Ruský prezident Putin se uchýlil do izolace. V jeho okolí se objevily případy koronaviru

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý uvedl, že kvůli případům koronaviru ve svém okolí se musí uchýlit do izolace. Kreml to oznámil poté, co se v pondělí Putin osobně v Moskvě setkal se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který ale covid-19 prodělal již v březnu. Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov upřesnil, že Putin je zcela zdráv a měl na covid-19 negativní test.

Moskva 12:23 14. 9. 2021 (Aktualizováno: 13:40 14. 9. 2021)