Karanténa, videokonference, dezinfekční tunely. Ruský prezident Putin tráví pandemii v přísné izolaci

Zatímco americký prezident Donald Trump se před nákazou covidem-19 nenechal pandemií příliš limitovat, ruský prezident Vladimir Putin se naopak od jarního vypuknutí nákazy v Rusku uchýlil do izolace a pro něj i všechny v jeho blízkosti platí přísná preventivní opatření. A to i navzdory tomu, že život v Rusku se v létě vracel k normálu a ruští politici uklidňovali veřejnost, že země nad epidemií zvítězila. Moskva 18:11 6. října 2020

Stejně jako v jiných částech Evropy, i v Rusku byla situace okolo nákazy stabilní a již od konce května docházelo k postupnému uvolnění. Skončila karanténní opatření v Moskvě, lidé se opět vrátili do práce a během dovolené se vydávali do prázdninových resortů na pobřeží Černého moře, děti v září opět usedli do školních lavic. Ještě v srpnu se navíc denní přírůstky infikovaných koronavirem snižovaly.

„Rád bych nám všem pogratuloval k velkému úspěchu,“ připomněl americký deník The New York Times vzkaz starosty Moskvy Sergeje Sobjanina k červnovému ukončení karantény metropole.

Chování Putina však ani během léta zlepšení neodráželo. V zahraničí nebyl ruský prezident od ledna, na veřejnosti se pak od března objevil pouze několikrát a navíc velmi krátce – naposledy pak v září na setkání s členy Rady federace v Kremlu, kde však od ostatních dodržel velmi výrazný odstup. Drtivou většinu času pak tráví Putin ve svém sídle v obci Novo-Ogarjovo u Moskvy. Pracovní agendu a jednání s členy vlády pak zvládá, stejně jako během jara většina státníků, z pohodlí své kanceláře skrze videokonference.

Izolace i tunel

Jak zjistil ruský investigativní server Preokt, pokud je osobní setkání s Putinem skutečně nezbytné, pro pozvané platí kromě negativního testu na covid-19 a dodržování odstupu i povinnost strávit před návštěvou prezidentova sídla dva týdny v karanténě. To samé platí pro jeho sekretářky, asistenty, fotografy i autory projevů, kteří jsou rozděleni mezi Moskvu a Soči. Ve čtrnáctidenní karanténě museli být i vojenští veteráni před červnovým průvodem k výročí konce 2. světové války, jak píše The New York Times. A novinářů se pak Putin strání úplně – včetně těch, kteří byli zvyklí jeho práci pokrývat pravidelně.

„Někdo absolvuje dvoutýdenní karanténu, někdo je v karanténě několik dní, někdo nejde do karantény vůbec,“ reagoval na zprávy podle agentury Interfax mluvčí prezidentova tiskového odboru Dmitrij Peskov. Poznamenal také, že jestli musí člověk před setkáním s prezidentem do karantény závisí i na epidemiologické situaci nebo osobním harmonogramu.

Nezůstalo však pouze u preventivních opatření. Jak již na jaře informovala agentura RIA Novosti, všichni, kdo chtějí do k Putinovi do rezidence vstoupit, musí projít dezinfekčními tunely. „Tam, kde se to týká hlavy státu, jsou dodatečná preventivní opatření zcela odůvodněná a pochopitelná,“ vysvětloval Peskov instalaci tunelů, vyrobených v povolžském městě Penze. V krizovém režimu však podle něj Kreml nefunguje.

В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr — РИА Новости (@rianru) June 16, 2020

Obavy a opatrnost

Náznaky opatrnosti nejsou u Putina zároveň ničím novým – už minulý rok byl Putin přistižen, jak si na summit států G20 v Japonsku dovezl vlastní hrnek. Přísný režim okolo ruské hlavy státu je také důsledkem faktu, že ve svých sedmašedesáti letech patří navzdory dobré fyzické kondici do rizikové skupiny. Opatrnosti nahrává i fakt, že nákaza koronavirem se objevila v jeho blízkosti – covid-19 prodělal například zmíněný mluvčí Peskov i tři ministři ruské vlády, včetně premiéra Michaila Mišustina.

Ačkoli se situace v Rusku opět zhoršuje a nárůstky nakažených i souvisejících úmrtí se dostávají na úroveň jarních dat, nadějí návratu k normálnímu životu tak může být i vakcína, jejíž vývoj v Rusku nabral během léta obrátek. Očkování navíc už měla podstoupit například i jedna z Putinových dcer. Pro samotného prezidenta to však zatím reálná možnost není, i tady zůstává Putin podle Peskova opatrný a čeká, jak se vakcína osvědčí. „V případě hlavy státu je totiž nutná velmi přísná prevence,“ komentoval podle americké CNN mluvčí Putinův opatrný přístup k ruské vakcíně proti koronaviru.

Putin tak zatím komunikuje z izolace i s dalšími lídry světových zemí. Jedním z posledních byl Donald Trump, a to poté, co se u amerického prezidenta potvrdila nákaza koronavirem. „Jsem si jistý, že Vaše vitalita, dobrá nálada a optimismus Vám pomůže tento nebezpečný virus překonat,“ vzkázal Trumpovi, zatímco se sám snaží minimalizovat šanci, aby se s nemocí covid-19 potkal. A ačkoli podle Putina „hrozba stále nezmizela“, je dle jeho slov na další vývoj připraveno i samotné Rusko.