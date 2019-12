Rozpolcené Spojené státy, chaotický brexit a neshody v NATO - Vladimir Putin zažívá rok plný úspěchů

Ruský prezident Vladimir Putin má letos dobrý rok, který se neustále zlepšuje. Výhry inkasuje na všech stranách, myslí si americký deník Wall Street Journal. A dokonce samotného Putina musí podle článku překvapovat, jak se mu daří vyvolávat nesváry mezi americkými politiky. Poslední události okolo ruského prezidenta shrnula v pořadu 20 minut na Českém rozhlase Plus Gita Zbavitelová. Moskva 10:23 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenti Ruska a Francie – Vladimir Putin a Emmanuel Macron | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejdřív se ruští agenti vměšovali do voleb v roce 2016. Teď se mohou jen klidně dívat, jak jejich snaha o odklánění obviňování od Moskvy k Ukrajině nese ovoce ve formě hořké americké debaty, která vytváří stále větší propast mezi protrumpovským táborem a jeho odpůrci.

Fiona Hillová, donedávna expertka na Rusko v americké vládní Národní bezpečnostní radě, shrnula ruské úspěchy na této frontě minulý týden, když vypovídala ve Sněmovně reprezentantů v rámci vyšetřování ukrajinské kauzy amerického prezidenta.

„Dopad úspěšného ruského tažení v roce 2016 je dodnes patrný,“ zdůraznila Hillová. „Náš národ je rozdělený, zpochybňuje se pravda a podrývá se naše vysoce profesionální zahraniční služba kariérních odborníků,“ řekla expertka.

Tento úspěch dodal Putinovi takovou sebedůvěru, že se s ním veřejně chlubí. „Díkybohu, že z vměšování do amerických voleb už nikdo neobviňuje nás, ale Ukrajinu,“ prohlásil ruský prezident před pár dny.

Příští týden přijede za Putinem do Moskvy na svou první schůzku jeho ukrajinský protějšek. Volodymyr Zelenskyj se tak setká s mužem, jehož síly napadly jeho zemi a kus jí zabraly. Zelenskyj zřejmě ví, že americká podpora pro Ukrajinu se může zaseknout v amerických politických sporech. Začíná proto jednat s Putinem, protože si je méně jistý podporou Washingtonu.

Neshody na Západě

Úspěchy na americké frontě však pro Putina nejsou jediné, připomíná Wall Street Journal. Stejně rozpolcený je i britský politický systém – debatou o tom, do jaké míry Rusko rozšířilo dezinformace ve snaze přesvědčit občany, aby v roce 2016 hlasovali pro vystoupení z Evropské unie. Britský premiér a zastánce brexitu Boris Johnson ale nechce zprávu parlamentní komise pro zpravodajské služby o vměšování do brexitu zveřejnit.

Bez ohledu na to, jestli Rusko hlasování ovlivnilo, je dnešní realita taková, že Británie zřejmě z Unie odejde tím nejchaotičtějším a pro ni nejškodlivějším způsobem. To, co je zlé pro evropskou hospodářskou a politickou jednotu, je však podle amerického listu dobré pro Rusko, a tak si může Putin za zmatky okolo brexitu připsat další bod.

Mezitím se nejdůležitější členové Severoatlantické aliance začínají přít o její fungování i budoucnost. NATO před sedmdesáti lety vzniklo s cílem odstrašit Sovětský svaz od jeho expanze.

Nyní ale francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval Trumpa za rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie, a umožnit tak, aby tam hrál větší roli Putin a turecký autoritářský prezident Recep Tayyip Erdoğan.

Mistr svého řemesla

Macron prohlásil, že NATO je ve stavu „klinické smrti“, a zpochybnil současnou platnost jeho závazku kolektivní obrany. Německá kancléřka Angela Merkelová však vyjádřila ostrý nesouhlas. Členové NATO Francie, Německo, Turecko a Spojené státy teď spolu zkrátka příliš nesouzní.

Z Putinova pohledu jsou neshody v největší západní vojenské alianci dobrou zprávou prvního stupně. Navíc americký ústup ze Sýrie posílil trend, který z něj dělá hlavního blízkovýchodního aktéra.

Nejspolehlivější regionální ruský spojenec v Sýrii, prezident Bašár Asad, má teď zajištěnou pozici a jistotu, že přežije občanskou válku. A s Putinem se jezdí radit všichni možní blízkovýchodní politici – saúdští, íránští, turečtí i izraelští.

Vladimir Putin je bývalý agent KGB a je to vidět. Za studené války se naučil používat dezinformace a propagandu, aby vytěžil co nejvíc ze slabin západních demokracií. Nové hřiště mu navíc otevřel temný prostor internetu. Putin je mistrem svého řemesla, uzavírá deník Wall Street Journal.