládat lídr vítězné unie CDU/CSU Friedrich Merz, krajně pravicová AfD přes zdvojnásobení svého výsledku zůstane v opozici. Kancléř Olaf Scholz dovedl svou SPD k nejhoršímu výsledku od roku 1887, donedávna ministr financí Christian Lindner pak pravicově liberální FDP vyvedl mimo parlament. Vítězové a poražení Berlín 6:30 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětice německých stran s nejvyššími preferencemi. Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW) ale v poslední době zapadla mezi FDP a Die Linke bojující kolem pětiprocentní hranice | Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie | Zdroj: Reuters

Vítězové

Merzova CDU/CSU

Unie konzervativních křesťanských demokratů CDU a křesťanských sociálů CSU po minulém neúspěchu tentokrát ve volbách do Bundestagu vyhrála. Získala necelých 29 procent hlasů, což je mírně méně než jí přisuzovaly předvolební průzkumy.

7:16 Merz bude silně angažovaný v evropské politice. Nebude se nám to ale nutně vždy líbit, míní odborník Číst článek

Volební lídr unie a předseda CDU Friedrich Merz se krátce po zavření volebních místností na základě prognóz prohlásil za vítěze a předeslal, že by chtěl mít složenou vládu do Velikonoc. Ideální variantou by byla dvoukoalice, ale i trojkoalici by dle svých slov zvládl uřídit.

„Pro CDU/CSU je to existenční boj, pro německou demokracii obrovská výzva – jestli politika demokratického středu nebude úspěšná a dost přesvědčivá, vyhraje ve volbách 2029 AfD, a tím i snahy USA rozložit EU a navázat na sebe antiliberální strany a země Evropy,“ popsal Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Fridrich Merz (CDU) po vyhlášení volebních exit pollů | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Jeho kolega z institutu Jakub Eberle ve vysílání Radiožurnálu doplnil, že by CDU/CSU neměla být příliš spokojená. „Merzův výsledek je pořád druhý nejhorší v historii, je pod 30 procent. Opravdu spokojeni budou ve chvíli, když jim to numericky vyjde na koalici jen s jedním partnerem, protože to by se vláda složila rychle a měli by v ní silnou pozici,“ popsal.

Merz vedl v minulosti velké vnitrostranické boje s Angelou Merkelovou a do čela CDU a spolkové vlády se pokoušel dostat hned několikrát. Povedlo se mu to až nyní, letos přitom oslaví už své 70. narozeniny.

AfD

Alternativa pro Německo získala 20 procent hlasů, což je její nejlepší výsledek od vzniku v roce 2013, a v Bundestagu se stane hlavní opoziční silou. Volební lídryně Alice Weidelová označila výsledek za „historické vítězství“.

Štáb AfD po oznámení volebních výsledků | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

I výsledek přes 20 procent hlasů ale pro AfD neznamená, že by měla koaliční potenciál. Byť Weidelová řekla, že je ochotna jednat o koalici s CDU/CSU, z druhé strany přiletělo opět kategorické „ne“.

ONLINE: Německé volby vyhrála opoziční CDU/CSU. Strana Wagenknechtové získala 4,9 procenta Číst článek

AfD je kvůli podezření z pravicově extremistických aktivit v hledáčku spolkové kontrarozvědky. Ve třech spolkových zemích na východě – v Sasku, Durynsku a Sasku-Anhaltsku – ji místní tajné služby vedou dokonce jako prokazatelně krajně pravicovou.

Podle analytika Eberleho dosáhla AfD výsledku, který předpokládaly průzkumy. Členové strany podle něj mohou považovat druhé místo a 20procentní zisk za dobrý, ale zároveň sami možná měli pocit, že by mohli dopadnout ještě lépe.

„Alternativa pro Německo je teď zaparkovaná, zablokovaná. Má plán využít toto volební období k tomu, aby posílila svou pozici a příští volby vyhrála a bude se snažit tlačit právě na CDU. Velkým rizikem je, že pokud bude CDU vládnout nějaké nestabilní trojkoalici, tak bude AfD logicky sílit a je otázka, jestli se třeba nestanou časem jako běžné společné schvalování nějaká ad hoc spolupráce mezi CDU a AfD,“ popisuje.

