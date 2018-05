V Rusku slavnostně otevřeli most na Krym. ‚Výsměch mezinárodnímu právu,‘ reaguje Ukrajina

„Jedem,“ zvolal Vladimir Putin a vyskočil za volant nákladního Kamazu. V čele kolony dalších náklaďáků, domíchávačů betonu a pojízdných jeřábů pak vyrazil na 19kilometrovou trasu z Tamaňského poloostrova na Kerčský po Krymském mostu. Cestou se zajímal o technické parametry a náročnost tohoto grandiózního projektu.

Na krymském vyústění mostu Putin připomněl, že se na jeho stavbě podílelo celé Rusko, celkem asi 220 firem. Most posílil Krym, Sevastopol a sblížil všechny navzájem, prohlásil ruský prezident.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo otevření mostu za porušení suverénních práv Ukrajiny.

President Putin will today officially open a new bridge linking #Russia with #Crimea. pic.twitter.com/cIcCf5EELQ — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) May 15, 2018

„Most se okupantům bude určitě hodit, až budou prchat z našeho Krymu,“ okomentoval stavbu ukrajinský prezident Petro Porošenko a zdůraznil, že přes všechny snahy Ruska legitimizovat dočasnou okupaci ukrajinského poloostrovu bude Ukrajina dál hájit svá práva.

Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman agentuře AFP řekl, že „ruský okupant“ se mostem postaveným na anektovaný poloostrov „vysmívá“ mezinárodnímu právu, protože porušuje územní celistvost Ukrajiny. „Rusko se cítí beztrestně a myslí si, že je mu vše dovoleno. Ale to nepotrvá věčně. Nastane čas, kdy zaplatí za vše. Draze zaplatí. Nejde o peníze, ale o spravedlnost, za kterou se bijeme a která zvítězí,“ zdůraznil.

Stavba století?

Po obsazení ukrajinského poloostrova v roce 2014 zavládl mezi většinovými ruskojazyčnými obyvateli Krymu velký optimismus, který ale postupně opadal v důsledku problémů s nedostatkem elektřiny, surovin a vody. Cesta směřující na sever na Ukrajinu zůstala zavřená a poloostrov se potýkal s velkými dopravními problémy. Spojení s ruskou pevninou obstarávaly trajekty, jejichž provoz často vázl vinou nepříznivého počasí.

Most se pro Kreml stal prioritou a v Rusku byl označován za stavbu století. Začalo se v únoru 2016, stavba podle oficiálních údajů po dokončení přijde celkem na 228 miliard rublů (téměř 80 miliard korun). V médiích se mezitím objevily spekulace, že skutečné náklady jsou ještě daleko vyšší, než tvrdí Kreml.

Most, největší v Rusku, je dlouhý 19 kilometrů. Začíná na Tamaňském poloostrově v ruském Krasnodarském kraji a přes ostrov Tuzla směřuje na západ přes Kerčský průliv na krymský Kerčský poloostrov. Projektovaná propustnost je 40 000 automobilů během 24 hodin. Kamionům má být vjezd na most zakázán až do podzimu, dokud neskončí turistická sezona. Vlakových souprav má přes most projet až 47 denně.

Experti očekávají, že po otevření mostu se tempo růstu krymské ekonomiky zdvojnásobí, napsala agentura TASS s tím, že perspektivně může přínos mostu k hrubému domácího produktu regionu činit dvě až tři procenta ročně. Úřady také doufají, že by důsledkem mohlo být i snížení cen na poloostrově.

Ruští představitelé nazývají nový most Krymský, ukrajinští Kerčský.