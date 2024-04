Vládě Roberta Fica jde o ovládnutí veřejnoprávních médií. Změny v zákoně jsou kosmetické, říká Černý

Vláda Roberta Fica (Směr) schválila návrh zákona o Slovenské televizi a rozhlasu (RTVS). Po jeho přijetí by ve funkci skončil dosavadní ředitel RTVS Ľuboš Machaj. Podle Fica média přestala být objektivní, protože jsou ve sporu se slovenskou vládou. „Myslím si, že se inspirovali praxí, která se provozuje v sousedním Maďarsku a která se provozovala v Polsku za vlády Jaroslava Kaczyńského,“ řekl Radiožurnálu předseda Syndikátu novinářů Adam Černý. Rozhovor Praha/Bratislava 13:33 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z výroků, které kolem tohoto zákona padaly se dá usuzovat, že vláda bude mít v televizi výrazný vliv, míní předseda českého syndikátu novinářů Adam Černý | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Už v březnu jste vydali společně s dalšími organizacemi prohlášení, ve kterém vyjadřujete znepokojení nad tím, co se slovenská vláda chystá udělat s veřejnoprávními médii. Od té doby ale návrh zákona doznal určitých změn. Trvá to vaše znepokojení?

Ano, trvá. Protože změny, které se v návrhu zákona objevily, jsou spíše kosmetické. To hlavní – intenzivní možnost ovlivňovat televizi a rozhlas – stále trvá, vůbec nezmizela, protože ty kontrolní mechanismy jsou stále plně v rukou aktuální vládní většiny.

Ale vždyť z návrhu zákona vypadla programová rada, která měla dohlížet na obsah vysílání, což byl jeden z nejkritizovanějších bodů připravovaného zákona.

To je sice pravda, ale nominační proces bude i nadále v rukou vládní většiny. Navíc je klíčový kontext, protože současná slovenská vláda dává jasně najevo, že hodlá ovlivňovat to, jakým způsobem bude Slovenský rozhlas a televize fungovat.

Koneckonců i z citátu premiéra Fica, který se týkal objektivity, je to zřejmé. Protože když říká, že rozhlas a televize nemůže být objektivní, protože je ve sporu s vládou, tak se to dá i otočit. Tedy že ani vláda nemůže být objektivní v případě, že je ve sporu s televizí a rozhlasem.

Výroky, které kolem toho zákona padaly, že součástí suverenity státu je, že má státní televizi, už z toho se dá usuzovat, že ačkoliv se televize nebude jmenovat státní, vláda v ní bude mít výrazný vliv.

Ministryně kultury Martina Šimkovičová (SNS) uvedla, že novela zákona, kterou připravila, je v souladu s Evropským paktem o svobodě médií, který Evropský parlament schválil letos v březnu a má chránit nezávislost všech médií. Co vy na to?

To je deklarace, ale důležité je teprve, jaká bude praxe. A bude zajímavé dozvědět se obsah rozhovoru, který povede v Bratislavě paní místopředsedkyně komise Věra Jourová. Myslím si, že rozhovory budou velmi důkladné, protože manévr, který provedla slovenská vláda, je jenom kosmetická změna. Ten kontext, že chtějí získat televizi a rozhlas pod kontrolu, stále platí.

Dokonce jsou náznaky, že vláda hodlá vyvíjet tlak i na vlivné soukromé subjekty. Teď mám na mysli především televizi Markíza vlastněnou českou společností PPF, na kterou je vyvíjen tlak, aby politické zpravodajství této své televize „umravnila“.

Čím si vysvětlujete to, o co se slovenská vláda pokouší?

Myslím si, že je inspirována praxí, která se provozuje v sousedním Maďarsku a která se provozovala v Polsku za vlády Jaroslava Kaczyńského, mám-li být opravdu stručný.