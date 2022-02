Evropu zasáhly bouře a silný vítr. V Polsku strhl jeřáb, v Německu prorazila voda čelní skla trajektu

Evropu sužuje silný vítr. Německo ochromil orkán Ylenia, který zasáhl železniční i leteckou dopravu. Zatím má dvě oběti – muže, na jejichž auta spadly stromy. Desítky tisíc domácností postihly v důsledku silného větru výpadky dodávek elektrického proudu. V Hamburku činí problémy vzedmuté moře. Polskem od půlnoci přechází vichřice, která si dosud vyžádala tři životy. Hamburk/Varšava 17:32 17. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bouře poničila i domovy a auta v Berlíně | Zdroj: ČTK

„V severní polovině Německa nejezdí od ranních hodin žádné vlaky v dálkové dopravě,“ uvedl mluvčí železničního dopravce Deutsche Bahn. Podle něj se to týká spolkových zemí Dolní Sasko, Brémy, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Berlín a Braniborsko.

Omezení jsou také v regionální železniční dopravě. V Dolním Sasku nejezdí kvůli dopadům tlakové níže Ylenia vlaky jižně od Hamburku, kvůli pokračující bouři lze přitom výpadky spojů očekávat i v dalších částech severního Německa.

S problémy se potýká i letecká doprava. Aerolinky Lufthansa zatím zrušily 20 letů, z toho deset v Hamburku. Omezeny jsou také spoje z největšího německého letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, a to do Berlína, Mnichova a Hamburku. Nové berlínské letiště ráno přestalo odbavovat cestující, povolení vzlétnout mají pouze letadla dříve připravená ke startu.

V západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku se dočasně ocitlo bez proudu asi 54 000 domácností, uvedla distribuční společnost Westnetz. Dodávky, přerušené kvůli stromům spadaným na dráty vysokého napětí, ale byly kolem osmé hodiny ranní už obnoveny.

Mohutná vlna rozbila čelní skla oken na jednom z trajektů plavících se v Hamburku po Labi. Podle provozovatele linky nebyl nikdo vážně zraněn. Video kolující na sociálních sítích zachytilo, jak cestující na kymácející se lodi utíkají z kryté paluby, do které se hrnou přívaly vody.

V Hamburku vzedmuté moře zaplavilo polabskou čtvrť Fischmarkt, vodočet ve čtvrti Sankt Pauli ukazoval hladinu vody téměř dva metry nad středním povodňovým stavem. O závažnou povodeň by podle Spolkového úřadu pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) šlo ve chvíli, kdy by voda stoupla o 2,5 metru. Jinde na německém pobřeží Severního moře byla hladina zatím metr nad normálem, BSH vydal výstrahu před možnými záplavami platnou do čtvrtečního večera.

Vítr strhl jeřáb

Vichřice, která prochází Polskem, strhla v Krakově více než 20 metrů vysoký jeřáb, který se zřítil na rozestavěné budovy. V jeřábnické budce nikdo nebyl, ale padající jeřáb zranil čtyři stavební dělníky. „Dva ve věku 23 a 63 let, z nichž jeden byl na střeše budovy a druhý na zemi, utrpěli vážná zranění a zemřeli i přes poskytnutou pomoc,“ uvedla TVN 24 s odvoláním na místní policii.

Katastrofa budowlana.

- Kraków Domagały 45.

Jak podaje straż pożarna, w wyniku wypadku ucierpiało kilka osób, jedna osoba zmarła.#wiatr

Źródło ➡️ https://t.co/tjuqY84iBn pic.twitter.com/ysHDDOAmOx — PikuśPOL ‏ (@pikus_pol) February 17, 2022

Další obětí byl asi sedmdesátiletý řidič, na jehož auto na západě země spadl strom. Muž zemřel na místě, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na hasiče.

Bez proudu je podle údajů vládního bezpečnostního centra 324 047 odběratelů.

Prudký vichr podle mluvčího hasičů Karola Kierzkowského napáchal škody po celé zemi, nejhorší na západě Polska. Vítr podle upřesněných údajů poškodil asi 500 budov. Čtyř desítek poškozených budov se hasiči dopočítali ve městě Dobrzyca, které podle PAP zasáhlo tornádo.

„Něco takového jsem zažila poprvé, ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Soused nemá střechu, mně vichřice rozbila okna,“ řekla TVN 24 jedna z obyvatelek města. „Zrovna jsem vstávala do práce a najednou jako by se dům hroutil, jako by z nebe padaly kameny. Trvalo to jen vteřinu či dvě,“ dodala další z poškozených.

Paweł Pyclik

@P_Pyclik #Dobrzyca. Po trąbie powietrznej 5 z prawie 60 uszkodzonych w gminie budynków nie nadaje się do użytku. Tak stwierdził nadzór budowlany. Mieszkańcy mogą korzystać ze schroniska. Wojewoda zapewnia, że pierwsze pieniądze na doraźną pomoc przelano już na konto gminy. @Fakty RMF FM. 3 4