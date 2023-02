Poprvé od Putina zaznělo, že Ukrajina usiluje o jaderné zbraně a Západ míří k pedofilii, říká expert

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém úterním projevu mluvil o důvodech, proč Moskva zaútočila na Ukrajinu. „Několikrát Putin zopakoval, že ukrajinský režim je nacistický, případně neonacistický,“ všímá si pro Radiožurnál Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. „Putin také použil slovo válka. Obvinil z jejího rozpoutání Západ. Také zaznělo, že západní státy záměrně vzdělávají své děti k pedofilii.“ Praha/Moskva 15:09 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé sledují projev Vladimira Putina na ulici v Sevastopolu | Foto: Alexey Pavlishak | Zdroj: Reuters

Vladimir Putin oznámil, že Rusko pozastavuje svoji účast v dohodě START III, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Byla tahle dohoda ještě aktuální? Je to závažné prohlášení, nebo už to byla spíše mrtvá dohoda?

Závažné prohlášení to je, protože alespoň v té oficiální rovině to byla jediná poslední platná dohoda, která se týkala nukleárních zbraní. Všechny ostatní už vypršely, anebo je Spojené státy či Ruská federace oficiálně vypověděly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hodnocení projevu Vladimira Putina od Jiřího Justa a Oldřicha Bureše

Tato dohoda byla naposledy prodloužena těsně poté, co se americký prezident Joe Biden v roce 2021 ujal úřadu. Měla platit, tuším, až do února 2026, a v podstatě se tedy nacházíme v situaci, kdy jaderné zbrojení, počty hlavic, počty mezikontinentálních střel nejsou ničím regulovány.

Zároveň měla smlouva verifikační mechanismy, kdy se mohli jak ruští, tak američtí představitelé podílet na kontrolách těchto jaderných zbraní přímo na území Ruské federace a Spojených států.

Rusko pozastavuje účast v dohodě omezující počet jaderných hlavic, prohlásil Putin v projevu Číst článek

Obsahovalo vystoupení kremelského vůdce jasnější vzkaz směrem k Západu?

Z mého pohledu byla jeho rétorika velmi podobná předchozím vyjádřením přímo Putina, případně jiných vysokých představitelů Ruské federace.

Některé věci tak, jak byly formulovány, ještě nezazněly. Například jednoznačné a otevřené obvinění Ukrajiny z toho, že usiluje o jaderné zbraně, což je z mého pohledu naprostá lež.

Případně jiná, řekněme více vnitropoliticky směřovaná obvinění, která sice v širším kontextu zaznívají. Ale explicitní tvrzení, že západní státy záměrně vzdělávají své děti k pedofilii, jsem alespoň já z úst Vladimira Putina také ještě nezaznamenal.

Dá se z toho, co zaznělo v dnešním projevu, vyčíst cokoliv o dalších plánech Kremlu v rámci invaze na Ukrajině? Byl tam nějaký náznak?

Z mého pohledu tam toho příliš nebylo. První část se věnovala odůvodněním, proč Rusko tu speciální vojenskou operaci, jak ji nazývá, zahájilo.

Putin je nepoučitelný. Západ si naopak uvědomil, že jediné řešení je vojenské, myslí si americký historik Číst článek

Možná je zajímavé, že v jednu chvíli sám Vladimir Putin použil slovo válka. Obvinil z jejího rozpoutání Západ. Ale o dalším průběhu té vojenské operace, tedy tou ruskou terminologií, tam mnoho nebylo.

Kromě toho, že Rusko je připraveno reagovat na všechny hrozby, ať už přímo co se týká vývoje konfliktu na Ukrajině, tak v případě, jak bylo několikrát prezentováno – že jde v podstatě zástupný konflikt, který využívají západní státy, aby zničily Rusko. A Rusko je tomuto připraveno čelit dlouhou dobu.

Mění se Putinovo vysvětlení, proč došlo k invazi na Ukrajinu? Na začátku války jsme slyšeli o nutnosti denacifikovat, demilitarizovat Ukrajinu, ale to už teď nezaznívá.

Tohle tam explicitně nezaznělo. Nicméně tvrzení, že ukrajinský režim je nacistický, případně neonacistický, že západní státy cvičí části ukrajinské armády, které mají nacistické názvy a insignie, to tak bylo zopakováno několikrát. Včetně dalších historických paralel odkazujících na nacismus a druhou světovou válku.

Rusko chce do roku 2030 pohltit Bělorusko, tvrdí zahraniční média s přístupem k tajnému dokumentu Číst článek

Tohle sice nezaznělo ve formě cílů, ale ve smyslu toho, jak vnímá Moskva ukrajinský režim. V projevu se neustále opakovalo, že to je neonacistický režim, že nereprezentuje to, co je z pohledu Moskvy vůli ukrajinského národa. A tím pádem Ruská federace vlastně pomáhá ukrajinským lidem vymanit se z neonacistické kontroly.

V pondělí se v ukrajinském Kyjevě nečekaně objevil americký prezident Joe Biden. Jeho cesta měla podle některých komentátorů mimo jiné zastínit právě toto očekávané vystoupení šéfa Kremlu. Mělo to takový účinek?

To se dá jen těžko posoudit. Mnozí očekávali, že Vladimir Putin bude ve svém projevu více hovořit o stavu současné operace a o tom, že padá ochota a vůle Západu včetně Spojených států pokračovat tak masivně v podpoře Ukrajiny, jako tomu bylo doposud. Myslím, že samotná návštěva prezidenta Bidena na Ukrajině to popřela.

Pokud tohle chtěl Putin říct, tak to v projevu nezaznělo.