Slovensko zná své povinnosti ohledně protiruských sankcí. A nepřerušujte mě, zlobil se poslanec Směru

Slovenský premiér Robert Fico jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Šéf Směru hraje v posledních dnech o ruský plyn, který teče přes Ukrajinu na Slovensko a dál do Evropy. Kyjev avizoval, že 1. ledna stopne tranzit klíčové suroviny přes své území. A zatímco země EU už mají jiné možnosti, Slovensko situaci podcenilo. „Jsme odkázáni na ruský zemní plyn a ropu," přiznává v ostrém rozhovoru pro Český rozhlas Plus poslanec Směru Marián Kéry. Rozhovor Bratislava 17:39 23. prosince 2024

Byla cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy vhodná vzhledem k tomu, že Rusko vede válku proti zemi, se kterou Slovensko sousedí?

Pane redaktore, ta cesta se uskutečnila jen kvůli tomu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil na jednání v Bruselu našemu premiérovi, že si neumí představit, že po 1. lednu bude přes území Ukrajiny jakýkoli tranzit ruského zemního plynu nebo ropy.

Ukrajinská prezidentská kancelář to později celé trochu upřesňovala. Prezident Zelenskyj také řekl, že by o prodloužení dodávek plynu přes Ukrajinu mohl uvažovat za předpokladu, kdy by Rusko za tento plyn dostalo zaplaceno až po válce. Co vy na to?

Když vám někdo něco prodá, tak chce okamžitou platbu. Když jdete dneska do obchodu, tak můžete říct: Zaplatím vám za rok nebo dva?

Takže to není varianta, o které by premiér Fico a prezident Putin mluvili?

To jsou takové dětské výmluvy. Víte, co mě zarazilo? Že prezident Zelenskyj byl ochotný souhlasit s tranzitem ruské ropy a zemního plynu za předpokladu, že slovenský předseda vlády Robert Fico bude souhlasit se vstupem Ukrajiny do Severoatlantické aliance, což je pro nás červená čára. My si ve Směru a vládní koalici myslíme, že členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci by bylo jen eskalací...

A tuto podmínku vyslovil prezident Zelenskyj kde?

Na jednání Evropské rady v Bruselu.

Opozice na Slovensku teď v souvislosti s cestou premiéra Fica do Moskvy mluví o hanbě, dokonce o zradě slovenských národních zájmu a o nebezpečí.

Co jiného jste čekali od slovenské opozice.

Promiňte, pane poslanče, nechte mě dokončit otázku.

Vy mě nenecháváte a vstupujete mi do toho. A když já vám do toho jednou vstoupím, tak se vám to nelíbí.

Vstupujete mi do otázky.

Pokud mi chcete vy vstupovat, tak vám budu i já vstupovat.

Zajímá mě vaše reakce, pane poslanče, na to, jakým způsobem cestu vašeho premiéra do Moskvy ohodnotila opozice na Slovensku. To je otázka, kterou, jak jistě chápete, musím položit. Slovenská opozice mluví o nebezpečí mezinárodní izolaci Slovenska.

Ještě jednou, pane redaktore. Vůbec mě nezajímá, co v této chvíli říká slovenská opozice. Ona nemá zodpovědnost za občany Slovenské republiky. Slovenská opozice je v dobré pozici, že si může jen kritizovat to, co dělá vláda Slovenské republiky. Ale jednoduše byly ohrožené národní státní zájmy Slovenské republiky. Rozumíte tomu?

V jakém ohledu byly ohroženy, pane poslanče?

Jsme odkázáni na ruský zemní plyn a ropu. Jsme odkázáni na ruské jaderné palivo. To znamená, že když tyto komodity nebudou přicházet z Ruské federace, tak se může stát, že jich nebudeme mít dostatek. Nebo je budeme moci nakoupit v jiné části světa, ale v porovnaní s ruskými strategickými surovinami za mnohem dražších podmínek.

Všechny evropské snahy v důsledku ruské invaze na Ukrajinu nahrazovat postupně plyn z Ruska plynem pocházejícím z jiných zemí odmítáte?

