Kreml potvrdil Putinovu schůzku s Kim Čong-unem. Setkají se ve čtvrtek ve Vladivostoku

Kreml potvrdil čtvrteční setkání prezidenta Vladimira Putina se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem ve Vladivostoku. Hlavní kremelský zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov v úterý také novinářům řekl, že v pátek se šéf Kremlu vydá do Pekingu, kde bude jednat s prezidentem Si Ťin-pchingem a s nejvyššími představiteli Ázerbájdžánu, Srbska, Egypta a Kypru. Moskva 16:42 23. dubna 2019

Ruský prezident se v týdnu setká s hlavami států Severní Koreji a Číny. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Vladivostocký summit už avizoval i Pchjongjang, Kim se s prezidentem Putinem setká po svém nástupu do funkce poprvé. Hlavním tématem jejich rozhovoru bude podle Ušakova „mírové řešení jaderného problému Korejského poloostrova“. Rusko-severokorejský summit je klíčový pro urovnání napětí mezi oběma korejskými státy, řekl Putinův poradce.

Přípravy na Kimův příjezd již začaly, silničáři museli upravit vjezd do budovy vladivostockého nádraží, aby se do něj vešla velká limuzína severokorejského vůdce. Kim Čong-un má do metropole ruského Dálného východu přicestovat svým obrněným vlakem ve středu, uvedla agentura Interfax. Jeho reprezentační automobil dopravil do Vladivostoku už v úterý nákladní letoun Il-76.

Kimova sestra je ve Vladivostoku podle místních médií už od pondělí. Má dohlédnout na práci šéfa kanceláře severokorejského vůdce Kima Čang-sona.

Kim Čong-un a Putin se setkají vůbec poprvé. Poslední rusko-severokorejský summit se uskutečnil v roce 2011, kdy se tehdejší severokorejský vůdce Kim Čong-il v sibiřském Ulan-Ude setkal s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem.

Oficiální návštěva Číny

V pátek Putin zahájí oficiální návštěvu Číny, které bude dominovat schůzka se Si Ťin-pchingem. Ušakov řekl, že ruský vůdce promluví na konferenci věnované Hedvábné stezce, kde přednese projev o „ruském pohledu na integrační projekty na euroasijském kontinentu“.

Na konferenci bude jednat s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem, egyptským vůdcem Abdalem Fattáhem Sísím a prezidentem Kypru Nikosem Anastasiadisem.

Pekingské konference se v rámci své týdenní návštěvy Číny zúčastní i český prezident Miloš Zeman, v seznamu Putinových dvoustranných kontaktů ale jeho jméno uvedeno není. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Jiří Jindrák minulý týden prohlásil, že Zeman jednání s Putinem v plánu sice nemá, není ale vyloučeno, že se oba politici v rámci konference krátce pozdraví.