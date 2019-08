Slovenský expremiér Mečiar zakládá novou politickou stranu. Nevyloučil spolupráci s Harabinem

Slovenský expremiér Vladimír Mečiar zakládá novou politickou stranu. Podle něj momentálně neexistuje strana, která by uměla říci, že Slovensko je pro ni na prvním místě. Nevyloučil spolupráci s neúspěšným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. Svůj záměr oznámil předseda vlády z 90. let v pátečním rozhovoru pro list Plus jeden deň.

