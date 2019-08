13. 8. 2019 | Moskva

Už několik týdnů chodí do ulic Moskvy pravidelně protestovat tisíce lidí, kterým vadí, že volební komise nechce k nadcházejícím volbám do moskevského zastupitelstva připustit nezávislé kandidáty. Navzdory brutalitě pořádkových sil demonstrace zatím neztrácejí na síle, spíše naopak. Kdo jsou lidé, kteří se nerozpakují riskovat ránu obuškem, zatčení nebo dokonce vězení? A o co nyní hraje Vladimir Putin?