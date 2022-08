Unijní ministři zahraničí se podle Financial Times shodnou na zpřísnění vydávání víz pro ruské turisty

Ministři zahraničí Evropské unie, kteří budou příští týden jednat v Praze, se shodnou na zmrazení dohody z roku 2007, která usnadňuje vydávání víz ruským turistům. S odkazem na své zdroje z Bruselu to v neděli uvedl deník Financial Times. Pokud se jeho informace potvrdí, jednalo by se o kompromis mezi Českem, Polskem a pobaltskými státy, které chtějí zastavit vydávání víz ruským turistům, a dalšími unijními členy, kteří jsou proti danému kroku. Brusel 16:48 28. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministři zahraničí Evropské unie se shodnou na zpřísnění vydávání víz pro ruské turisty, tvrdí list Financial Times | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Evropská unie již pozastavila část dohody z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se vydávání víz turistům. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování.

Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.

„Je nevhodné, že se Rusové prochází po našich městech a našich plážích,“ řekl deníku jeden z vysoce postavených představitelů v Bruselu. Podle něj Evropská unie musí vyslat silný vzkaz ruskému obyvatelstvu, že válka proti Ukrajině vyhlášená Kremlem není v pořádku.

Zastavení vydávání víz Rusům či výrazné snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Jiné unijní státy jsou ale proti.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který bude předsedat pražskému jednání, tento týden uvedl, že takové opatření by bylo příliš drastické. Vyzval k řešení, které by bylo selektivní.

I země, které nechtějí Rusům vydávat turistická víza, ale uznávají, že musí existovat výjimky ze zákazu například pro lidi, kteří chtějí z Ruska odcestovat kvůli humanitárním důvodům, či proto, že čelí perzekuci.