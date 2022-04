V Rusku byl zadržen opoziční politik Kara-Murza. Důvodem může být jeho kritika války na Ukrajině

Vatikán zvažuje cestu papeže do Izraele, měl by se setkat s vůdcem pravoslavné církve Kirillem

Zatímco papež násilí tvrdě kritizuje, patriarcha Kirill se ruské agrese zastává. Františkova návštěva do Izraela by se měla uskutečnit v rámci prodloužení plánované červnové cesty do Libanonu.