Neodmítám to vůbec. Už vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho udělaly, co se tohoto týká velmi mnoho. Snažili jsme se o diversifikaci. Ale uvědomte si, že to nebude jen to, že na Slovensko nebude přitékat ruský plyn a ropa, ale nebude přitékat do žádných částí Evropy a tyto komodity na burze několikanásobně stoupnou. Bude to znamenat to, že i Evropská unie bude ještě více nekonkurenceschopná.

Pane poslanče, zapomínáte, že Evropská unie z valné části už dávno nahradila ruský plyn.

Tak vidíme, jaké je to v Německu. Že nazpět otvírají uhelné elektrárny.

‚Ještě jednou mi skočíte do řeči‘

Pane poslanče, co podle vás znamená to, že chce premiér Fico normalizovat vztahy mezi Slovenskem a Ruskem?

V tomto roce si připomeneme 80. výročí ukončení druhé světové války na evropském kontinentě. A byla to Rudá armáda, která má největší zásluhu na tom, že nacismus a fašismus byl v Evropě poražen. Premiér Fico už před pár měsíci avizoval, že se chce 9. května zúčastnit oslav v Moskvě.

A co by tedy měla znamenat normalizace vztahu mezi Slovenskem a Ruskem? Že slovenská vláda přestane vnímat realitu, že Rusko vede agresivní válku vůči vašemu sousedovi, vůči Ukrajině?

Je to pro mě až směšné, když mi to tak připomínáte, protože vláda Roberta Fica a já osobně jsme od začátku invaze na Ukrajině mluvili o tom, že ze strany Ruské federace jde o hrubé porušení mezinárodního práva.

Já jsem si toho vědomý, pane poslanče, právě proto mě zajímá, co by měla znamenat ta normalizace vztahu, když, jak jste sám připomněl, slovenská vláda považuje tu ruskou agresi vůči Ukrajině za porušení mezinárodního práva. Co by potom měla znamenat normalizace vztahu s Ruskem, které tuto agresivní válku vede?

Vzpomínáte si, jak Spojené státy a Velká Británie porušily mezinárodní právo, když napadly Irák pod záminkou...

Prosím, držme se tématu, pane poslanče.

Ještě jednou mi skočíte do řeči a tento rozhovor ukončíme. Vy tu nejste od toho, abyste mi dával otázky, a já vám odpovídal tak, jak chcete slyšet. Pokud chcete slyšet moje odpovědi, tak mě prosím nechte dopovědět moje myšlenky.

Určitě nechám. Jenom poprosím, abyste mi odpověděl na otázku.

Pamatujete si, když Velká Británie a Spojené státy, takzvaná Coalition of the Willing, koalice vyvolených (v češtině ochotných, pozn. red.), napadly Irák pod záminkou, že se tam měly nacházet zbraně hromadného ničení? Šlo o porušení mezinárodního práva.

A vzpomínáte si, že by nějaké státy Evropy nebo jiné uvalily na Spojené státy nebo Velkou Británii nějaké sankce? Neuvalily. Dneska máme porušení mezinárodního práva v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. Já jsem si toho vědom. I vláda Roberta Fica si je toho vědomá. Ale to neznamená, že přestaneme komunikovat s Ruskou federací. Používání dvojitých standardů a dvojitého metru je v zahraniční politice a obzvlášť diplomacii velmi nebezpečné a škodlivé.

Jedna věc je pokračovat v určité komunikaci i se státem, který vede útočnou válku. Druhá věc je říkat, že je potřeba s tímto státem normalizovat vztahy. Na to jsem se právě ptal, co by ta normalizace měla znamenat. Jestli třeba i to, že Slovensko přestane uznávat všechny sankce, které Evropská unie přijala vůči Rusku v důsledku jeho agrese proti Ukrajině.

Co se týká sankcí, tak Slovenská republika si je vědoma svých povinností jako člena Evropské unie i Severoatlantické aliance. Nemyslím si, že by to mělo vést k nějaké změně. Ale na druhé straně, předseda vlády Robert Fico mluví velmi otevřeně a konzistentně, že bude velmi opatrný při tom, když se budou schvalovat nové a nové sankce. Pokud mají jít proti našim národním zájmům, tak takovéto sankce podporovat nebudeme.