Die Linke

Minulé spolkové volby pro postkomunistickou Die Linke znamenaly obrovský neúspěch, kdy strana získala pouhých 4,9 procenta hlasů. I tak se ale tehdy do Bundestagu dostala, protože splnila jednu ze dvou nezbytných podmínek. Tou je vedle pěti procent i získání nejméně tří přímých mandátů.

Konečná a Wagenknechtová jsou politicky podobné osobnosti. Mají stejnou rétoriku i témata, říká expert Číst článek

Během uplynulých tří a půl let od těchto voleb to se sociálně progresivní Die Linke nevypadalo o mnoho růžověji, strana se dlouhodobě pohybovala kolem pěti procent a po vzniku Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW), která se od Die Linke odštěpila, se pak propadla v některých sondážích až na pouhou dvouprocentní podporu. V červnových eurovolbách se to promítlo v zisk 2,7 procenta hlasů.

Poslední týdny před volbami ale měla strana povedenou kampaň, kritizovala AfD, bodovala zejména na sociálních sítích mezi mladšími voliči a v průzkumech vystřelila prudce vzhůru a s výsledkem téměř devíti procent se vrátila na čísla, na která byla dříve zvyklá.

„Nejspíš mobilizovali voliče, kteří byli ostře a jasně vymezeni proti AfD. Byli svěží, jasně vydefinovaný radikální hlas, a tím se lišili od ostatních. Vypadali jako taková alternativa vůči Alternativě pro Německo, z druhé strany spektra,“ zhodnotil analytik Eberle.

Mezi nejmladší věkovou skupinou 18–24 let byla Die Linke dokonce nejsilnější stranou, volil ji každý čtvrtý.

#Bundestagswahl Více než polovina mladých lidí (18-24 let) volila strany na krajní pravici (AfD) nebo levici (Die Linke, BSW). Die Linke jsou silní i na TikToku, hvězdou je jejich předsedkyně @HeidiReichinnek pic.twitter.com/TblL0FeuGR — Kateřina Vnoučková (@vnouckovak) February 23, 2025

Volební štáb Die Linke po německých volbách. Předsedkyně Heidi Reichinneková | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters

Němečtí voliči

Letošní volby do Bundestagu provázela vysoká účast, podle veřejnoprávních televizí ARD a ZDF se pohybovala mezi 83 a 84 procenty. V roce 2021 činila 76,4 procenta a od sjednocení byla dosud nejvyšší v roce 1998, kdy přišlo k volebním urnám 82,2 procent německých voličů.

„Ukázalo se, že mají Němci velký zájem o politiku, evidentně je politizovaly třeba demonstrace,“ poukázal Eberle. V Německu lidé opakovaně demonstrovali proti krajní pravici a spolupráci s ní.

Poražení

Scholzova SPD

„Hořká porážka.“ Tak nazval končící kancléř Olaf Scholz výsledek své SPD, která se propadla téměř o devět procentních bodů a z prvního místa na třetí. To z SPD dělá hlavní poražené, se ziskem 16 procent hlasů jde o nejhorší výsledek německých sociálních demokratů od voleb v roce 1887.

Poslední šance. Výherce voleb Merz si připil na velké změny, s AfD flirtovat odmítá Číst článek

Generální tajemník strany Matthias Miersch řekl, že SPD volby prohrála, protože šla do boje s kandidátem na kancléře, „který nedokázal přesvědčit“. Také ministr obrany za SPD Boris Pistorius označil výsledek za „katastrofální“. Podle některých spolustraníků měl právě on vést SPD do voleb místo Scholze. Pistorius je u veřejnosti populární a je hlavním favoritem na nového předsedu strany.

Končící kancléř ihned po volbách řekl, že nebude součástí vyjednávacího týmu SPD o složení možné budoucí vládní koalice.

