V Buče už našli těla 403 lidí. Putin zprávy o násilnostech ruských vojáků označil za falešné

Starosta města Buča nedaleko Kyjeva Anatolij Fedoruk informoval, že úřady doposud objevily těla 403 lidí, o nichž se domnívají, že je zabili ruští vojáci za dobu, co oblast okupovali. Dodal, že počty takto nalezených těl stále rostou. Ruský prezident Vladimir Putin v úterý o těchto informacích řekl, že jde o falešné zprávy a že mírová jednání jsou nyní na mrtvém bodě. Kyjev/Moskva 16:02 12. 4. 2022 (Aktualizováno: 16:20 12. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oběti ve městě Buča | Foto: Rodrigo Abd | Zdroj: ČTK / AP

Ruské síly ovládaly Buču ležící na severozápad od ukrajinského hlavního města asi měsíc, stáhly se z ní koncem března.

Ukrajinská strana tvrdí, že ruští vojáci v Buče zabíjeli, znásilňovali a mučili civilisty, což Moskva popírá a označuje za provokaci.

Ruští vojáci si počínají statečně, chytře a efektivně, prohlásil Putin. Zemi podle něj nelze izolovat Číst článek

Zprávy o násilnostech ve městě Buča jsou falešné, prohlásil v úterý ruský prezident Vladimir Putin po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Podle Lukašenka je situace ve městě výsledkem britské zpravodajské operace.

„Speciální vojenská operace“, jak Moskva označuje svou invazi na Ukrajinu, jde podle plánu, řekl podle ruských tiskových agentur Putin. Konec prý něj záleží na intenzitě bojů, Rusko ovšem bude pokračovat, dokud nenaplní své cíle.

„Naším úkolem je naplnit cíle s minimálními ztrátami,“ řekl ruský prezident. Operace ruské armády v několika ukrajinských regionech podle něj souvisí se snahou zaměstnat ukrajinská vojska před aktivním zásahem na Donbase.

Rusko v současné době podle ukrajinské armády připravuje rozsáhlou ofenzivu na východě Ukrajiny.

Návrat? Na konci května

Buča byla prvním městem, kde po odchodu ruských vojsk vyšly najevo zvěrstva, jaká se tam děla po dobu okupace. Snímky z tohoto města vyvolaly zejména v západních zemích zděšení, Kyjev upozorňuje, že podobné nálezy se opakují také na dalších místech.

ONLINE: Mariupolští vojáci na videu ujistili, že jsou stále věrní Ukrajině. Chybí jim ale munice i potraviny Číst článek

Fedoruk také na brífinku řekl, že je příliš brzy na to, aby se do města začali vracet jeho obyvatelé. Gubernátor Kyjevské oblasti, v níž leží i Buča, řekl, že návrat do dříve okupovaných míst bude více či méně reálně možný na konci května. Ukrajinské úřady již dříve varovaly před nastraženými minami, v osvobozené oblasti ale také plně nefungují dodávky elektřiny či plynu.

Rusko v současné době podle ukrajinské armády připravuje rozsáhlou ofenzivu na východě Ukrajiny.

Po jednání v Istanbulu 29. března Moskva oznámila, že stáhne ruské jednotky z Černihivské a Kyjevské oblasti na severu Ukrajiny, což zdůvodnila snahou zlepšit vzájemnou důvěru a vytvořit podmínky pro dohodu s Ukrajinou. Kyjev v Turecku naopak představil návrh cesty k možné neutralitě Ukrajiny.

Vyjednané body ale Kyjev podle Putina nedodržuje. Podobně se minulý týden po dalším kole virtuálních vyjednávání delegací znepřátelených zemí vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.