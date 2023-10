Vládnutí se Smerem bývá smrtelné. Progresivní Slovensko navíc láká Pellegriniho na premiérský post

Všechny politické strany, které kdy vstoupily do vlády Smeru, za svou účast na řízení státu draze zaplatily. Politický predátor Robert Fico jim totiž vysál voliče nebo se vnitřně zcela rozložily. Současné povolební vyjednávání sice zdánlivě míří ke koalici Smeru, Hlasu Petera Pellegriniho a radikálů z SNS, Progresivní Slovensko se ale ještě nevzdává a aby Pellegriniho přetáhlo na svou stranu, otevřeně mu nabízí post premiéra. Bratislava 6:00 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Pellegrini míří na schůzku s Robertem Ficem | Zdroj: Profimedia

Zatímco v průběhu týdne vykrystalizovaly dva scénáře nové slovenské vlády, během pátku začalo být jasněji, kterým směrem se Slovensko vydá. Předseda vítězného Smeru Robert Fico odmítá přenechat post předsedy vlády Peteru Pellegrinimu, který o něj v rámci koaličních jednání hodně stojí.

Z rukou nechce dát ani klíčový resort vnitra, na němž se může rozhodovat o vyšetřování závažných kauz, fungování policie či prokuratury. Namísto toho mu v rámci koalice Smeru, Hlasu a SNS nabídl stoličku předsedy parlamentu s výhledem na prezidentskou kandidaturu s podporou této vládní koalice.

K domluvě tyto tři strany paradoxně přiblížil předseda křesťanskodemokratického KDH Milan Majerský. Ten veřejně prohlásil, že jeho strana nechce do koalice ani se Smerem, ani s Progresivním Slovenskem.

KDH by byla přitom důležitou součástí možného čtyřkoaličního kabinetu, který by mohl obejít vítězný Smer. Tvořit by jej mohlo Progresivní Slovensko, Hlas, KDH a liberálně pravicová SaS.

Podle klíčového muže Smeru Roberta Kaliňáka je vyjednávání o spolupráci s Hlasem na dobré cestě. Popřel však, že by šlo již o téměř hotovou koalici. Je si také jistý, že bude v parlamentu soudržný desetičlenný klub SNS, řekl.

Progresivní Slovensko ale stále věří v šanci na zvrat v jednání, o povolební strategii KDH totiž nerozhoduje ani předseda Majerský ani předsednictvo, ale více než stočlenná celostátní rada, která se sejde až příští víkend. Páteční stanovisko předsednictva navíc Majerského slova mírní.

„Věci se pohnuly dopředu poté, co je Michal Šimečka připravený upustit od postu premiéra. Na tahu je Peter Pellegrini,“ uvedlo předsednictvo KDH.

Z rukávu proto Progresivní Slovensko vytáhlo už i své eso, o kterém se doteď zatím jen spekulovalo. Předseda Šimečka ve čtvrtek na společném setkání navrhl Pellegrinimu v případné čtyřkoalici post premiéra.

Větší problém by měli progresivci s odevzdáním postu ministra vnitra. I o ten Hlas stojí, obsadit by jej chtěl Denisou Sakovou, která ve funkci ministryně působila ještě v barvách Smeru v letech 2018–2020 a ze svých dřívějších funkcí jej zná skrz naskrz.

Šimečka s Pellegrinim by se měli opět setkat na přelomu týdne.

Kanibal Fico

Například spoluzakladatel Smeru a bývalý europoslanec Boris Zala uvedl, že by vláda Smeru, Hlasu a SNS byla nestabilní a do roka by vedla k předčasným volbám. Pellegriniho také varuje před dlouhodobým instinktem a praxí Roberta Fica zničit své koaliční partnery a vysát jejich voliče.

Poučení z toho, jak dopadli dřívější Ficovi spojenci, hraje v současném povolebním vyjednávání také svou roli. Politici Hlasu jsou si toho dobře vědomi.

V letech 2006–2010 vládl Ficův Smer s SNS a tehdy již slabším HZDS Vladimíra Mečiara. Od obou menších konzervativně-nacionálních a populistických stran se Fico přiučil národoveckému slovníku, politice a nakonec si osvojil i velkou část jejich voličů.

Podporu jim odčerpal tak masivně, že byť volby 2010 vyhrál, HZDS z parlamentu vypadla a SNS dostala jen 5,08 procenta hlasů, a tak Smer zamířil do opozice.

Předčasné volby 2012 Smer opět posílen vyhrál a složil jednobarevnou vládu.

Volební období 2016–2020 znamenalo čtyřkoaliční vládnutí Smeru s SNS, maďarského Mostu a křesťansko-konzervativního Sietí.

„SNS se nepoučila, že vláda se Smerem je smrtelná, a Most si to nepřipouštěl,“ popsal šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy. Obě strany za to po čtyřech letech vládnutí zaplatily vypadnutím z parlamentu, Sieť se do značné míry rozpadla už při samotném skládání kabinetu.

A jak to bude tentokrát?

„Pellegrini ví, že společná vláda by mohla pro Hlas znamenat postupný konec,“ upozorňoval už před volbami analytik agentury NMS Market Research Mikuláš Hanes.

„S kolegy budeme určitě zvažovat, zda naše rozhodnutí jít s někým do koalice bude mít vliv i na budoucnost strany Hlas,“ potvrdil Pellegrini v odpovědi na otázku, zda se nebojí, že mu Fico rozloží stranu.

Podle politologa Tomáše Nociara by se přitom po společném vstupu do vlády už Hlas nikdy nemusel zbavit nálepky béčka Smeru. „Fico by si z Hlasu udělal trhací kalendář nebo rohožku, jak to dělal s každým dosavadním koaličním partnerem,“ popsal.

I předseda KDH Milan Majerský to krátce po volbách zmínil jako jeden z důvodů, proč se Smerem ne. „Dobře víme, že Smer pohltil všechny své koaliční partnery, kteří s ním kdy šli do vlády. Nechci být hrobařem KDH.“