Zatímco pro Scholze jsou volby jednoznačným neúspěchem a koncem v nejvyšší německé politice, pro jeho SPD nakonec můžou znamenat i tak účast ve vládě. Pro vítězné křesťanské demokraty jsou po vypadnutí pravicově liberální FDP v povolebním vyjednávání první volbou.

Olaf Scholz po neúspěšných volbách | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

FDP

Zatímco v roce 2021 patřili se ziskem 11,4 procenta k největším volebním vítězům, letos patří mezi hlavní poražené. Liberálně pravicová partaj ztratila téměř dvě třetiny své podpory a skončila podruhé v historii pod pětiprocentní hranicí a bez zastoupení v Bundestagu.

Premiér Fiala a Babiš pogratulovali Merzovi k vítězství ve volbách. Okamura chtěl více procent pro AfD Číst článek

Podobně jako v roce 2013, i tentokrát FDP zaplatila za účast ve vládě. Zatímco před 12 lety byla součástí pravicového kabinetu s CDU/CSU, tentokrát v trojkoalici s SPD a Zelenými. Až k volbám se ale jako vládní strana nedostala, v listopadu kancléř Scholz FDP ze svého kabinetu de facto vyhodil poté, co odvolal jejího předsedu a ministra financí Christiana Lindnera.

Právě on byl po celou dobu Scholzovy vlády ve středu všech koaličních svárů. Jakožto šéf státní kasy byl znám jako tvrdý zastánce dluhové brzdy. Toto ústavní opatření brání příliš rychlému zadlužování země a šlo o hlavní spor mezi pravicovou FDP na jedné straně a levicovějšími SPD a Zelenými na straně druhé.

Lindner během sčítání připustil, že průběžné výsledky dávají tušit, že se jeho strana do Bundestagu nedostane. Vyvodil osobní zodpovědnost a z čela FDP odstoupí.

První oběť neúspěchu v německých volbách. Kvůli krachu FDP, která se pravděpodobně už nedostane do Spolkového sněmu, končí v politice její předseda a do loňska německý ministr financí Christian Lindner. @iROZHLAScz https://t.co/HJnEeeXD13 — Filip Nerad (@FilipNerad) February 23, 2025

Aliance Sahry Wagenknechtové

Zatímco u FDP bylo v průběhu nedělního večer čím dál více jasné, že skončí mimo Bundestag, u Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW) šlo až do noci o pořádný nervák.

Bývalá politička Die Linke založila svou novou partaj po dlouhodobé kritice, že její dřívější strana je ve společenských otázkách příliš progresivní. BSW tak postavila na ekonomicky levicových a společensky konzervativních postojích, kritice migrace i vstřícnějších postojích k Rusku.

V průběhu loňského roku se v průzkumech pohybovala až u hranice deseti procent podpory, od začátku zimy ale BSW začala ztrácet a v posledních předvolebních měřeních se poprvé propadla i pod pětiprocentní hranici. Okolo té oscilovala během celého nedělního večera i noci, na čas se přes ni přehoupla, nakonec ale zůstala se ziskem 4,9 procenta hlasů pod touto hranicí a do spolkového parlamentu se navzdory velkým ambicím nedostala.

Sahra Wagenknechtová, lídryně radikálně levicové strany BSW, má projev po oznámení prvních exit pollových výsledků, kde se její strana pohybuje kolem hranice pěti procent | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Ani výhra, ani prohra

Zelení

Vládní Zelení dosáhli velmi podobného výsledku jako ve volbách v roce 2021, ztratili zhruba tři procentní body.

Kandidát na kancléře a končící ministr hospodářství Robert Habeck už uvedl, že je jeho strana opět připravena přijmout vládní zodpovědnost. Předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder ovšem spolupráci se Zelenými dlouhodobě odmítá a odmítl ji znovu i v neděli večer.

Podle odhadu přelivů voličů ztratili Zelení největší část elektorátu ve prospěch Die Linke a částečně i k CDU/CSU, zatímco získávali od SPD a FDP.

Volební štáb Zelených | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters