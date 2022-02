ONLINE: Putin nařídil přesun ruských vojáků na východ Ukrajiny. Označuje je za ‚mírové jednotky‘

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě zahájit misi v povstaleckých republikách na východě Ukrajiny, jejichž nezávislost krátce předtím uznal. Cílem mise má být podpora míru, napsala agentura TASS. V návaznosti na uznání samostatnosti separatistických regionů Putin s vůdci Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky podepsal dohody o spolupráci. Z Putinova výnosu není zřejmé, kdy mají ruské jednotky na východní Ukrajinu vstoupit. Sledujeme online Moskva/Kyjev 23:01 21. 2. 2022 (Aktualizováno: 23:10 21. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko má u hranic Ukrajiny podle západních zemí téměř 200 tisíc vojáků | Foto: Maxar Technologies | Zdroj: Reuters

Regiony kontrolované povstalci na Donbasu jsou v posledních dnech epicentrem geopolitické krize kolem Ukrajiny. Kyjev hlásí desítky případů ostřelování z druhé strany tzv. linie dotyku, jakož i mrtvé a zraněné. Vedení separatistických oblastí zase obviňuje ukrajinskou vládu z přípravy rozsáhlé ofenzívy, což ovšem Kyjev popírá. To vše v době, kdy Moskva podle západních činitelů dál hromadí vojska u ukrajinských hranic.

Putin v pondělním televizním projevu označil Ukrajinu za loutkovou kolonii, která potřebuje nucenou správu.

Ruský prezident podepsal dekret o uznání samozvaných republik na Donbasu. Sekundovali mu jejich lídři Číst článek

Ruský prezident se kromě jiného vrátil k původním ruským požadavkům adresovaným Západu. K nim patřilo například nerozšiřování Severoatlantické aliance východním směrem a stažení vojsk NATO na úroveň před rokem 1997, což by se dotklo celé postsovětské střední a východní Evropy včetně České republiky.

Takzvaná Luhanská a Doněcká lidová republika jsou separatistická území, která vznikla v roce 2014. Moskva je dlouhodobě podporuje, doposud ale jejich nezávislost neuznala.

Putin zároveň pověřil ruské ministerstvo zahraničí, aby navázalo s oběma donbaskými republikami diplomatické styky. Ruská diplomacie s nimi má také připravit smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.

Putinův pondělní krok by podle analytiků mohlo uvolnit cestu k ruské vojenské intervenci vůči Ukrajině, vysvětluje deník The New York Times. Připomíná, že lídři dvou dosud neuznávaných republik podporovaných Moskvou si nárokují i území, která aktuálně kontroluje ukrajinská armáda.

Uznání separatistických regionů je porušením mezinárodního práva, vyjádřili se i předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, kteří Putinův krok odsoudili a uvedli, že Evropská unie na něj odpoví sankcemi. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Česká republika stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou a z vlastní historie si pamatuje podobné kroky, které k míru nikdy nevedou.