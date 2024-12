Americké vládě hrozí ‚shutdown‘. Kongres bude schvalovat nově připravenou dohodu

Vůdci Kongresu Spojených států představili návrh zákona, který má federální vládě zajistit financování do poloviny března příštího roku. Oznámily to tiskové agentury. Bez nové dohody by vládě vypršelo financování s koncem pracovního týdne.

