Vláda prodloužila prázdniny, aby se vyhnula velkým protestům. Policie lidi vydírá pokutami, říká Gruzín

Jak v Gruzii pokračují protesty?

Největší demonstrace se odehrávaly v prvním týdnu po vyhlášení zastavení přístupových rozhovorů s Evropskou unií na konci listopadu. Ale velké protesty pokračovaly až do Nového roku. V následujících dnech se to ale na Rustaveliho třídě ve Tbilisi trochu vyprázdnilo, protože lidé odjeli slavit vánoční prázdniny, často za příbuznými na venkov. Věřím ale, že po svátcích se opět vrátí (Gruzíni slaví Vánoce podle pravoslavného kalendáře až 7. ledna, pozn. red.)

A kdy očekáváte tento návrat?

Normálně by to už nastalo, ale vláda se tento rok rozhodla prodloužit prázdniny až do 13. ledna.

Souvisí prodloužení vánočních prázdnin s protesty?

Ano, samozřejmě to souvisí s faktem, že když budou mít lidé prázdniny, tak zůstanou mimo Tbilisi. Ale zároveň to souvisí také s tím, že proti vládě vystupovaly i různé organizace a i někteří státní úředníci podepsali petice proti aktuálnímu politickému směřování země a byli vyhozeni z práce, protože je navíc viděli účastnit se demonstrací.

Myslím, že hlavní důvod, proč vláda zavedla tyto dlouhé prázdniny, je, že v zemi teď mnoho věcí nefunguje a oni se snaží získat čas na vyřešení, ale povede to akorát k ekonomickému kolapsu.

Protesty na Nový rok připomínaly spíše oslavy | Foto: Eva Karlíková

Prezidentka a protesty

Zasáhlo do protestů zvolení nového prezidenta Michaila Kavešviliho za prezidentku Salome Zurabišviliovou, která demonstranty podporuje?

Takzvané prezidentské volby proběhly už v polovině prosince. Až do tohoto roku vždy volili prezidenta Gruzíni v přímé volbě, ale teď poprvé to vláda změnila a volil ho parlament. Myslím, že to udělali, protože zvolení prezidenti často v průběhu svého mandátu vystoupili proti vládě.

26. prosince v úřadu střídal Kavešvili prezidentku Zurabišviliovou, která původně prohlásila, že úřad neopustí, protože ona je jediný legitimně zvolený prezident, na rozdíl od toho nového. Ale nakonec předala moc bez problémů. A protesty v tu dobu byly velké, ale ne o tolik větší než předtím.

Objevuje se bývalá prezidentka stále na protestech?

Ano, některých demonstrací se i osobně účastní. Je to velmi důležitá osoba, protože byla jediný vládnoucí představitel Gruzie, se kterým komunikoval Západ a Evropská unie posledních několik měsíců. Stále je považovaná za jednoho z lídrů opozice.

A vy se stále účastníte protestů i během vánočních prázdnin?

Ano, ale nechodím tam každý den. Šel jsem tam například na Nový rok, kdy jsme se s přáteli rozhodli, že ho tak oslavíme. Bylo tam spousta lidí, přinesli jsme si jídlo a pití a byla tam moc dobrá atmosféra. Přišel jsem i 1. a 2. ledna, to už tam bylo mnohem méně lidí.

V pondělí 7. ledna, kdy se v Gruzii slaví pravoslavné Vánoce, se objevilo mnohonásobně více lidí než dny předtím, ale stále asi ne tolik jako před prázdninami.

Oslavy Nového roku na Rustaveli třídě ve Tbilisi | Foto: Eva Karlíková

Na začátku protestů se hodně mluvilo o policejní brutalitě, jak je to teď?

V prvních dnech to bylo opravdu šílenství. Používali spoustu slzného plynu a vodní děla a někteří demonstranti jim vzdorovali s ohňostroji a barikádami. Největšímu násilí pak byli vystaveni přímo zatčení. Ale ukázalo se, že je to neúčinné, protože policejní brutalita akorát vyprovokovala více lidí, aby přišli druhý den.

Pak změnili strategii, místo přímé konfrontace na protestech začali lidem vyhrožovat mimo ně. Zatýkali a volali lidem, že je předvolají před soud. Stalo se mi to také, také mi vyhrožovali pokutou, začali totiž rozdávat velké množství pokut. Ani nevíme, jestli jim jde spíše o naše zastrašení, nebo získání peněz.

Ale demonstrace jsou teď poklidné, co se týče policejních zásahů. Policie stále na protestující dohlíží, ale nezasahuje. I větší demonstrace na Nový rok nebo ty vánoční byly mírumilovné.